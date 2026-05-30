Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Leklay Sivilay - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Chào mừng Bộ trưởng Leklay Sivilay và Đoàn đại biểu Bộ Công chính và Vận tải Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 2 vừa qua diễn ra trong bối cảnh hai nước chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, có ý nghĩa hết sức quan trọng, tiếp tục khẳng định sự nhất quán của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trong quá trình cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" giữa hai nước, kết nối hạ tầng tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột hợp tác quan trọng, với định hướng chuyển mạnh từ hợp tác theo chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng hiệu quả thực chất và các kết quả cụ thể.

Bộ trưởng Leklay Sivilay đã báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực kết quả các hoạt động khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, bảo trì đường bộ tại TP. Đà Nẵng; thăm cảng Đà Nẵng, cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) và làm việc với Bộ Xây dựng Việt Nam; đồng thời thông tin về phương hướng hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới.

Đánh giá cao kết quả chuyến công tác của Đoàn tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng các hoạt động khảo sát thực tế tại Đà Nẵng, Hà Tĩnh và làm việc với Bộ Xây dựng Việt Nam đã góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng và giao thông vận tải giữa hai nước; đồng thời phản ánh sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao Lào đối với việc tăng cường kết nối và liên kết kinh tế Việt Nam - Lào.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết hiện nay hợp tác giao thông vận tải giữa hai nước đang tập trung vào ba dự án kết nối hạ tầng trọng điểm gồm: Dự án hợp tác đầu tư phát triển các bến số 1, 2, 3 Cảng Vũng Áng; dự án đường bộ cao tốc Hà Nội - Vientiane; dự án đường sắt Vũng Áng - Vientiane.

Về dự án đường sắt Vũng Áng - Vientiane, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá đây là dự án mang tầm chiến lược lâu dài, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giúp Lào từ một quốc gia không có biển trở thành quốc gia kết nối, tạo động lực phát triển mới cho khu vực và tăng cường liên kết kinh tế giữa hai nước.

Đối với dự án cao tốc Hà Nội - Vientiane, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận những bước triển khai tích cực của phía Lào đối với các đoạn tuyến trên lãnh thổ Lào. Về phía Việt Nam, dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy đã được khởi công ngày 18/5 vừa qua, tạo cơ sở để hoàn thành các đoạn tuyến phía Việt Nam trước năm 2030.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các doanh nghiệp hai nước nghiên cứu, thúc đẩy đầu tư các dự án kết nối hạ tầng theo thống nhất của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tin tưởng chuyến thăm, làm việc lần này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai Bộ cũng như quan hệ Việt Nam - Lào, Phó Thủ tướng Thường trực gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Sonexay Siphandone cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; chúc Bộ trưởng Leklay Sivilay và đoàn công tác có chuyến thăm Việt Nam thành công tốt đẹp.