Phỏng vấn Á hậu Phương Nhi: 'Tôi rất sợ bị khán giả quay lưng nếu thi quốc tế không tốt nhưng…'

Đăng quang Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, Phương Nhi ngày càng nhận được nhiều sự chú ý. Vẻ đẹp ngọt ngào và thanh thuần chính là lợi thế giúp nàng hậu sinh năm 2002 lấn sân vào ngành giải trí. Sau hơn 6 tháng đăng quang, Phương Nhi hoạt động sôi nổi như đóng MV, khách mời trong các chương trình và liên tục xuất hiện ở các sàn catwalk.

Dù chỉ là Á hậu 2 nhưng Phương Nhi đang tạo được độ phủ sóng nhất định cho tên tuổi của mình. Với nàng hậu gốc Thanh Hóa, những gì diễn ra trong hơn nửa năm đương nhiệm vẫn đang nằm trong vùng an toàn. Vì thế, quyết định thi quốc tế chính là sự quyết tâm thử thách bản thân, nhưng xen lẫn trong đó là sự lo lắng, lo lắng không đạt được kết quả tốt và lo lắng khán giả sẽ quay lưng với mình. Nhưng để hỏi liệu có hối hận không thì Phương Nhi chắc chắn: "Không".

Không có chuyện Phương Nhi được ưu ái hơn trong top 3

Đã sau 6 tháng đăng quang Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, Phương Nhi cảm thấy bản thân đã thay đổi điều gì?

Trong 6 tháng qua, chưa có ngày nào Nhi không trân trọng việc mình là đương kim Á hậu 2 Miss World Vietnam. Có lẽ sự thay đổi và cũng là bài học mà bản thân có được sau thời gian qua chính là sự trưởng thành. Nhi đã biết học cách tự đứng lên sau khó khăn, tự giải quyết vấn đề và áp lực.

Hiện tại Phương Nhi đã quen với việc trở thành tâm điểm và lúc nào xuất hiện cũng có ống kính quay về phía mình chưa?

Không phải quen mà là rất vui. Nhi cảm thấy rất hạnh phúc vì mỗi phút giây được làm việc như vậy. Mọi người cứ hỏi tại sao Nhi hay cười, một phần do mình là người thích cười và một phần là do Nhi đang rất thích công việc hiện tại. Nhi cũng không muốn tốn một giây phút nào ở nhà để nằm dài, Nhi muốn làm việc, muốn hoạt động nghệ thuật và làm từ thiện thật nhiều.

Kể từ lúc đăng quang đến giờ, Phương Nhi từ cô gái ngọt ngào đang dần gợi cảm hơn. Sự thay đổi này có nguyên nhân nào không hay đây là định hướng ban đầu của bạn?

Những hình ảnh hiện tại Nhi không nghĩ nó gợi cảm, Nhi vẫn đang giữ được sự nhẹ nhàng, trong sáng, với cả mình không phải là kiểu người phá cách hay nổi loạn đâu. Nếu trước kia mọi người thấy Nhi hay mặc váy xòe, lúc nào cũng ngọt ngào thì gần đây, Nhi muốn pha thêm một chút "high fashion" trong hình ảnh một chút thôi.

Nếu so sánh trong top 3 thì Phương Nhi đang là người hoạt động khá đa dạng từ đóng MV đến ghi hình các chương trình. Có thể thấy so với 2 người chị, bạn được công ty tạo điều kiện khá nhiều?

Nhi cảm thấy rất may mắn khi khán giả cảm nhận được những hoạt động nổi bật của mình. Năm vừa qua Nhi đã làm việc rất năng nổ và chăm chỉ. Năm nay cũng vậy, Nhi đặt mục tiêu là không muốn một ngày nào nghỉ ngơi để chứng minh sự ưu ái và quan tâm của khán giả dành cho Nhi là không sai.

Nếu hỏi Phương Nhi được ưu ái hơn 2 chị Mai Phương và Bảo Ngọc, câu trả lời chắc chắn là không vì cả 3 đều có những định hướng khác nhau. Hiện tại chị Mai Phương đang chuẩn bị thi quốc tế vào tháng 5, chị Bảo Ngọc thì đang là đương kim Hoa hậu Liên lục địa nên sẽ có những hoạt động riêng. Còn Phương Nhi yêu thích nghệ thuật và thiên về giải trí hơn nên Nhi chia sẻ với công ty về những gì mà mình hướng tới, từ đó công ty giúp đỡ hết sức có thể.

Mỗi lần xuất hiện, Phương Nhi đều nhận rất nhiều lời khen rồi liên tục được ví như "thần tiên tỷ tỷ", nàng thơ mới. Tuy nhiên cũng có những bình luận tiêu cực. Cảm xúc của bạn thế nào trước các ý kiến của khán giả?

Thật ra sự quan tâm và đón nhận của khán giả đang trên mức mong đợi của Nhi. Khi đọc được những bình luận yêu thích của các bạn fan, Nhi cảm thấy rất xúc động và nói với bản thân phải nỗ lực hơn nữa.

Còn những bình luận tiêu cực thì Nhi không đáp lại, đôi khi đọc xong cũng cảm thấy hơi buồn nhưng đó sẽ là động lực giúp mình cố gắng. Những bình luận như "body-shaming", chê khả năng nhảy múa hay ca hát Nhi đều có đọc nhưng không vì những lời chê bai đó mà mình dừng lại.

Hoạt động trong showbiz thì chắc chắn luôn phải thay đổi để phù hợp với thị hiếu khán giả. Phương Nhi có nghĩ việc luôn được gắn mác "thần tiên tỷ tỷ" sẽ đóng khung hình ảnh và gây khó khi bạn thay đổi hình tượng trong tương lai?

Với những nhận xét và góp ý của khán giả, Nhi rất cảm ơn và bản thân Nhi cũng đang yêu hình ảnh, định hướng đó. Hiện tại Nhi cũng làm mới mình một xíu trong phong cách ăn mặc, nó "high fashion" hơn. Trong tương lai chắc chắn mình sẽ có sự thay đổi nữa nhưng đó sẽ từ từ, nhẹ nhàng để khán giả không bị ngợp. Còn đùng một phát trở nên táo bạo thì không có và táo bạo quá cũng không phải là con người mình.

Những lần xuất hiện gần đây, Phương Nhi được nhiều fan quay lén. Khi xem những khoảnh khắc mình qua camera thường, cảm xúc đầu tiên của bạn là gì?

Cũng hơi giật mình (Cười). Những lúc đó Nhi chỉ tạo dáng chụp ảnh cho Instagram của mình sau đó được mọi người chụp và chia sẻ trên mạng. Mọi người khá đón nhận những hình ảnh này, anh chị trong công ty nói đó là hình ảnh rất mộc mạc, đơn giản và đó là Nhi.

Phương Nhi có lo lắng một ngày nào đó bị "team qua đường" bắt gặp nhưng không lung linh, xinh đẹp nữa không? Vì không phải lúc nào mình cũng trong tâm thế sẵn sàng để hoàn hảo nhất.

Sợ chứ! Tất nhiên không phải lúc nào mình cũng trong tâm thế sẵn sàng Nhi cũng thường để mặt mộc ra đường nên chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc không lung linh. Là con gái thì chắc ai cũng sẽ sợ những khoảnh khắc "bị dìm" ấy. Nhưng cái Nhi sợ nhất là những bức ảnh hay những khoảnh khắc không được đặt đúng hoàn cảnh sẽ rất dễ hiểu lầm và tạo nên cái nhìn không tốt. Để nói khoảnh khắc mà xấu hay khoảnh khắc hớ hênh thì rất sợ, nhưng đó cũng là cái để cho mình nhắc nhở phải chăm sóc bản thân thật đẹp.

Nhi rất sợ bị khán giả quay lưng nếu không làm tốt ở cuộc thi quốc tế

Sắp tới Phương Nhi sẽ chinh chiến cuộc thi nhan sắc quốc tế, bạn đã chuẩn bị những gì cho hành trình sắp tới?

Hiện tại Nhi rèn luyện "interview" (phỏng vấn) đầu tiên vì Nhi nghĩ đây là thứ cần nhiều thời gian để cải thiện nhất của mình. Để ngồi nói chuyện trực tiếp giữa 2 người với nhau thì Nhi thoải mái nhưng để đứng và nói trước nhiều người thì còn chưa mạnh dạn. Và người giúp Nhi "interview" không ai tốt hơn "mẹ" Dung.

Mỗi tuần "ba" Nam và "mẹ" Dung có buổi sát hạch cho Nhi, mẹ Dung nói tiếng Việt và mình sẽ nói tiếng Anh. Nếu như làm không tốt thì mẹ Dung dọa sẽ đăng clip đó lên TikTok để cho khán giả nhận xét và tiếp thu. Hiện tại Nhi cũng rèn luyện thêm body, đi tập gym, học tiếng Anh, make up, còn catwalk thì chưa.

Có vẻ Phương Nhi đang chú trọng vào "interview" cho cuộc thi sắp tới?

Với Phương Nhi thì các cuộc thi sẽ chú trọng vào quá trình của thí sinh hơn. Việc Nhi học và rèn luyện "interview" là để giao tiếp, tạo được sự kết nối với các thí sinh khi cuộc thi diễn ra. Nhi nghĩ nếu mình cải thiện điều gì đó không tốt của bản thân và quá trình cố gắng được ban giám khảo ghi nhận thì mọi người sẽ có đánh giá tốt về mình.

Nhiều người đánh giá nhan sắc ngọt ngào của Phương Nhi rất phù hợp với tiêu chí Miss International, bạn thấy sao ?

Với Miss International, Nhi nghĩ mình sẽ rất phù hợp với cuộc thi này nhưng như Nhi đã chia sẻ, dù cho được cử thi cuộc nào thì mình đều cố gắng làm hết sức có thể. Trước tiên Nhi sẽ tận hưởng khoảng thời gian được thi quốc tế vì không phải ai cũng có cơ hội. Chị Bảo Ngọc chia sẻ với Nhi là cứ thư giãn vì không phải lúc nào mình cũng sẽ được gặp nhiều cô gái xinh đẹp ở nhiều đất nước khác nhau, được hoạt động trong tổ chức uy tín và được ăn nhiều món ngon nữa (cười).

Thời điểm Phương Nhi công bố cuộc thi quốc tế sẽ tham gia với người hâm mộ là khi nào?

Tháng 5 "mẹ" Dung sẽ công bố cuộc thi mà Nhi tham gia. Ở cuộc thi này, Nhi sẽ mang những gì rất Việt Nam, bản sắc dân tộc, bản sắc của Phương Nhi đến với cuộc thi nên mong mọi người ủng hộ.

Thời gian gần đây, khi các mỹ nhân ít may mắn trở về sau thành tích không như kỳ vọng thì bị một bộ phận khán giả chỉ trích. Điều này có khiến bạn áp lực bởi lẽ ở thời điểm hiện tại, Phương Nhi đang có sẵn hình ảnh tích cực với công chúng rồi?

Nhi cũng rất sợ bị khán giả quay lưng. Tuổi của Nhi thì lớn nhưng tâm hồn bên trong vẫn còn trẻ con và hơi ngây thơ một xíu, nên nếu như bị khán giả quay lưng thì Nhi không biết chuyện gì xảy ra với mình.

Nhưng có một câu trong tiếng Nhật mà Nhi rất thích có nghĩa nhất kỳ nhất hội, mọi thứ chỉ diễn ra một lần nên mình đang nỗ lực cho cơ hội duy nhất của mình. Nhi sẽ làm hết sức có thể mặc dù khán giả có quay lưng thì ít nhất mình đã đối tốt với bản thân rồi, mình cũng đã cố gắng hết mình để bản thân không hối hận. Nếu khán giả có quay lưng thì mình sẽ nỗ lực hoạt động để họ thấy họ đã nhận định sai về mình.

Vậy Phương Nhi có xem đây là sự đánh đổi không vì nếu bị khán giả quay lưng thì bạn sẽ mất đi những gì đã xây dựng trước giờ?

Trộm vía thời gian qua mình đã được công chúng yêu thích và khi có lời đề nghị thi quốc tế, Nhi cũng suy nghĩ rất nhiều. Bởi lẽ nếu tiếp tục hoạt động năng nổ thì khán giả sẽ ghi nhận và yêu thương, thay vì đi thi quốc tế sẽ có rủi ro bị khán giả quay lưng nếu không có kết quả tốt, vậy ở nhà sẽ an toàn hơn không.

Tuy nhiên, Nhi nghĩ cả đời mình đã an toàn rồi, kể cả khi thi Miss World Vietnam hay hoạt động sau đăng quang, mọi thứ của Nhi đều nằm trong vùng an toàn hết. Vậy nên nếu cứ an toàn mãi thì đến một lúc Nhi sẽ hối hận. Nhi nghĩ khán giả sẽ rất công bằng, nếu mình thực sự nỗ lực, thật sự cố gắng thì khán giả sẽ ghi nhận.

Mai Phương và Phương Nhi đều chuẩn bị để thi quốc tế. Không biết cả hai đã giúp đỡ nhau thế nào?

Thời gian này hầu như 2 chị em không thấy mặt nhau ở nhà luôn. Mặc dù ở chung nhà nhưng Nhi đi làm suốt, chị Mai Phương bận rèn luyện cho cuộc thi. Đôi khi đi về thấy chị tập trung ngồi đánh máy, viết bài nhìn rất là thương. Mỗi lần tập trung thì chị Mai Phương không để ý xung quanh. Lúc này 2 chị em Nhi rất là đồng cảm và luôn dành cho nhau nhiều lời động viên, bất cứ khi nào Nhi cần thì chị Mai Phương luôn sẽ xuất hiện chỉ dạy và bất cứ khi nào chị Phương buồn thì Nhi cũng sẵn sàng ở bên để nói chuyện, tâm sự.

Vậy trong thời gian Mai Phương gặp những ồn ào bủa vây, Phương Nhi đã có chia sẻ gì với người chị của mình?

Chị Phương là người mạnh mẽ, ít khi chị tâm sự về những ồn ào xảy đến nhưng mình rất thương chị và chị cũng rất thương mình. Nhi không tâm sự về những việc của chị Phương trong thời gian qua nhưng Nhi cảm nhận được chị Phương rất buồn, đau lòng và rất "stress".

Thời điểm đó Nhi không ở cạnh chị để biết sự thật như thế nào. Nhưng với Nhi, những bề nổi mà mọi người nhìn thấy nó không phải vậy, đó chỉ là sự cố nhỏ và chị Phương không may mắn gặp những việc, những người xé câu chuyện to ra. Rất mong khán giả sẽ đón nhận chị Phương một cách tích cực hơn vì chị Phương đang rất cố gắng.

Giả sử một ngày nào đó Phương Nhi rơi vào trường hợp mà Mai Phương trải qua thì bạn sẽ đối diện với nó như thế nào?

Ở thời điểm hiện tại, nếu gặp ồn ào chắc Nhi trầm cảm mất, Nhi nói thật. Bởi vì Nhi là người ít tiếp xúc nhiều với truyền thông và vẫn còn quấn ba mẹ lắm, rất là trẻ con. Nhi may mắn đang nhận được sự yêu thương của khán giả, nhưng đùng một cái rơi vào trường hợp như chị Phương thì rất khó để Nhi điều khiển cảm xúc và mạnh mẽ như chị Phương. Nhi cũng không dám nghĩ tới, rất sợ những điều đó xảy ra.

Nhi không nhận mình là người có năng khiếu hay tài năng xuất chúng trong việc diễn xuất nhưng…

Chỉ còn ít tháng nữa Phương Nhi sẽ kết thúc nhiệm kỳ, định hướng sắp tới của bạn sẽ là gì?

Từ đầu đến giờ Nhi luôn định hướng sẽ làm diễn viên nhưng kịch bản hơn sẽ chọn lọc. Hiện tại vì đang đương kim nên có những kịch bản khá nhạy cảm đều loại ngay từ đầu. Tuy nhiên khi hết nhiệm kỳ thì những kịch bản mang tính chất nghệ thuật thì Nhi sẽ cân nhắc lựa chọn và phá cách hơn trong hình ảnh. Còn hiện tại, vẫn đang là Á hậu nên Nhi luôn cố gắng giữ hình ảnh, để cho mọi người thấy việc chọn mình vào vị trí này là không sai và không ai phù hợp hơn Nhi cho vị trí này.

Vậy đâu là loại phim mà Nhi yêu thích và muốn thể hiện?

Nhi thích nhất phim mang tính chất chữa lành vì nó hợp với năng lượng của mình. Nhi là người rất thích mang nụ cười cho người khác và luôn giữ năng lượng đó từ khi đăng quang đến giờ. Vì thế nếu có cơ hội được lên màn ảnh thì Nhi mong muốn sẽ được giao những bộ phim, vai diễn mang tính chất như vậy.

Trước Phương Nhi có nhiều người đẹp chuyển hướng làm diễn viên nhưng bị nhận xét là "bình hoa di động". Bạn có cảm thấy lo lắng không vì Phương Nhi cũng là tay ngang?

Nhi rất lo lắng khi chuyển hướng làm diễn viên vì mình không được học qua trường lớp bài bản. Nhưng Nhi cũng đang cố gắng để học tập nhiều nhất có thể, học sẽ đi đôi với hành, ngoài trên lớp thì Nhi tham gia các buổi "showcase" (buổi trình diễn) để thử sức. Có rất nhiều diễn viên nổi tiếng đi lên từ những bộ phim bị chê bai nhưng Nhi tin sự cố gắng và tiến bộ của mình sẽ được khán giả ghi nhận.

Nhi không nhận mình là người có năng khiếu hay tài năng xuất chúng trong việc diễn xuất nhưng Nhi tự nhận bản thân là người chăm chỉ. Nhi đã theo học các lớp diễn xuất căn bản và đang chuẩn bị cho những khóa học nâng cao hơn, bên cạnh đó là tìm kiếm bộ phim phù hợp để được va chạm với nghề.

Vậy còn những cảnh nóng thì sao, phim ảnh chắc chắn sẽ không ít thì nhiều có những phân đoạn như vậy?

Với độ tuổi và hình ảnh hiện tại thì không. Nhưng Nhi cũng chia sẻ mình là người yêu nghệ thuật và nếu cảnh đó mang tính chất nghệ thuật thì Nhi cũng sẽ cân nhắc với sự định hướng của công ty. Có sự định hướng tốt thì mình mới đi đường dài được, không thể đóng 1-2 bộ phim xong thì đứt gánh.

Những hình ảnh gần đây của Phương Nhi được so sánh với Vương Sở Nhiên. Bạn cảm thấy thế nào khi được đặt lên bàn cân với một sao hot của châu Á?

Nhi chưa xem phim của Vương Sở Nhiên đóng nhưng khi lướt thì thấy chị rất nhiều và mọi người hay "tag" mình vào rồi thắc mắc sao giống quá. Nhi đọc được những ý kiến đó và thấy rất vui vì được so sánh với một ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á. Nhi cũng mong là trong tương lai khán giả sẽ quan tâm đến mình với vai trò là diễn viên, để mọi người thấy cô này không chỉ có ngoại hình giống Vương Sở Nhiên mà còn diễn xuất tốt như Vương Sở Nhiên nữa.

Sắp tới là ngày Quốc tế Phụ nữ, không biết năm nay 8/3 của một Á hậu sẽ khác gì so với lúc trước?

Ngày xưa khi còn là học sinh thì 8/3 Nhi được các bạn nam của lớp tặng quà. Hiện tại là Á hậu thì hầu như chỉ được nhận hoa từ "mẹ" Dung, khá là buồn. Mọi người nghĩ Á hậu thì sẽ nhận nhiều quà nhưng không có đâu mọi người, 8/3 Phương Nhi vẫn đi làm thôi. À và còn có các bạn trong FC luôn yêu thương Nhi, các bạn tặng quà cho Nhi bất kể thời gian luôn, rất là đáng yêu.

Việc ý nghĩa nhất mà Phương Nhi làm hoặc muốn được nhận trong ngày 8/3 là gì?

Việc làm ý nghĩa nhất ngày 8/3 là tặng quà cho mẹ. Hiện tại ở xa không thể tận tay tặng mẹ nhưng cũng sẽ có cách gửi hoa tận nhà cho mẹ. Với cả năm nay có tài chính rồi, Nhi nghĩ sẽ tặng món quà gì đó ý nghĩa và thiết thực hơn.

Một món quà khó quên trong dịp 8/3 mà Phương Nhi từng nhận được là gì?

Có một lần Nhi nhận được một bạn nam tặng quà là một lá thư viết bằng tay và quả cầu tuyết nhỏ nhỏ xinh xinh, cảm thấy rất đáng yêu.

Đó có phải là mối tình "gà bông" của Phương Nhi?

Với Phương Nhi đó không phải là mối tình. Chỉ là mình với bạn nam đó có tình cảm nhưng chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè. Lúc đi học thì bạn có qua nhà đón mình đi, giúp đỡ nhau trong học tập và đó là thời gian đáng quý khó tìm lại được.

Vậy hiện tại, mẫu người con trai mà Phương Nhi muốn gắn bó như thế nào?

Người yêu thương gắn bó hiện tại thì Nhi chưa có. Còn người con trai khiến mình thích thì là người có tính cách, nói chuyện, ngoại hình dễ thương, như Jimin của BTS vậy, nhìn rất dễ thương. Hiện tại thì Nhi chưa nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài với ai nhưng mình ở tuổi 21 rồi thì cũng mong sẽ có bạn trai.

Một lời chúc đến chị em phụ nữ trong dịp 8/3 mà Phương Nhi muốn gửi đến!

Nhân ngày 8/3 cho Nhi gửi lời chúc đến các chị em trên thế giới hay Việt Nam sẽ có một ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Chúc các bạn nữ sẽ luôn được yêu thương.

Cảm ơn Phương Nhi về buổi trò chuyện này. Chúc bạn ngày 8/3 vui vẻ và có nhiều thành công trên chặng đường mới!