Phó Thủ tướng chỉ đạo về đề nghị quản lý đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam theo công nghệ Shinkansen của Nhật

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về việc giao tổ chức quản lý, điều hành dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Công văn này liên quan tới đề nghị của CTCP xây dựng Thăng Long Quốc Gia về việc giao tổ chức quản lý, điều hành dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam công nghệ tàu Shinkansen của Nhật, góp phần tăng trưởng GDP đạt 10-12%/năm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Tài chính xử lý các kiến nghị về phương án đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư liên quan đến dự án theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền, và quy định. Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp.﻿

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được Quốc hội chốt chủ trương đầu tư vào tháng 11/2024 với tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD. Tuyến đường dài 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP HCM), đi qua 20 tỉnh thành.

Tới nay, 2 cái tên nổi bật đã gửi đề xuất tham gia đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam là Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed – doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup.

Tàu cao tốc Shinkansen Nhật Bản

Shinkansen là biểu tượng cho sự phục hồi đáng kinh ngạc của đất nước Mặt trời mọc sau thiệt hại nặng nề từ Thế chiến II. Cùng với Thế vận hội Tokyo 1964, kỳ quan công nghệ của thập niên 1960 này đánh dấu sự trở lại của Nhật Bản trong cộng đồng quốc tế.

Trong sáu thập kỷ kể từ chuyến tàu đầu tiên, Shinkansen - trong tiếng Nhật có nghĩa là "đường huyết mạch mới" - đã trở thành từ đồng nghĩa quốc tế để mô tả tốc độ, hiệu quả di chuyển và tính hiện đại.

Mạng lưới Shinkansen mở rộng liên tục kể từ khi tuyến đường Tokaido dài 515 km kết nối Tokyo và Osaka được hoàn thành vào năm 1964. Các chuyến tàu chạy với vận tốc trung bình lên đến 322 km/h trên các tuyến đường nối Tokyo tới các thành phố như Kobe, Kyoto, Hiroshima và Nagano.

Năm 1889, thời gian chuyến đi từ Tokyo tới Osaka là 16,5 giờ bằng tàu hỏa, ngắn hơn so với 3 tuần đi bộ trước đó vài năm. Năm 1965, thời gian chuyến đi bằng tàu Shinkansen rút ngắn xuống chỉ còn 3 giờ 10 phút, tức bằng ⅕.

Chứng kiến sự tiện lợi và hiệu quả của Shinkansen, nhiều quốc gia đã theo gương Nhật Bản và xây dựng các tuyến đường sắt cao tốc mới trong bốn thập kỷ qua. Nổi bật nhất trong đó là Pháp, quốc gia vận hành tuyến tàu Train à Grand Vitesse (TGV) giữa Paris và Lyon kể từ năm 1981.