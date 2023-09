Phong tỏa chung cư mini tại quận Cầu Giấy sau sự cố chập điện

Vào khoảng 17h35 ngày 29/9, tại căn hộ chung cư mini ở ngõ 2 Phạm Thận Duật (phía sau Làng trẻ SOS) đã xảy ra sự cố chập điện khiến nhiều cư dân thuê trọ trong tòa nhà trải qua những giây phút lo lắng và sợ hãi. Vụ việc tuy không gây thiệt hại về người nhưng một lần nữa là lời cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư mini trên địa bàn tp hà nội hiện nay.

Chung cư này được xây dựng lên đến 8 tầng. Vì đã tận dụng mọi diện tích để xây dựng nên công trình không có lối thoát hiểm nào. Theo người dân trong khu vực, vào cuối giờ chiều 29/9 bất ngờ thấy nhiều người tháo chạy ra khỏi tòa nhà. Sau khi chập điện tại một căn hộ trên tàng 7 - tầng cao nhất của chung cư, vì không có đường thoát hiểm nên cửa chính là lối thoát nạn duy nhất. May mắn thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, nhiều người chưa đi làm về nên việc thoát nạn không gặp nhiều khó khăn.

Chỉ sau 10 phút, vụ hỏa hoạn nhanh chóng đc lực lượng cứu hoả trên địa bàn ngăn chặn và dập tắt… theo đúng quy trình cũng như quy định pháp luật, cơ quan điều tra đang vảo cuộc để làm rõ nguyên nhân chập điện… những ng thuê trọ trong căn chung cư này được yêu cầu tạm thời di chuyển ra bên ngoài tìm nơi ở mới để đảm bảo an toàn trong thời gian điều tra.

Thông tin ban đầu từ đội cảnh sát PCCC công an quận Cầu Giấy, nguyên nhân vụ cháy do chập atomat điện trên tầng 7. Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng không liên hệ đc với chủ công trình, người liên quan thì không xuất trình đc các giấy tờ liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy.

Theo tìm hiểu, chung cư mini này được xây dựng cách đây khoảng 6 - 7 năm trước, với quy mô lên đến 35 phòng, người thuê nhà chủ yếu là sinh viên hoặc gia đình. Ngoài chung cư này, xung quanh khu vực cũng đang tồn tại hàng chục căn chung cư mini tương tự, có công trình cao tới 9 tầng, cũng kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng trọ.

Chưa bao giờ an toàn phòng cháy chữa cháy tại chung cư mini được người dân quan tâm đến như lúc này. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng lại dấy lên những lo ngại về hệ thống điện tại công tình này khi thiết kế ban đần chỉ là nhà ở riêng lẻ nhưng giờ có tới cả trăm người cùng sinh sống và tiêu thụ điện năng.