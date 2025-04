Phóng to bức ảnh trong quán ăn 4,6 triệu người bật cười, chỉ duy nhất 1 người vẫn chưa biết sự thật

Quả không sai khi cộng đồng mạng gọi vui những bạn trẻ hiện nay là “thế hệ cợt nhả”. Bởi trong mọi tình huống, kể cả vô tình cũng có thể tạo nên những câu chuyện, khoảnh khắc dở khóc dở cười.

Giống như mới đây, một đoạn clip được đăng tải trên TikTok nhanh chóng thu hút 4,6 triệu lượt xem, xuất phát từ một lời đùa vui khiến ai cũng phải bật cười. Theo chủ nhân đoạn clip đăng tải, cả hai vào một quán ăn địa phương nhưng chủ yếu phục vụ khách nước ngoài. Do đó dù là người Việt nhưng lại được chủ quán hỏi thăm bằng tiếng Anh: “Where are you from?” (tạm dịch: Các bạn đến từ đâu).

Không nghĩ gì nhiều, hai chàng trai trả lời: “From Malaysia” (tạm dịch: Đến từ Malaysia). Thế nhưng, điều hài hước vẫn chưa dừng lại ở đây, cú twist thực sự khiến ai xem cũng không thể nhịn cười!

(Nguồn: @quachanhkiet_)

Sau câu trả lời “đại đại” của mình, hai chàng trai cũng không ngờ rằng hôm sau khi quay lại quán ăn, hình ảnh của họ lại được treo trên tường. Đáng chú ý hơn khi phóng to bức ảnh, zoom cận vào dòng chữ phía dưới, nhiều người còn nhận ra chủ quán đã để tên đất nước mà hai anh chàng này trả lời là Malaysia. Bên cạnh đó cũng là loạt những hình ảnh của các vị khách nước ngoài khác đã từng ghé quán ăn cũng được chủ quán cẩn thận treo lên tường.

Phóng to bức ảnh cùng dòng chữ phía dưới khiến 4,6 triệu người bật cười (Nguồn: @quachanhkiet_)

Khoảnh khắc này không chỉ khiến 2 nhân vật trong bức hình “xịt keo” mà 4,6 triệu người theo dõi câu chuyện cũng cười “ná thở”. Nhiều người hài hước bình luận rằng, chắc không ai ngờ một câu giỡn vui mà lại trở thành du khách nước ngoài và được treo hình bên trong quán ăn. Song, cộng đồng mạng cũng bày tỏ, không biết chủ quán đã biết được sự thật chưa hay vẫn đang là người duy nhất tin rằng hai chàng trai người Việt này đến từ Malaysia.

Một số bình luận của netizen:

- “Cả triệu người đã xem và cười tới không thở được, chỉ riêng chủ quán vẫn đang vui mừng vì có khách Malaysia ghé ăn”.

- “Trời ơi trời, người ta bảo thế hệ cợt nhả không sai mà. Rồi trong suốt bữa ăn hai ông nói chuyện bằng tiếng gì?”.

- “Có thể là cười tới sáng mai vẫn chưa ngưng, sao có thể giỡn như vậy được chứ. Rồi clip này viral mai mốt thấy chủ quán gỡ hình nè”.

- “Không ai ngờ một câu trả lời đại đại mà hôm sau được trưng ảnh luôn. Quán đáng yêu thật, tui sẽ ủng hộ nha”.

- “Ban đầu chưa hiểu lắm mà phóng to bức ảnh lên tôi bật cười không ngớt nè. Vượt mức hài hước rồi đó”.

- “Nhưng nhìn hai bạn này cũng có nét kiểu con lai ấy, nên chắc chủ quán tưởng thật cũng đúng thôi. Nếu clip này viral mà chủ quán gỡ hình, nhớ xin về làm kỉ niệm nha”.