Phong thủy cây cảnh ngày Tết: Kiêng kỵ những điều này giúp gia chủ vận đỏ như son, may mắn gõ cửa cả năm tới

Cây cảnh không chỉ giúp mang không khí Xuân vào nhà mà còn có ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, giúp tăng thêm vượng khí cho gia đình trong dịp năm mới. Vì thế, chơi cây cảnh, hoa xuân đã trở thành 1 thông lệ của nhiều gia đình Việt mỗi dịp Tết đến.



Để một năm thêm may mắn, gia chủ nhất định phải biết cách chọn cây cảnh phong thủy chưng Tết phù hợp.

Kiêng kỵ khi trồng cây cảnh ngày tết

1. Đặt cây dựa theo cảm tính

Theo các chuyên gia phong thủy, việc xác định vị trí đặt cây cảnh trong nhà rất quan trọng, không nên tuỳ tiện đặt cây theo cảm tính.

Cây cảnh tối kỵ để ở vị trí chính giữa căn phòng. Vì đây là khu vực khởi phát năng lượng cho ngôi nhà, nếu đặt cây cảnh ở vị trí này, năng lượng của phòng sẽ giảm sút, không tốt về mặt phong thủy..

Các chuyên gia khuyên đặt một số cây cảnh trong ở vị trí trống trong phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ vừa để trang trí, tạo nên sự cân đối về bố cục và vừa giúp cân bằng sinh khí cho không gian nhà bạn.

Ngoài ra, gia chủ cần lưu ý không nên đặt những cây cảnh cao bên tay phải. Đặc biệt cây cảnh Tết cao lớn không nên đặt ở trước cửa sân nhà.

2. Tuyệt đối không để cây héo trong nhà

Trong phong thủy phòng khách, cây cảnh bị héo cũng có thể mang lại vận xấu, xui xẻo vào nhà, gia chủ sẽ gặp điều bất lợi trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, khi chọn cây đặt trong nhà, gia chủ cũng nên hạn chế chọn những cây thiếu sức sống hoặc đòi hỏi điều kiện chăm sóc cao, khó thích nghi với thời tiết, khí hậu địa phương,...

Bởi vì, nếu cây sinh trưởng tốt, thậm chí dễ chết yểu sẽ mang lại không khí ảm đạm, khiến gia chủ mất vượng khí, tài lộc có thể tiêu tan.

3. Tránh tuyệt đối trưng bày trong nhà những loại cây thuộc nhóm Ngũ quỷ

Nhiều gia chủ thường có sở thích chơi cây bon sai. Tuy nhiên, không phải loại cây cảnh nào cũng phù hợp để đặt trong nhà. Ngoài yếu tố về thẩm mĩ, gia chủ phải tuyệt đối cảnh giác và cẩn thận vì thuộc tính phong thủy của chúng, đặc biệt là những loại câu trong nhóm Ngũ quỷ cần phải cấm kỵ như liễu, hòe, si,đa, gạo...

Đây là những cây thân gỗ, nếu được chăm sóc và uốn nắn tỉ mỉ thì có thể đạt các thế bon sai đẹp. Tuy nhiên, xét trên góc độ phong thủy, những cây thuộc nhóm Ngũ Quỷ có thuộc về âm trạch, có tính âm cực mạnh, không thích hợp trồng trong nhà.

Việc đặt những loại cây này trong nhà sẽ mang lại vận xấu, có thể khiến đường công danh của gia chủ gặp trục trặc. Nếu bạn vẫn muốn trồng loại cây này, tốt nhất chỉ nên trồng trước côngr/vườn nhà.

4. Hạn chế trưng bày các loại cây có chứa chất độc hại

Bên cạnh những lưu ý đặc biệt về phong thủy, khi chọn cây trang trí dịp tết, gia chủ cũng cần quan tâm đến đặc tính của cây có thể ảnh hưởng tới sức khỏe cho gia đình.

Một số cây cảnh được xem là tốt cho vượng khí tài lộc nhưng lại chứa một số chất độc hại như cây Kim tiền, cây Vạn niên thanh... cũng nên hạn chế đặt trong nhà, nhất là những vị trí trong tầm với của trẻ để tránh rủi ro không đáng có.

Tết là nơi gia đình sum vầy, trẻ em là đối tượng hiếu động, vì vậy nên cân nhắc lại thật cẩn thận về vấn đề này.

Cách chọn cây ngày Tết giúp mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia đình

Trong dịp tết, bạn nên ưu tiên chọn các loài cây cảnh đặc trưng của mùa xuân hoặc những loài cây có tên gọi ý nghĩa may mắn, tài lộc, hạnh phúc, có màu sắc nổi bật rất để trang trí cho không gian sống của mình. Không chỉ giúp tô điểm cho ngôi nhà của bạn, chúng còn mang ý nghĩa vượng tài, vượng khí cho gia chủ:

1. Cây đào và cây mai

Theo phong thủy hoa đào có thể trị bách quỷ, là biểu tượng cho sự sinh sôi, phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, loài hoa này còn là biểu tượng cho nhân duyên, lễ cưới, đem lại may mắn cho gia đình.

Mai vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng, sự cát tường, vui vẻ, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi, hòa bình.

Chọn mua đào và mai nên dựa vào các tiêu chí: hình dáng, thế đứng, cành lá và nụ hoa,… để chọn cây hoặc cành phù hợp với ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, hãy quan sát gốc cây để biết là cây già hay non. Với những cây già, thân cây sẽ có biểu hiện sần sùi, khỏe mạnh, hoa cũng sẽ có màu sắc đậm hơn, thắm hơn và dày đẹp hơn so với cây non. Nên chọn cây nhiều nụ, điều này tượng trưng cho những lộc lá sẽ đến trong năm mới, càng nhiều nụ càng may mắn tràn đầy.

2. Cây quất

Cây quất tượng trưng cho sự may mắn, trù phú, sức khỏe, bình an. Đặt quất trong nhà ngày đầu năm sẽ vượng cát khí, thu nhiều tài lộc. Khi mua quất, cần chọn những cây lá xanh tốt, quả vàng đều, sai quả. Cây càng trĩu quả vàng ruộm càng tạo sự may mắn, tài lộc cho gia chủ.

3. Cây bưởi

Bưởi là loại cây mang đến sự sung túc, sum vầy, đoàn kết và bình an cho gia đình. Khi chọn cây bưởi cho ngày tết, nên chọn những gốc bưởi vừa phải tầm phù hợp với không gian sống của bạn. Nên chọn cây lá xanh, thế đứng chuẩn, không cong gãy, chọn cây có quả vàng mọng nước, không sâu, quả sai trĩu cành.

4. Cây sung

Mang ý nghĩa sung túc, tròn đầy nên cây sung được nhiều gia đình Việt ưa chuộng trồng làm cảnh, bónsai. Loại cây này là biểu tượng của phúc (cây sung) cùng với lộc (cây lộc vừng), thọ (vạn tuế). Chọn cây sung có thế đẹp, lá xanh sẫm, quả càng nhiều càng đem lại nhiều tài lộc và may mắn cho gia chủ.

Lưu ý khi chọn và chăm sóc cây cảnh trong ngày Tết:

- Không nên chọn cây có quá nhiều hoa với nhiều màu sắc trong nhà sẽ gây rối mắt, nên chọn những cây có màu sắc hài hòa với không gian ngôi nhà.

- Để giữ cho cây hoặc hoa tươi lâu nên tưới lượng nước tưới phù hợp với từng loại cây, thay nước cho lọ hoa và đảm bảo ánh sáng cho những cây trồng trong chậu.

hỉ cần bạn tỉ mỉ một chút thì sẽ mang lại thành quả may mắn chắc chắn làm bạn hài lòng.

