Phim của đạo diễn gốc Việt đứng top 1 toàn cầu, được khen "hoàn hảo khó cưỡng" nhờ dàn cast toàn huyền thoại

Theo thông tin từ Neflix, The Greatest Night in Pop của đạo diễn Bảo Nguyễn đã gây bất ngờ khi đứng hạng 1 toàn cầu trong tuần qua, với gần 12 triệu lượt xem trên khắp thế giới. Trang Best of Netflix còn bày tỏ sự ngạc nhiên khi không phải một siêu phẩm viễn tưởng, phim Hàn hay phim siêu anh hùng, mà lại là phim tài liệu của đạo diễn gốc Việt đứng top 1.

Phim của đạo diễn Bảo Nguyễn đứng hạng 1 toàn cầu với 11,9 triệu view

The Greatest Night in Pop là thước phim tài liệu kể về "đêm vĩ đại nhất làng nhạc thế giới", đó là vào ngày 25/1/1985 khi hàng chục ca sĩ, ngôi sao kinh điển hàng đầu Hollywood tập hợp, cùng nhau thu âm ca khúc We Are the World nhằm kêu gọi từ thiện, hỗ trợ cho người dân gặp nạn đói tại châu Phi. Dàn nghệ sĩ tham gia gồm "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson, cùng những ca sĩ "cây đa cây đề" như Stevie Wonder, Lionel Richie, Bob Dylan, Cyndi Lauper...

Bộ phim quy tụ dàn sao toàn huyền thoại, kể về đêm vĩ đại nhất làng nhạc thế giới

Bộ phim tổng hợp những thước phim hậu trường, những màn trả lời phỏng vấn chưa từng được công bố về đêm thu âm "định mệnh", thay đổi làng nhạc thế giới mãi mãi này. Sắp tới năm 2025 cũng là thời điểm kỷ niệm 40 năm ca khúc We Are the World được ghi âm, ghi nhiều dấu mốc lịch sử như top 10 đĩa đơn được bán chạy nhất mọi thời đại, mang đến doanh thu 63 triệu USD cho mục đích thiện nguyện...

Đạo diễn gốc Việt Bảo Nguyễn

Trên Rotten Tomatoes, The Greatest Night in Pop được "cà tươi" 98% từ giới phê bình, trong đó đa số dành lời khen cho tính hoài niệm mà phim mang lại. Variety gọi đây là thước phim "toàn sao và hoàn hảo đến mức khó cưỡng", mang tính hoài niệm đến hoàn hảo. Trang Common Sense Media cho rằng phim thực chất không khó để làm tốt vì sở hữu tư liệu đồ sộ, nhưng đạo diễn Bảo Nguyễn đã thể hiện được tài nghệ của mình, trong việc giữa tiết tấu và nhấn nhá cho phim.

Những phim mà Bảo Nguyễn từng đảm nhận vị trí sản xuất

Nhờ dự án này, cái tên Bảo Nguyễn bắt đầu được quốc tế quan tâm nhiều hơn. Anh là một đạo diễn, NSX gốc Việt từng tham gia nhiều dự án của nước nhà, như giữ vai trò sản xuất cho Ròm và Maika: Cô Bé Đến Từ Hành Tinh Khác , trong đó Ròm từng đạt giải cao tại LHP Quốc tế Busan và nhận được sự chú ý lớn, doanh thu ấn tượng khi chiếu tại Việt Nam.