Phát hiện Việt Nam có hầm đặc biệt dài 4.500m nằm sừng sững trên biển, sở hữu nhiều công nghệ hiện đại bậc nhất

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Cầu vượt biển Đình Vũ - Cát Hải (còn gọi là Tân Vũ - Lạch Huyện) là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và cầu dài nhất khu vực Đông Nam Á cũng như ASEAN tại thời điểm khánh thành.

Khởi công vào tháng 2/2014 và hoàn thành vào tháng 9/2017, cây cầu được xây dựng bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản kết hợp với vốn đối ứng từ Việt Nam. Tổng mức đầu tư là 11.849 tỷ đồng, sử dụng công nghệ Nhật Bản. Cầu có tổng chiều dài 15,63 km, trong đó phần cầu vượt biển dài 5,44 km, đường dẫn dài 10,19 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ tối đa 80 km/h, mặt đường rộng 29,5 m với 4 làn xe.

Một trong những điểm nổi bật của cây cầu là việc áp dụng công nghệ ống vải địa kỹ thuật để thi công đường công vụ, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Đây là hệ thống ống vải có đường kính từ 4,6 đến 9,5m, mỗi ống dài khoảng 50m, được ghép nối và bơm đầy cát bên trong để tạo thành bờ đê bao vững chắc, có khả năng chống chọi với sóng biển. Công nghệ này vốn được sử dụng phổ biến trong xây dựng đê lấn biển, được đánh giá là hiện đại bậc nhất thế giới và đã được chuyển giao thành công cho đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

Trong quá trình xây dựng cầu, 3 công nghệ tiên tiến nhất đã được các nhà thầu áp dụng. Đầu tiên là công nghệ ống vải địa kỹ thuật, giúp tạo đê chắn sóng, sau đó đổ cát, san nền làm cốt đường phục vụ thi công. Công nghệ thứ hai là sử dụng cọc ống thép. Các cọc được sơn lớp chống ma sát âm trước khi đóng xuống đáy biển, giúp giảm tương tác với lớp bùn mềm, hạn chế sụt lún và tăng tốc độ thi công.

Điểm đặc biệt nhất là công nghệ lao lắp dầm đồng thời. Các đốt dầm có chiều dài 16m, rộng 3,2m, mỗi đất hầm nặng khoảng 80 tấn được đúc sẵn, sau đó vận chuyển bằng xe siêu trường siêu trọng đến công trường. Tại đây, hệ thống giàn lao đồng thời nâng và lắp cùng lúc 19 đốt dầm, tổng trọng lượng gần 1.400 tấn cho mỗi nhịp dài 60m, thuộc nhóm nhịp cầu dài nhất thế giới hiện nay. Tổng cộng có 1.475 đốt dầm được lắp ghép, với 75 nhịp từ A1 đến P75, còn lại sử dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng.

Như vậy, bên trong cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện có một hệ thống hầm kỹ thuật dài khoảng 4,5 km, được ví như chiếc “hộp kỹ thuật” khổng lồ nằm dọc theo thân cầu. Đây không phải đường hầm dành cho phương tiện giao thông, mà là không gian bên trong kết cấu dầm hộp, phục vụ công tác kiểm tra, duy tu và bảo dưỡng công trình.

Hệ thống này được hình thành từ kết cấu gồm 88 nhịp dầm bê tông đúc sẵn, mỗi nhịp dài khoảng 60 m, được liên kết với nhau để tạo thành không gian kỹ thuật chạy dọc cầu. Bên trong hầm rộng khoảng 9 m, cao hơn 2,5 m, có hệ thống chiếu sáng và lối tiếp cận dành cho nhân viên kỹ thuật.

Thiết kế dầm hộp không chỉ tạo nên kết cấu chịu lực cho mặt cầu rộng 16 m, gồm 4 làn xe, mà còn hình thành không gian để kỹ sư tiếp cận, kiểm tra các bộ phận bên trong. Nhờ đó, công tác bảo trì có thể được thực hiện từ bên trong kết cấu, hỗ trợ việc quản lý và duy trì độ an toàn của cây cầu trong quá trình khai thác. Hầm kỹ thuật là khu vực chuyên dụng, chỉ dành cho lực lượng có nhiệm vụ kiểm tra và bảo dưỡng công trình.

Trong quá trình xây dựng, hằng ngày, công trình huy động khoảng 2.000 chuyên gia, kỹ sư, cán bộ và công nhân làm việc liên tục trên toàn tuyến để bảo đảm tiến độ. Cùng với đó, nhà thầu Nhật Bản đã sử dụng một số công cụ số hỗ trợ như hệ thống mô phỏng kỹ thuật, phần mềm quản lý thông minh để giám sát công trình.