Phát minh loại đinh có thể "khai tử" đinh kim loại: Bắn trực tiếp vào tường, không cần khoan lỗ

Các nhà nghiên cứu vừa phát triển thành công loại đinh gỗ nén có độ cứng cao, có thể bắn trực tiếp vào tường gỗ bằng súng hơi mà không cần khoan lỗ trước.

Công nghệ này giúp tăng đáng kể độ vững chắc cho các bức tường, đồng thời mở ra triển vọng giảm bớt sự phụ thuộc vào đinh và nẹp kim loại truyền thống trong ngành xây dựng.

Điểm đột phá đáng chú ý của phát minh đinh gỗ

Cứng như thép, không lo gỉ sét: Nhờ kỹ thuật nén ép nhiều lớp kết hợp xử lý nhựa tổng hợp, chiếc đinh gỗ đạt độ nén cực cao, cứng cáp, không bị ăn mòn và không dẫn nhiệt như đinh sắt.

Tự dính chặt khi bắn bằng súng hơi: Nhờ độ cứng vượt trội, đinh gỗ có thể găm thẳng vào cấu trúc bằng súng bắn đinh khí nén.

Hình ảnh minh họa do AI thực hiện.

Lực ma sát cực mạnh khi đinh lao vào gỗ sẽ sinh nhiệt, làm nóng chảy chất keo tự nhiên (lignin) trong thớ gỗ, giúp đinh gắn chặt vào bức tường như được dán keo chuyên dụng.

Tăng gấp đôi độ vững chắc cho căn nhà: Thử nghiệm thực tế cho thấy các loại đinh gỗ kích thước 4.7 mm khi kết hợp với tấm ván ép chịu lực sẽ giúp tường chịu được lực xô ngang, lực gió bão và va đập tốt hơn hẳn.

Thân thiện tuyệt đối với môi trường: Việc tháo dỡ hay tái chế các công trình gỗ sau này trở nên dễ dàng hơn nhiều vì không còn mất công đoạn tách bỏ đinh kim loại.

Tại sao lại cần thay thế đinh kim loại?

Đinh sắt truyền thống tuy rẻ và phổ biến nhưng lại tồn tại nhiều nhược điểm cố hữu: chúng dễ bị gỉ sét theo thời gian, tạo ra các "cầu nhiệt" làm thất thoát năng lượng cách nhiệt của căn nhà, và gây khó khăn lớn cho quá trình tái chế gỗ.

Loại đinh gỗ mới này được sản xuất từ gỗ dẻ gai ép và nén chặt. Qua quá trình nén dưới áp lực lớn và xử lý nhựa đặc biệt, mọi khoảng trống bên trong thớ gỗ đều bị nén chặt, giúp miếng gỗ nhỏ bé đạt độ cứng đủ để chịu được lực bắn của súng hơi.

Những đặc điểm nổi bật của gỗ dẻ gai.

Đinh gỗ giúp bức tường chịu lực tốt ra sao?

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm đinh gỗ với nhiều kích thước (3.7 mm và 4.7 mm), khoảng cách đóng (50 mm và 100 mm) trên các loại ván ép khác nhau (ván ép Plywood và ván dăm OSB).

Kết quả cho thấy, việc sử dụng đinh có đường kính lớn hơn (4.7 mm) đóng ở khoảng cách dày hơn (50 mm) giúp phân bổ lực đều hơn, tăng đáng kể độ cứng và sức chịu tải của mảng tường.

Tường gỗ sử dụng đinh gỗ nén có độ dẻo dai cao, có khả năng biến dạng và hấp thụ lực rung lắc (như động đất hay gió lớn) tốt trước khi bị hỏng hoàn toàn.

Mặc dù đinh gỗ nén chưa thể thay thế hoàn toàn 100% các loại ốc vít hay bản mã kim loại chịu tải trọng quá nặng, nhưng đây là giải pháp hoàn hảo cho các công trình nhà gỗ lắp ghép đúc sẵn, nhà mô-đun và sản xuất nội thất.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Bioresources and Bioproducts đã đặt nền móng quan trọng, giúp các kiến trúc sư có thêm một lựa chọn vật liệu xanh, bền vững và tối ưu hơn cho các công trình trong tương lai.