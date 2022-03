Phó chủ tịch TP HCM qua đời sau tai nạn: Ô tô nổ lốp, va vào dải phân cách rồi lật ngang

Ngày 29/3, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Long An điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc TP HCM – Trung Lương làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình tử vong.

Ô tô biển xanh nổ lốp, va vào dải phân cách rồi lật ngang.

Theo đó, lúc 7h20 ngày 29/3, ông Nguyễn Quang Vinh (SN 1989) điều khiển ô tô biển xanh trên cao tốc TP HCM - Trung Lương hướng từ TP HCM đi Tiền Giang.



Trên ô tô có ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, và ông Dương Tấn Trước (SN 1981) để đến dự lễ khởi công dự án cầu Rạch Miễu 2.

Khi đến Km21+700, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì bị nổ lốp, lật ngang đường. Ông Lê Hòa Bình bị thương nặng, nguy kịch được đưa đến BV Đa khoa Long An cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Bình không qua khỏi.

Liên quan đến vụ việc, Đại diện Cục Quản lý đường bộ IV – Tổng Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, xe biển xanh chở ông Lê Hòa Bình sau khi bị nổ lốp, đã va chạm vào dải phân cách cứng gần làn khẩn cấp sau đó bị lật.

Theo Cục Quản lý đường bộ IV, ô tô bị lật nằm chắn làn 2 của cao tốc TP HCM – Trung Lương.

Cơ quan chức năng xác định khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, mặt đường êm thuận, vạch sơn biển báo rõ.

Ngoài ra, ô tô này cũng không gây va chạm cho phương tiện khác trên đường.

Chiều cùng ngày, thi thể Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình cũng đã được bàn giao và đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175, quận Gò Vấp để tổ chức an táng.

