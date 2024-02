Phó Tổng Giám đốc Techcombank muốn bán bớt cổ phiếu

Ảnh minh họa

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), ông Phan Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB ) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu TCB.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong thời gian 21/2/2024 - 15/3/2024. Nếu thành công, lượng cổ phiếu TCB do ông Sơn nắm giữ sẽ giảm từ mức hơn 2,376 triệu đơn vị hiện tại xuống còn hơn 2,276 triệu đơn vị, tương đương 0,0646% vốn điều lệ Techcombank.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCB đang được giao dịch ở mức 38.500 đồng/cp, tăng 21% kể từ đầu năm. Ước tính theo mức giá này, ông Sơn có thể thu về hơn 3,8 tỷ đồng nếu bán xong lượng cổ phiếu đăng ký.

Trước đó, ông Phan Thanh Sơn cũng đã bán 200.000, 150.000 và 300.000 cổ phiếu TCB trong năm 2022, 2021 và 2020.

Về Techcombank, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 5.800 tỷ đồng trong quý IV, tăng 21,6% so với cùng kỳ 2022. Tính chung cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 22.900 tỷ đồng, vượt mục tiêu 22.000 tỷ mà cổ đông thông qua tại kỳ đại hội hồi tháng 4 năm ngoái.

Trong năm 2023, tổng tài sản của Techcombank tăng 21,5% lên mức 849,5 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối năm. Tính riêng Ngân hàng, tín dụng tăng trưởng 19,2% so với đầu năm lên ngưỡng 530,1 nghìn tỷ, phù hợp với hạn mức tín dụng được cấp bởi NHNN.

Tiền gửi của khách hàng đạt 454,7 nghìn tỷ đồng, tăng 26,9% so với đầu năm và 11,2% so với quý 3. Số dư CASA tăng trong 3 quý liên tiếp, đạt 181,5 nghìn tỷ, tăng 37,0% so với cùng kỳ và 31,9% so với quý 3, giúp tỷ lệ CASA cải thiện lên mức 39,9%.