Phó Thủ tướng: Sẽ xử lý tiếp 2 ngân hàng 0 đồng

Tham gia trả lời chất vấn cùng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chiều 11/11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa là động lực phát triển của nền kinh tế. Ngược lại, nền kinh tế tăng hay giảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức tín dụng và ngân sách của Nhà nước.

Theo Phó Thủ tướng, việc điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa trong thời gian qua rất hợp lý. Chính sách tiền tệ thì điều hành kịp thời, chính xác và hiệu quả; còn chính sách tài khóa thì được thực hiện mở rộng, hợp lý nên kết quả đạt được là tốt.

Bằng chứng là trong 4 năm, chúng ta đã vượt thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng, năm sau vượt cao hơn năm trước. Chúng ta cũng đã giảm thuế cho doanh nghiệp và người dân gần 800.000 tỷ đồng. Đồng thời chúng ta giữ được tỷ giá hối đoái giữa đồng USD/VND.

“Bên cạnh đó, chúng ta đã xử lý được 2 ngân hàng 0 đồng, chuẩn bị xử lý tiếp 2 ngân hàng 0 đồng nữa để ổn định hệ thống, phục vụ cho nền kinh tế rất tốt” , ông nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (bên phải).

Ông cũng cho biết thêm, năm nay GDP của chúng ta đạt gần 7%, CPI là 3,88%, nợ công 37%. Thu ngân sách đến ngày hôm nay (11/11) đạt 99,4% so với dự toán Quốc hội giao. Đạt 17,78% so với cùng kỳ năm trước, thu ngân sách nhà nước so với cùng kỳ năm trước đã tăng 255.216 tỷ đồng. “ Chúng tôi dự kiến năm nay vượt thu ngân sách tối thiểu 300.000 tỷ đồng so với năm ngoái, tạo nguồn lực bổ sung cho nền kinh tế, đầu tư vào xây dựng các hạ tầng cơ sở như đường cao tốc và các hạ tầng khác ”.

Sửa Nghị định 24 để tạo điều kiện nhập khẩu vàng nguyên liệu

Theo Phó Thủ tướng, việc xuất nhập khẩu và kinh doanh vàng đã được quy định tại Nghị định 24, ngày 3/4/2012. Tuy nhiên, nhận thấy tình hình quản lý thực tế đang có sự thay đổi nên Chính phủ đã chỉ đạo sửa nghị định này. "Hiện nay, NHNN đã triển khai sửa Nghị định 24, đặc biệt là về vấn đề xuất nhập khẩu theo hướng ưu đãi thuế để hàng trong nước phát triển và tạo điều kiện nhập khẩu nguyên liệu sản xuất. Và khi bán ra thì tạo điều kiện để hàng trang sức xuất khẩu được ”, Phó Thủ tướng thông tin.

Về việc quản lý thị trường vàng, ông Phớc cho biết, theo nghị định số 123 ngày 9/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78 ngày 2/5/2023, Bộ Tài chính đã thường xuyên chỉ đạo cơ quan thuế, từ năm ngoái đến năm nay đã phát hành 5 văn bản để hướng dẫn kê khai và nộp thuế. Qua đó, việc quản lý hóa đơn của các doanh nghiệp bán vàng không có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc.

Vừa qua, cơ quan quản lý thị trường đã tạm đình chỉ đơn vị kinh doanh vàng không chứng minh được nguồn nguyên liệu. Nguồn nguyên liệu có thể là ông cha để lại hoặc dự trữ từ trước mà không có kiểm đếm. " Chúng ta chỉ xử lý khi phát hiện vàng đó là vàng lậu, nếu không chứng minh được vàng đó là vàng lậu thì không có quyền xử lý các cửa hàng vàng ”, ông nói.

Trong thời gian tới, phải thực hiện mua bán đúng pháp luật và minh bạch. Đồng thời áp dụng công nghệ thông tin để quản lý các công ty và cửa hàng vàng đồng thời chống buôn lậu vàng. “ Vàng không phải là thước đo của tiền tệ nhưng vàng vẫn là kim loại quý và hiện vẫn là nơi trú ẩn của đồng tiền nhàn rỗi nên chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ ở lĩnh vực này ”, ông nhấn mạnh.

Giải pháp cho vay hỗ trợ khi không có tài sản đảm bảo

Cũng tại phiên chất vấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, ngay sau khi cơn bão số 3 (Yagi) đi qua, đã có 35 tổ chức tín dụng đăng ký các gói tín dụng với tổng giá trị là 405.000 tỷ đồng để cho vay mới và hạ lãi suất. Trong đó dành khoảng 300.000 tỷ đồng để cho vay mới.

Việc các tổ chức tín dụng cho vay mới đối với khách hàng chịu ảnh hưởng của cơn bão khi không còn tài sản đảm bảo là hoàn toàn thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, trên cơ sở tổ chức tín dụng làm việc với khách hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị UBND các cấp phối hợp chặt chẽ để kết nối giữa ngân hàng, doanh nghiệp và người dân để có thêm thông tin cho các tổ chức tín dụng tự quyết định trong các trường hợp này. Đối với các phương án kinh doanh mà có rủi ro nợ xấu, các tổ chức tín dụng cũng bằng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

“Việc tổ chức tín dụng đưa ra các gói hỗ trợ thể hiện ngành ngân hàng đã rất sẵn sàng để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân sau cơn bão vừa qua” , Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói.