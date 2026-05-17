Phát hiện Trung Quốc xoay vòm thép khổng lồ nặng 1.000 tấn vào đúng vị trí, quyết hoàn thành mục tiêu lớn

Theo Interesting Engineering, công trình xây dựng tòa nhà chính của tổ máy điện hạt nhân này hiện gần như đã hoàn thành. Khi cả bốn tổ máy đi vào hoạt động, chúng sẽ tạo ra tới 40 tỷ kilowatt-giờ (kWh) điện mỗi năm. Điều này đồng nghĩa nhà máy sẽ đáp ứng nhu cầu điện năng cho một nửa dân số tỉnh Sơn Đông.

Các tổ máy số 3 và 4 dự kiến sẽ đi vào vận hành hoàn toàn trong năm 2027. Sự phát triển điện hạt nhân của Trung Quốc sẽ giúp nước này đạt được các mục tiêu phát thải ròng bằng 0, đồng thời hỗ trợ giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí vốn đang phổ biến tại quốc gia này.

Mái vòm bao chứa vừa được lắp đặt có đường kính khoảng 134 feet (41 m) và chiều cao khoảng 36 feet (11 m), nặng tới 1.000 tấn. Kết cấu khổng lồ này được cẩu vào vị trí ngày 23/3/2025 bằng cần cẩu bánh xích tải trọng 3.200 tấn.

Theo báo cáo của World Nuclear News, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài hơn hai giờ. Điểm khó nhất không nằm ở việc nâng được 1.000 tấn, mà là đặt khối thép khổng lồ này vào đúng vị trí với sai số cực nhỏ trên đỉnh công trình điện hạt nhân.

Các kỹ sư đã phải sử dụng nhiều lớp công nghệ hỗ trợ: Hệ thống cảm biến tải trọng và cân bằng thời gian thực trên cần cẩu. Hệ thống laser alignment (căn chỉnh laser) để xác định chính xác trục và cao độ. Mô hình BIM, mô phỏng số 3D để tính toán quỹ đạo nâng. Thi công mô-đun để giảm sai số tại công trường. Thiết bị giới hạn và cột dẫn hướng nhằm xoay mái vòm khi hạ xuống vị trí cuối cùng.

Một báo cáo kỹ thuật về cần cẩu Zoomlion 3.200 tấn từng tham gia các dự án điện hạt nhân Trung Quốc cho biết trên cẩu được tích hợp hơn 100 cảm biến để theo dõi tải trọng, áp lực và tốc độ theo thời gian thực. Hệ thống có thể tự động điều chỉnh tham số vận hành để đạt độ chính xác nâng hạ dưới 2 mm.

Công ty con của Tập đoàn Đầu tư Điện lực Nhà nước Trung Quốc là Shandong Nuclear Power Group đã mô tả việc lắp đặt mái vòm là một cột mốc quan trọng. Lớp vỏ thép bao chứa này là hàng rào an toàn thứ ba, được thiết kế nhằm ngăn chặn rò rỉ vật liệu phóng xạ.

Theo Shandong Nuclear Power Group, việc lắp đặt mái vòm đánh dấu sự cơ bản hoàn thành kết cấu chính của nhà máy điện hạt nhân. Từ đó, việc này đặt nền móng cho việc lắp đặt tiếp theo của mô-đun mang tính biểu tượng của điện hạt nhân thế hệ thứ ba, bể chứa nước của hệ thống làm mát thụ động cho vùng bao chứa ở phần phía trên.

Bể chứa nước này sẽ lưu trữ nước để làm mát lò phản ứng trong trường hợp khẩn cấp. Đây là một phần của hệ thống an toàn thụ động của nhà máy, có khả năng tự động kích hoạt khi cần thiết.

Trước đó, vào tháng 4/2022, Trung Quốc đã phê duyệt việc xây dựng hai lò phản ứng CAP1000 tại mỗi địa điểm nhà máy điện hạt nhân Hải Dương, Tam Môn và Lục Phong. CAP1000 là phiên bản tương đương của Trung Quốc đối với lò phản ứng AP1000 do Westinghouse phát triển. Các nhà máy Tam Môn và Hải Dương hiện đều đang có hai tổ máy AP1000.

Các tổ máy số 1 và 2 của nhà máy Hải Dương lần lượt bắt đầu vận hành thương mại vào các năm 2018 và 2019. Hai tổ máy này hiện cung cấp khoảng 20 TWh điện cho lưới điện mỗi năm, riêng hai tổ máy đó đã đáp ứng khoảng một phần ba nhu cầu điện sinh hoạt của tỉnh Sơn Đông.

“Sau khi dự án hoàn thành toàn bộ, bốn tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Hải Dương sẽ tạo ra 40 tỷ kWh điện mỗi năm, có thể đáp ứng nhu cầu điện năng của một nửa cư dân tỉnh Sơn Đông và cung cấp thêm nhiều nguồn nhiệt sạch cho bán đảo Giao Đông”, Shandong Nuclear Power Group cho biết.

Trung Quốc đã chuyển sang điện hạt nhân như một giải pháp thay thế khả thi cho các nhà máy nhiệt điện than. Những nhà máy đốt nhiên liệu hóa thạch này gây ra tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Theo báo cáo của World Health Organization, tình trạng ô nhiễm không khí này gây ra ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc. Điện hạt nhân sẽ giúp Trung Quốc giải quyết vấn đề này, đồng thời hỗ trợ nước này đạt được các mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Trung Quốc đặt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060. Kế hoạch của nước này là sử dụng điện hạt nhân để giúp quá trình chuyển đổi sang các công nghệ năng lượng tái tạo sạch diễn ra ổn định hơn.