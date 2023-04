Phạt tiền người bán sim rác, sử dụng thông tin người khác để mua sim rác

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) từng công bố hơn 3 năm trước số lượng sim không có thông tin chính xác khoảng 26 triệu số; con số này chiếm khoảng 1/4 số lượng thuê bao di động thời điểm bấy giờ.

Tuy nhiên, qua nhiều đợt chuẩn hóa lại thông tin thuê bao và sau đó đối soát với Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư của Bộ Công an, gần đây chỉ còn 3,84 triệu sim thuê bao mà nhà mạng xác định phải chuẩn hóa do sai thông tin so với CSDL quốc gia về dân cư.



Việt Nam đã từng có 26 triệu sim rác

Tính đến ngày 31-3 thì chỉ còn dưới 1,5 triệu sim chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin.

Bộ TT-TT đánh giá đợt chuẩn hóa thông tin thuê bao lần này đã được các nhà mạng thực hiện nghiêm túc và được đông đảo người dân và giới truyền thông hưởng ứng để chung tay dẹp vấn nạn simrác, cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo đang gây nhiều hệ lụy cho xã hội.

Tuy nhiên, để tiếp tục xử lý triệt để vấn nạn này Bộ TT-TT đã thực hiện bước thứ hai là thanh kiểm tra việc thực hiện quản lý thông tin thuê bao di động.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký công văn đề nghị các tỉnh, thành và các sở TT-TT thực hiện thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động từ ngày 5-4 đến 5-6-2023.

Bộ TT-TT yêu cầu các sở TT-TT phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương triển khai đợt thanh tra diện rộng hoạt động quản lý, đăng ký, lưu trữ thông tin thuê bao trên địa bàn quản lý của sở, cụ thể như sau: thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng số lượng SIM điện thoại lớn, có dấu hiệu lớn bất thường.



Bộ TT-TT yêu cầu thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động của các doanh nghiệp viễn thông di động tại địa phương gồm: Viettel, VNPT, MobiFone, Vietnamobile, Đông Dương Telecom, MOBICAST, Công ty cổ phần viễn thông ASIM và cả các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đăng ký thông tin thuê bao lớn, có dấu hiệu vi phạm.

Bộ TT-TT cho biết sẽ đề xuất xử lý người đứng đầu nhà mạng nếu để sai phạm về quản lý thuê bao trong lần thanh tra, kiểm tra này.



Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ thanh kiểm tra các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với số lượng sim lớn nhất.



Đáng chú ý, để giải quyết triệt để vấn nạn sim rác quấy nhiễu đời sống và lừa đảo người dân, Bộ TT-TT đã đề nghị các tỉnh, thành phố kiểm tra và xử phạt hành chính đối với người kinh doanh sim rác, người sử dụng sim rác.

Theo Bộ TT-TT, thực tế có tình trạng, người kinh doanh sin thuê sinh viên, lao động tự do… đứng tên đăng ký hàng loạt sim rồi đem bán.

Việc xử phạt căn cứ theo Nghị định số 49/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định 25/2011 quy định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (gọi tắt là Nghị định 49).

Nghị định 49 quy định các hành vi bị cấm: Giả mạo; sử dụng giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận pháp nhân của cá nhân, tổ chức khác để giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; Nhập sẵn thông tin thuê bao; kích hoạt dịch vụ di động trả trước cho sim thuê bao khi chưa thực hiện, hoàn thành việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định; Mua bán, lưu thông trên thị trường sim thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước; Tiết lộ, sử dụng thông tin thuê bao di động trái pháp luật; Sử dụng sim đa năng, thiết bị có chức năng kích hoạt sim thuê bao không cần phải bẻ SIM để nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước cho sim thuê bao.

Nghị định đưa ra các mức xử phạt nặng cho các hành vi vi phạm với từng chủ thể (doanh nghiệp viễn thông di động, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông di động, chủ thuê bao viễn thông di động), đặc biệt là hành vi cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân có thông tin thuê bao không đúng quy định.

Theo đó, phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Giả mạo; sử dụng giấy tờ của các cá nhân, tổ chức khác để thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Bán sim thuê bao di động khi không được doanh nghiệp viễn thông di động ký hợp đồng ủy quyền giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; Bán, lưu thông trên thị trường sim thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước.

Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi cung cấp hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để giả mạo thông tin, ảnh chụp giấy tờ của cá nhân, tổ chức, ảnh chụp người trực tiếp đến giao kết hợp đồng để thực hiện việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông...