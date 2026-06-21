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Phi hành gia NASA ấn tượng với chương trình huấn luyện của Nga

| | Tài chính quốc tế

Phi hành gia NASA ấn tượng với chương trình huấn luyện của Nga

Phi hành gia NASA Anil Menon rất ngưỡng mộ cách Nga đào tạo những nhà du hành vũ trụ của mình.

 Hãng thông tấn TASS đưa tin, phi hành gia NASA Anil Menon, khi bắt đầu chương trình huấn luyện phi hành đoàn của trạm vũ trụ quốc tế ISS-75, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với công tác chuẩn bị của người Nga cho các chuyến bay vào vũ trụ.

Phi hành gia đến từ NASA cho biết, công tác chuẩn bị cho chuyến bay trên tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS của Nga và việc làm quen với khu vực của Nga trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) được thực hiện rất chi tiết và kỹ lưỡng.

Phi hành gia Menon gọi chuyến bay sắp tới trên tàu vũ trụ Nga đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) là giấc mơ thành hiện thực. "Đây thực sự là một món quà đối với tôi. Tôi bắt đầu làm việc ở đây vào năm 2014 với tư cách là bác sĩ và luôn ngưỡng mộ chương trình này cũng như lịch sử của nó", ông Menon nhấn mạnh.

Phi hành gia NASA Anil Menon dành sự tôn trọng rất lớn cho phía Nga.

Trước đó, Tập đoàn quốc doanh Roscosmos của Nga thông báo tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-29 đã vượt qua bài kiểm tra rò rỉ để sẵn sàng được phóng lên quỹ đạo.

Vào tháng 5/2026, Giám đốc điều hành Roscosmos - ông Dmitry Bakanov thông báo chuyến phóng phi hành đoàn tiếp theo từ sân bay vũ trụ Baikonur lên trạm quỹ đạo quốc tế ISS dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/7.

Hiện lĩnh vực không gian là một chương trình hiếm hoi mà Nga và Mỹ vẫn cùng nhau phối hợp thực hiện, sau những căng thẳng tưởng như không thể dung hòa suốt thời gian dài vừa qua, liên quan đến nhiều điểm nóng trên khắp thế giới.

Theo TASS

Theo Bạch Dương

Giáo dục và Thời đại

Từ Khóa:
nga, NASA

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