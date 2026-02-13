Phó Chủ tịch UBND TPHCM thị sát Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ G

Chiều 13-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cùng Hội đồng nghệ thuật đã tổng kiểm tra Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026.

Chỉ còn 2 ngày nữa Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức khai mạc, những ngày này không khí thi công diễn ra khẩn trương, các hạng mục chính đồng loạt được hoàn tất để kịp thời gian khai mạc vào tối 15-2, tức 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ.

Tại khu vực cổng chào đường hoa, linh vật Bính Ngọ đã hoàn thiện. Mô hình cao gần 7 m, dài khoảng 9 m, tạo hình tư thế tung vó, thân phủ sắc vàng rực, nổi bật trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: PHAN ANH

Đến thời điểm này, hình hài Đường hoa Nguyễn Huệ gần như cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số công đoạn cuối.

Nhân viên thi công đang gấp rút những công đoạn cuối cùng. Ảnh: PHAN ANH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cùng Hội đồng nghệ thuật đã kiểm tra, cho ý kiến cụ thể từng hạng mục, công trình, cách bố trí hoa, phối màu giữa các loại hoa. Những hạng mục chưa đạt yêu cầu nhanh chóng khắc phục trong 2 ngày còn lại của thời gian thi công.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cùng Hội đồng nghệ thuật tổng kiểm tra Đường hoa chiều 13-2. Ảnh: PHAN ANH

Đường hoa Nguyễn Huệ đã trải qua 23 mùa Xuân từ lần đầu ra mắt vào năm 2004, được thực hiện bởi sự chỉ đạo của UBND TPHCM, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) chủ trì tổ chức với sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn.

Đường hoa không chỉ đơn thuần là điểm tham quan, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa thân thuộc, là món ăn tinh thần gắn bó với người dân Thành phố và du khách.

Năm nay đường hoa Nguyễn Huệ sẽ sử dụng 100.000 giỏ hoa từ nhiều nhà vườn được đưa về và bố trí theo từng khu vực

Năm nay, với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 khoác lên mình diện mạo mới, mở rộng không gian tổ chức.

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 mang một tầm vóc hoàn toàn mới. Lần đầu tiên trong 23 năm, Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ phô diễn hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian.

Năm 2025 đánh dấu sự hợp nhất giữa TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương thành siêu đô thị. Bản giao hưởng mùa xuân 2026 sẽ được ngân vang, trải dài trên đại lộ Nguyễn Huệ, phân thành 3 chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước.

Đường hoa Nguyễn Huệ kéo dài trong 8 ngày Thời gian trưng bày kéo dài 8 ngày, lễ khai mạc diễn ra vào 19 giờ ngày 15-2 và kết thúc lúc 21 giờ ngày 22-2-2026, tức từ 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 Tết Bính Ngọ. Lồng đèn kéo quân cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m. Hạng mục này được thiết kế theo không gian hai chiều, tích hợp hệ thống đèn bên trong và các trục xoay tạo chuyển động liên tục, tái hiện không khí Tết truyền thống Việt Nam. Ảnh: PHAN ANH

Đặc biệt, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thưởng ngoạn của người dân và du khách, Đường hoa năm nay sẽ kéo dài thời gian trưng bày linh vật cùng đại cảnh tại hai khu vực cổng mở và cổng kết đến 21 giờ ngày 22-3.










