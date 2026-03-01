Phát minh "thiên niên kỷ" của Iran rung chuyển thế giới, tạo ra "vàng đỏ" đắt nhất hành tinh

Thứ được mệnh danh là "Vàng đỏ - Red Gold" ấy chính là Nghệ tây (Saffron).

Nghệ tây chính là loại gia vị đắt giá bậc nhất hành tinh. Theo cập nhật cuối tháng 2/2026 của Alibaba, nghệ tây không chỉ đắt tiền mà còn là loại gia vị quý giá nhất thế giới tính theo trọng lượng, thường xuyên được giao dịch với giá từ 3.500 - 6.500 USD cho 450 gram nhụy hoa.

Hình ảnh nghệ tây từ Iran được trưng bày tại Đức. Ảnh: Sean Gallup/Getty Images

Tạp chí kinh doanh toàn cầu của Mỹ Fortune cho biết, Iran là thủ phủ sản xuất nghệ tây của thế giới, với truyền thống thu hoạch có từ hơn 3.000 năm trước. Ngày nay, quốc gia này vẫn tiếp tục sản xuất hơn 90% lượng nghệ tây quý hiếm toàn cầu, được sử dụng trong thực phẩm, mỹ phẩm và y học cổ truyền.

Điều làm nên giá trị vượt trội của nghệ tây Iran không chỉ nằm ở chất lượng cao (màu sắc đậm, hương thơm mạnh mẽ, hàm lượng crocin và safranal vượt bậc) mà còn ở phát minh Hệ thống kênh dẫn nước ngầm (Qanat) cổ xưa và bền vững bậc nhất trong lịch sử nhân loại.

Phát minh thiên niên kỷ của Iran

National Geographic gọi Qanat là kỳ quan kỹ thuật, có niên đại 3.000 năm (3 thiên niên kỷ), và hiện vẫn còn được sử dụng trên khắp Iran. Tổng chiều dài của hệ thống kênh Qanat khắp nước này (nếu nối lại thành đường thẳng) xấp xỉ bằng khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng (384.400 km).

Năm 2016, UNESCO đã công nhận Hệ thống kênh dẫn nước ngầm Qanat của Ba Tư là Di sản thế giới.

Trước đó, năm 2014 tại Trụ sở FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc) đã chính thức công nhận Hệ thống Di sản Nông nghiệp Thủy lợi Qanat là Hệ thống Di sản Nông nghiệp Quan trọng Toàn cầu (GIAHS).

Hệ thống kênh nước ngầm Qanat ở Iran.

Việc xây dựng hệ thống dẫn nước ngầm Qanat là một công việc vô cùng khó khăn, càng trở nên phức tạp hơn bởi yêu cầu về độ chính xác cao. Góc nghiêng của đường hầm phải đủ dốc để nước có thể chảy tự do mà không bị ứ đọng—nhưng nếu quá dốc, nước sẽ chảy với lực đủ mạnh để đẩy nhanh quá trình xói mòn và làm sập đường hầm.

Mặc dù là công việc khó khăn—ngay cả sau khi hoàn thành, các hệ thống dẫn nước ngầm qanat vẫn cần bảo trì hàng năm —nhưng chúng đã cho phép nông nghiệp Iran phát triển mạnh mẽ ở vùng sa mạc khô cằn.

Và người Iran đá áp dụng Qanat trong trồng nghệ tây để ngày nay trở thành thủ phủ sản xuất nghệ tây của thế giới như đã nói.

Ảnh: Saffronusa

Khu vực trồng và sản xuất nghệ tây của Iran chủ yếu tập trung ở các tỉnh Khorasan và vùng Gonabad – những vùng đất khô cằn, bán sa mạc với khí hậu khô hạn và bán khô hạn.

Việc sử dụng hợp lý nguồn nước từ Hệ thống Qanat và việc thúc đẩy sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là nghệ tây, đã tạo ra cơ hội độc đáo cho nông dân và người dân trong khu vực để cải thiện sinh kế của họ. Việc áp dụng Qanat trong trồng nghệ tây đã tạo ra việc làm ổn định và có lợi nhuận cho khoảng 400.000 người trong vùng.

Các trang trại trồng nghệ tây trong khu vực chủ yếu được xây dựng trên các sườn dốc theo dạng bậc thang nhỏ, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Diện tích đất trồng nghệ tây ở vùng lân cận Gonabad vượt quá 2.000 ha.

Chính tài năng của tổ tiên người Iran trong việc thiết kế hệ thống Qanat đã giúp người Iran sống và canh tác tốt trong môi trường khắc nghiệt trong hàng thiên niên kỷ và cung cấp nước trong 3000 năm.

Cần 75.000 bông hoa để tạo ra 0,45 kg nhụy hoa nghệ tây khô

Mỗi sợi nghệ tây là nhụy hoa màu đỏ thẫm đã được sấy khô của hoa Crocus sativus – một loài nghệ tây vô sinh, nở vào mùa thu và chỉ được nhân giống bằng cách tách củ. Không có phiên bản hoang dã nào tồn tại; mọi cây trồng đều là bản sao di truyền.

Mỗi bông hoa nghệ tây tạo ra chính xác 3 nhụy hoa – mỗi sợi chỉ dài khoảng 2-3 cm và nặng khoảng 2,5 miligam. Để thu được 450 gram nhụy hoa nghệ tây khô có giá hàng nghìn USD, bạn cần khoảng 75.000 bông hoa.

Mỗi bông hoa nghệ tây tạo ra chính xác 3 nhụy hoa.

Điều quan trọng là hoa nghệ tây chỉ nở rộ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi – chỉ khoảng 2 tuần mỗi năm, thường rơi vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, tùy theo điều kiện thời tiết từng vùng. Đây chính là giai đoạn “chạy đua với thời gian” của hàng trăm nghìn nông dân ở các tỉnh Khorasan, Iran.

Việc thu hoạch chỉ diễn ra vào lúc bình minh. Hoa phải được hái bằng tay trước khi nở hoàn toàn – khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và không khí, nhụy hoa mỏng manh bắt đầu phân hủy các hợp chất dễ bay hơi như safranal và picrocrocin, những chất tạo nên mùi thơm và vị.

Sau khi hái, nhụy hoa được tách cẩn thận khỏi từng bông hoa bằng móng tay hoặc nhíp. Một người thợ lành nghề có thể xử lý 150–200 bông hoa mỗi giờ – khoảng 450–600 sợi. Điều đó có nghĩa là cần 12–16 giờ lao động liên tục để sản xuất chỉ 1 gram. Với tốc độ đó, sản xuất 450 gram cần hơn 1.200 giờ công lao động.

Cường độ lao động cao này giải thích tại sao Iran lại phụ thuộc vào các trang trại gia đình nhiều thế hệ ở tỉnh Khorasan, nơi có vi khí hậu, đất giàu khoáng chất và độ ẩm thấp cho phép quá trình sấy khô tối ưu.

Ngay cả ở đó, năng suất trung bình chỉ đạt 3-5 kg/ha mỗi năm. Để so sánh, năng suất lúa mì vượt quá 3.000 kg/ha.

Nghệ tây không phải năng suất thấp vì nông dân thiếu công nghệ; mà là vì quy luật sinh học không cho phép bất kỳ con đường tắt nào.