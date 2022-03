Phú Đông Group chính thức khởi công khu căn hộ cao cấp Phú Đông Sky Garden

Lợi thế từ kinh nghiệm 41 năm xây dựng

Sáng ngày 21/3, chủ đầu tư Phú Đông Group cùng CBM Construction đã chính thức khởi công khu căn hộ Phú Đông Sky Garden. CBM cũng chính là tiền thân của Phú Đông Group, được thành lập từ năm 1980 chuyên về lĩnh vực xây dựng và đã tham gia thực hiện hàng trăm công trình trải dài trên cả nước. Với sự đồng hành của CBM, Phú Đông Group đã kiến tạo thành công Khu căn hộ HL Phú Đông và Khu căn hộ Phú Đông Premier, được hàng ngàn khách hàng đánh giá cao về chất lượng xây dựng, kiến trúc tối ưu và vật liệu bàn giao vượt mong đợi. Các công trình của Phú Đông Group đã được bình chọn là Khu dân cư kiểu mẫu, top dự án "An cư lạc nghiệp" của Bình Dương.

Phú Đông Sky Garden được kỳ vọng trở thành công trình điểm nhấn tại khu vực

Ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Phú Đông Group chia sẻ, chất lượng công trình luôn là tiêu chí được quan tâm hàng đầu. Tiền thân từ doanh nghiệp xây dựng bề dày 41 năm kinh nghiệm là cơ sở vững chắc để Phú Đông Group chủ động kiểm soát được toàn bộ quy trình, vật tư, công nghệ, tiến độ. Thông qua đó, Phú Đông Group tiết giảm được chi phí, đồng thời kiến tạo nên những công trình có chất lượng vượt trội hơn so với tầm giá, công năng sử dụng tối ưu và tính thẩm mỹ cao.

Phân tích rõ hơn về điều này, ông Phúc cho biết thêm, thị trường hiện nay không nhiều chủ đầu tư xuất phát từ lĩnh vực xây dựng, do đó họ thường hợp tác với tổng thầu bên ngoài. Giả sử lợi nhuận của tổng thầu là 15-20% thì Phú Đông Group tiết kiệm được khoản chi phí này. "Chúng tôi đem chi phí tối ưu được đầu tư trở lại vào dự án để nâng cao chất lượng. Đó chính là sự khác biệt mà chúng tôi luôn nỗ lực duy trì và làm tốt hơn mỗi ngày".

Hệ tiện ích chất lượng tại các dự án do Phú Đông Group phát triển

Không chỉ đảm bảo chất lượng, Phú Đông Sky Garden còn là sự khẳng định của Phú Đông Group về việc minh bạch trong từng dự án. Chủ đầu tư này luôn chú trọng sở hữu quỹ đất sạch, hoàn thiện pháp lý trước khi đưa sản phẩm đến với khách hàng. Vì thế, các dự án như khu dân cư Phú Đông, căn hộ HL Phú Đông đã có sổ hồng 100%, khu căn hộ Phú Đông Premier đã đủ điều kiện để cấp sổ hồng chỉ sau một năm bàn giao.

Kênh đầu tư an toàn giữa thời "biến động"

Phú Đông Sky Garden cung cấp ra thị trường hơn 600 căn hộ diện tích phổ biến khoảng 70m2. Theo chủ đầu tư, phát triển những căn hộ rộng rãi với tầm nhìn thoáng đãng, tràn ngập nắng gió, ứng dụng công nghệ thông minh là bước đi phù hợp với xu hướng của người trẻ hiện đại. Nơi đây thoả ước mơ mỗi ngày trở về nhà là không gian nghỉ dưỡng, an yên và khi bước chân ra đường là phố thị nhộn nhịp, sôi động.

Là phiên bản cao cấp trong chuỗi dự án đã được Phú Đông phát triển, khu căn hộ chú trọng yếu tố nghỉ dưỡng với gần 40 hạng mục trải dài xuyên suốt như hồ bơi nước ấm vô cực, vườn thiên nhiên tầm nhìn panorama, trường mầm non chuẩn quốc tế, khu thương mại, phòng tập gym… mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho cư dân.

Cách Quận 1 chỉ 12km, Phú Đông Sky Garden đáp ứng nhu cầu ở thực của cư dân tại TP.HCM và Bình Dương

Theo khảo sát, năm 2022 nguồn cung Tp.HCM tiếp tục suy giảm. Một số căn hộ khu vực Quận 9 (cũ) cách trung tâm Quận 1 khoảng 19-20km có giá từ 60-75 triệu mỗi m2. Trong khi đó, dù không mang "hộ khẩu" Tp.HCM nhưng nằm liền kề đại lộ Phạm Văn Đồng và cách Quận 1 chỉ 12km (tương đương hơn 20 phút di chuyển), Phú Đông Sky Garden đang được chào bán chưa đến 40 triệu/m2. Sự chênh lệch quá lớn về mức giá trong khi vùng giáp ranh có nhiều lợi thế kết nối và chất lượng vượt trội hơn hẳn một số khu vực nội thành đã tạo ra điểm "lệch" để người mua ở thực tìm về sở hữu nhà ở giá vừa tầm. Đồng thời, giới đầu tư nhìn thấy cơ hội sinh lời đầy khả quan. Đây cũng là dự án có quãng đường và thời gian kết nối Quận 1 ngắn nhất trong các dự án căn hộ đang triển khai tại Bình Dương trong vài năm qua.

Phú Đông Sky Garden mang đến cuộc sống an yên và nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Chưa kể, khách hàng chỉ cần thanh toán 20%, 50% tiếp theo được ân hạn nợ gốc và miễn lãi suất 100% cho đến khi nhận nhà kèm theo cam kết mua lại với lãi suất hấp dẫn nếu khách hàng không hài lòng với sản phẩm. Với biên độ tăng giá khiêm tốn nhất của thị trường căn hộ Bình Dương từ 10-20%/năm, tương đương 20-40%/2 năm, khách hàng có thể thu về lợi nhuận từ 100-200% trên tổng số vốn ban đầu.

Mặt khác, thị trường BĐS đang được dự báo sẽ tăng giá mạnh do các chỉ số lạm phát đã hiện hữu. Việc giá thép tăng phi mã gấp 3 lần chỉ trong 10 ngày (từ 2-12/3) như cú "đánh bồi" cộng trực tiếp vào giá bán. Khởi động ngay trước thời điểm lạm phát vẫn đang trong tầm kiểm soát, Phú Đông Sky Garden được xem là lời giải cho bài toán an cư và đầu tư an toàn trước khi giá BĐS tăng quá cao.

https://cafef.vn/phu-dong-group-chinh-thuc-khoi-cong-khu-can-ho-cao-cap-phu-dong-sky-garden-20220321124355017.chn