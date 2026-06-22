Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phụ trách toàn bộ nhiệm vụ của ông Bùi Xuân Cường

UBND TPHCM có thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Nguyên Dinh.

Thông báo này căn cứ theo Nghị quyết của HĐND TPHCM khóa XI về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Bùi Xuân Cường tại kỳ họp lần thứ Ba, diễn ra vào ngày 19-6 vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh

Theo đó, để bảo đảm tính liên tục, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND TPHCM, Chủ tịch UBND thành phố thông báo điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Nguyên Dinh.

Cụ thể, ngoài các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác đã được phân công theo Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 30-3-2026 của Chủ tịch UBND TPHCM, ông Hoàng Nguyên Dinh được giao tiếp tục phụ trách, chỉ đạo, xử lý toàn bộ nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, cơ quan, đơn vị và các nội dung công việc trước đây thuộc phạm vi phân công của ông Bùi Xuân Cường theo Quyết định số 1799/QĐ-UBND.

Ông Hoàng Nguyên Dinh đảm nhận thêm các nhiệm vụ kể từ ngày Nghị quyết của HĐND TPHCM về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Bùi Xuân Cường có hiệu lực cho đến khi Chủ tịch UBND thành phố có quyết định phân công công tác mới.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao bổ sung, ông Hoàng Nguyên Dinh thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo Quy chế làm việc của UBND TPHCM và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trước khi được HĐND TPHCM miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM để thực hiện công tác cán bộ, ông Bùi Xuân Cường có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi chỉ đạo lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt trên địa bàn thành phố, an toàn giao thông. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và ký các văn bản, thủ tục hành chính liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; cân đối, bố trí vốn đầu tư công; quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công theo thẩm quyền; phê duyệt các dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn ODA theo thẩm quyền, bao gồm cả dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là dự án độc lập hoặc là hợp phần của dự án đầu tư công. Trực tiếp chỉ đạo: Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Ban Quản lý Đường sắt đô thị; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp thành phố và các ban quản lý dự án chuyên ngành; Quỹ Phát triển nhà ở thành phố; Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương; Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Tổng công ty Cơ khí - Giao thông vận tải Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên (SAМСО); Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước đô thị thành phố; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây xanh thành phố; các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách. Phối hợp theo dõi: các ga đường sắt quốc gia, các cảng sông, cảng biển, cảng hàng không. Theo dõi, chỉ đạo: phường Minh Phụng, phường Bình Thới, phường Hòa Bình, phường Phú Thọ, phường Gò Vấp, phường An Hội Đông, phường Thông Tây Hội, phường An Hội Tây, phường Đức Nhuận, phường Cầu Kiệu, phường Phú Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Phú, phường Phú Thạnh, phường Tây Thạnh, phường Hiệp Bình, phường Tam Bình, xã Cần Giờ, xã đảo Thạnh An, xã Bình Khánh, xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước.



