Phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức Chủ tịch tỉnh An Giang với ông Nguyễn Thanh Bình

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang .

Cụ thể, tại Quyết định số 240, ngày 20/3/2024, Phó Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Ông Nguyễn Thanh Bình bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Anh Thư.

Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Trần Anh Thư cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ , với cáo buộc đã nhận 1,2 tỷ đồng của doanh nghiệp để ưu ái, hỗ trợ khai thác cát trái phép.

Đầu tháng 3, HĐND tỉnh An Giang đã bỏ phiếu bãi nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thanh Bình; chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Anh Thư.