Phiên xử cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM: Không triệu tập người tố cáo và giám định viên

Cả 8 bị cáo đều là cựu cán bộ, cựu lãnh đạo bệnh viện này cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Nguyễn Minh Khải (cựu giám đốc); Phí Duy Tiến, Nguyễn Trí Dũng, Võ Thị Chinh Nga ( cùng cựu phó giám đốc; Phan Thị Bích Hạnh (cựu Trưởng phòng Tài chính Kế toán); Nguyễn Đỗ Nguyên (cựu Trưởng khoa Tổng hợp); Lương Ngọc Tuấn (cựu phó Trưởng khoa khám mắt); Nguyễn Quốc Toản (cựu Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức).

Bệnh viện được xác định là bị hại

Tại quyết định triệu tập của TAND TPHCM, phiên tòa sơ thẩm dự kiến sẽ diễn ra từ 28/11 đến 2/12. Tòa án đã triệu tập Bệnh viện Mắt TPHCM với tư cách là bị hại; triệu tập Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hào Tín ( Hào Tín), Công ty TNHH Thương mại Tâm Hợp ( Tâm Hợp) , Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha ( Codupha) và 12 cá nhân với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Tòa cũng triệu tập Người giám định là Hội đồng giám định Bộ Y tế, 7 Giám định viên tư pháp về Tài chính, Kế toán (Sở Tài chính TPHCM). Phiên xét xử sơ thẩm sẽ có 16 luật sư bào chữa cho 8 bị cáo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của một số đương sự trong vụ án.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM Nguyễn Minh Khải Ảnh: PV

Ngay sau khi tòa án ban hành quyết định triệu tập và mở phiên xử,một luật sư bào chữa cho bị cáo trong vụ án đã có đơn đề nghị HĐXX triệu tập thêm người tham gia phiên tòa và công khai chứng cứ tại phiên xét xử. Theo đơn đề nghị này, vị luật sư nêu rằng, tại Kết luận giám định số 309/C09 (P6) ngày 11/4/2019 của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an kèm bản dịch nội dung tệp tin âm thanh có rất nhiều vấn đề chưa được làm rõ liên quan nội dung giám định, kết luận về đối tượng giám định… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chứng minh tội phạm, giải quyết vụ án. Theo luật sư, “dữ liệu âm thanh này do ông Bùi Văn Dũng ( người tố cáo )cung cấp có nguồn gốc không rõ ràng, không liên quan đến vụ án nhưng được sử dụng là chứng cứ buộc tội bị cáo. Dù vậy, HĐXX lại không triệu tập ông Dũng và Giám định viên trực tiếp thực hiện giám định và có kết luận nêu trên tham gia phiên tòa sơ thẩm”. Ngoài ra, đơn kiến nghị cũng nêu luật sư chưa được tiếp cận với file ( tệp) âm thanh do ông Dũng cung cấp nên chưa thể đối chiếu, so sánh với nội dung bản dịch tại Kết luận giám định. Vì vậy luật sư đề nghị HĐXX triệu tập bà Trần Vương Hương Lam (Giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự về âm thanh, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an) và ông Bùi Văn Dũng tham gia phiên tòa…



Thiệt hại 14,2 tỷ đồng

Theo cáo trạng vụ án, Bệnh viện Mắt TPHCM (thuộc Sở Y tế TPHCM), được giao tổ chức thực hiện gói thầu “Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018”. Ông Nguyễn Minh Khải với tư cách là giám đốc bệnh viện này đã chủ trì họp và quyết định phê duyệt dự toán của gói thầu, gồm 32 phần thầu. Tổng vốn đầu tư 184 tỷ đồng, bằng nguồn vốn từ viện phí, quỹ Bảo hiểm y tế, dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Mắt TPHCM. Dù các nhà thầu Codupha, Tâm Hợp, Hào Tín đều đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, nhưng do ông Khải ký quyết định 101 ngày 12/3/2019 thành lập Hội đồng 13 thành viên, can thiệp và đã loại nhà thầu Codupha, cho Hào Tín và Tâm Hợp trúng thầu. Ngày 25/6/2018, ông Khải ký quyết định số 358 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tâm Hợp, Hào Tín. Sau đó ký các hợp đồng mua bán thuỷ tinh thể với 2 công ty Tâm Hợp, Hào Tín, gây thiệt hại 14,2 tỷ đồng.