Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội

28-11-2025 - 15:44 PM | Xã hội

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, và bố trí làm Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội khi thành lập.

Sáng 28/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn (SN 1975) - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội và bố trí làm Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội khi thành lập.

Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong (phải) trao quyết định và chúc mừng ông Vũ Minh Tuấn. Ảnh: PV.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng ông Vũ Minh Tuấn được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội và sẽ phân công đảm nhiệm chức vụ Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình của Thủ đô.

Ông Nguyễn Văn Phong đánh giá cao việc ông Vũ Minh Tuấn đã nhận nhiệm vụ về công tác tại Thành ủy Hà Nội, nhìn nhận, ông Tuấn là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành từ các cơ quan báo chí đến Văn phòng Quốc hội.

Ông Phong cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương, việc thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình của Thủ đô Hà Nội là cơ quan trọng yếu để giúp Đảng bộ, chính quyền Thủ đô làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần hiện thực hóa nhiệm vụ xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội mong muốn ông Vũ Minh Tuấn trên cương vị mới sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và các cơ quan của thành phố xây dựng và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về Đề án thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình của Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũ Minh Tuấn cảm ơn và bày tỏ vinh dự, xúc động khi được tin tưởng giao nhiệm vụ mới, khẳng định, đây là trọng trách lớn lao, niềm tự hào sâu sắc đối với cá nhân khi được góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, nơi hội tụ bản lĩnh và tâm huyết của nhiều thế hệ.

Theo Trường Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo nóng liên quan đến Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của người dân

Cảnh báo nóng liên quan đến Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của người dân Nổi bật

Kiểm tra ngay VNeID trước 15/12 để tránh bị phạt tiền

Kiểm tra ngay VNeID trước 15/12 để tránh bị phạt tiền Nổi bật

Truy nã Đào Vương Tiến

Truy nã Đào Vương Tiến

15:23 , 28/11/2025
Cận cảnh thẩm mỹ viện Mailisa 'cửa đóng then cài' tại TPHCM

Cận cảnh thẩm mỹ viện Mailisa 'cửa đóng then cài' tại TPHCM

15:00 , 28/11/2025
Bắt Lê Thanh Tuyền sinh năm 1989

Bắt Lê Thanh Tuyền sinh năm 1989

14:59 , 28/11/2025
Lý do ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Lý do ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

14:30 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên