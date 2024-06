Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Sẽ kiểm tra các ngân hàng lãi suất cao

Tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành về giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024 tổ chức mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, tính đến ngày 14/6, tín dụng mới chỉ tăng 3,79%. Trong khi, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, hết quý II/2024, tăng trưởng tín dụng cần phải đạt 5-6%, cả năm đạt 15-16% theo mục tiêu đề ra.

Theo Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú, yêu cầu về tăng trưởng tín dụng có chất lượng là rất quan trọng để góp phần thúc đẩy tăng trưởng theo mục tiêu của Chính phủ.

Việc tăng trưởng chậm có nhiều nguyên nhân khách quan như tổng cầu yếu, nhu cầu doanh nghiệp hạn chế, đơn hàng không lớn, vay bất động sản, tiêu dùng không cao.

NHNN chỉ đạo linh hoạt tối đa việc room tín dụng không để ngân hàng có nhu cầu tăng trưởng tín dụng chính đáng mà "hết room".

Nhìn lại kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, do những yếu tố bên ngoài tác động, áp lực tỷ giá còn cao, NHNN đã nỗ lực để duy trì tỷ giá tương đối ổn định đi đôi với điều hành lãi suất ở mức hợp lý nhất.

Lãnh đạo NHNN cũng chia sẻ với các NHTM, do kinh tế khó khăn, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng có dấu hiệu tiếp tục tăng, đó là chưa kể các khoản nợ được cơ cấu theo Thông tư 02, đẩy một phần nợ xấu "về tương lai". Do đó, Phó Thống đốc lưu ý, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hỗ trợ nền kinh tế, nhưng không phải bằng mọi giá mà vẫn phải duy trì chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống cũng như sự lành mạnh của nền kinh tế.

Lãnh đạo NHNN cũng thẳng thắn cho rằng, có cả nguyên nhân chủ quan, các ngân hàng cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại các thức tiếp cận, quy trình thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp. Nhiều ngân hàng đã nỗ lực có các gói hỗ trợ, các cán bộ tín dụng tích cực tìm kiếm từng khách hàng để cho vay nhưng kết quả chưa như kỳ vọng đòi hỏi cần nỗ lực hơn.

Về lãi suất, dù mặt bằng có giảm nhưng Phó Thống đốc lưu ý có một số ngân hàng, đặc biệt ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lãi suất còn cao. Lãnh đạo NHNN đề nghị các ngân hàng để lãi suất phải nghiêm túc chấn chỉnh, đồng thời, cơ quan thanh tra NHNN phải vào cuộc kiểm tra, phân tích hiện tượng này để chấn chỉnh.

"Chính phủ và NHNN đều có các chỉ đạo quyết liệt vấn đề này này, không có chuyện để vì mục tiêu cá nhân vài ngân hàng ảnh hưởng đến nỗ lực, uy tín toàn hệ thống nói chung. Thời gian tới, NHNN có thể sẽ lập các Tổ công tác trong đó bao gồm cả nhân sự từ NHNN và các ngân hàng thương mại để làm việc với các ngân hàng, phối hợp, sát sao hơn nữa tăng tốc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng có chất lượng", Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Bên cạnh việc triển khai công tác điều hành, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đặc biệt lưu ý công tác hoàn thiện cơ chế chính sách. Theo đó, NHNN cần khẩn trương xây dựng các dự thảo về Nghị định, Thông tư hướng dẫn các luật mới ban hành, đồng thời triển khai tập huấn kịp thời, để làm sao các văn bản có thể thực thi ngay khi luật có hiệu lực.

Theo lãnh đạo NHNN, các quy định có nhiều nội dung mới, có điểm cởi mở hơn, có điểm thắt chặt hơn, các NHTM phải sẵn sàng bảm đảm đến khi văn bản ra thực hiện tốt nhất.