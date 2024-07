Phía sau sức hút vĩnh cửu của vàng

Vàng đã tồn tại hàng nghìn năm và được công nhận là có giá trị ở mọi nơi trên thế giới. Bất kể môi trường xã hội, chính trị hay tài chính ra sao, vàng chưa bao giờ mất đi giá trị của nó.

Vàng thường được coi là công cụ chống lạm phát. Điều này là do khi lạm phát "ăn mòn" đồng USD, giá của mỗi ounce vàng cũng đồng thời tăng theo đồng USD, khiến những người sở hữu vàng có một tài sản có giá trị hơn.

Trong vài tháng qua, một số quốc gia trên thế giới đã trải qua tình trạng lạm phát cao, lãi suất tăng vọt và chi phí sinh hoạt tăng cao cũng như tình trạng bất ổn về kinh tế và địa chính trị ngày càng gia tăng. Trong những kịch bản như vậy, các nhà đầu tư đang chuyển dòng tiền nhiều hơn đến các kim loại quý như vàng và bạc do khả năng phòng ngừa lạm phát của chúng.

Vàng có lợi thế rất lớn so với tiền pháp định, theo nghĩa là số lượng của nó là hữu hạn và các quốc gia không thể sản xuất nhiều vàng hơn số lượng có sẵn để khai thác. Mặt khác, các loại tiền pháp định có thể được chính phủ in theo ý muốn, việc in quá nhiều thường góp phần gây ra những hậu quả tai hại như siêu lạm phát.

Tiền pháp định về cơ bản được hỗ trợ bởi các chính phủ phát hành chúng. Nếu các nước in quá nhiều tiền thì sức mua sẽ giảm và nền kinh tế luôn trong tình trạng lạm phát cao khiến đồng tiền trở nên kém giá trị hơn. Việc in thêm tiền ban đầu có thể có tác dụng như một biện pháp nới lỏng tiền tệ, nhưng sớm hay muộn, nó hầu như luôn dẫn đến lạm phát cao hơn.

Một ưu điểm khác là tính thanh khoản của kim loại quý này, có thể dễ dàng chuyển đổi sang các đồng tiền pháp định. Vàng cũng có giá trị nhất quán giữa các quốc gia, trong khi những thứ như tiền pháp định, tài sản và tài sản có xu hướng khác nhau đáng kể trên toàn cầu.

Một trong những đặc điểm nổi bật của vàng là mối tương quan thấp với tài sản truyền thống. Điều này có nghĩa là khi các khoản đầu tư khác gặp biến động trong thời kỳ kinh tế khó khăn hoặc bất ổn địa chính trị, vàng thường di chuyển theo hướng ngược lại hoặc vẫn tương đối ổn định. Mối tương quan thấp này khiến vàng trở thành một công cụ hiệu quả để cân bằng danh mục đầu tư. Bổ sung vàng vào danh mục đầu tư có thể giảm rủi ro danh mục đầu tư tổng thể và tăng cường sự ổn định. Việc sở hữu vàng cũng thường có lợi cho những nhà đầu tư trong giai đoạn các nước có mức nợ cao.

Đầu tư vào vàng có thể được thực hiện trực tiếp, thông qua vàng miếng, tiền vàng và đồ trang sức, hoặc gián tiếp, thông qua các quỹ giao dịch trao đổi vàng và cổ phiếu của các công ty khai thác vàng. Thông thường, những nhà đầu tư lần đầu hoặc những người mới tham gia vào thị trường vàng sẽ chọn đầu tư vào vàng một cách gián tiếp, để hiểu rõ về thị trường trước khi quyết định rót vốn đầu tư nhiều hơn.

Tuy nhiên, vàng không phải là tài sản sinh lãi, có nghĩa là trong môi trường lãi suất cao, chẳng hạn như hầu hết các nước trên thế giới đang gặp phải hiện nay, các nhà đầu tư vẫn có thể hơi do dự khi đầu tư vào vàng. Về vấn đề các nhà đầu tư có nên chọn vàng thay vì những tài sản sinh lãi khác vào thời điểm hiện nay, các chuyên gia kinh tế hàng đầu cho rằng vàng có thể không phải là khoản đầu tư hấp dẫn nhất hiện nay, nhưng kim loại quý vẫn có thể xứng đáng có một vị trí trong danh mục đầu tư trong thời điểm bất ổn này.