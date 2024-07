Phú Đông SkyOne hoàn thành 100% phần móng, thi công vượt tiến độ

Thi công vượt tiến độ



Theo giới chuyên gia, những chủ đầu tư xuất phát từ ngành xây dựng luôn có ưu thế lớn khi lấn sân sang bất động sản. Kinh nghiệm này cho phép đội ngũ chủ đầu tư am tường về địa chất, đưa ra giải pháp xây dựng nền móng kiên cố, vững chãi. Thấu hiểu phương án tối ưu trong thiết kế, thi công, sử dụng vật liệu tốt, đánh giá được nhà thầu phụ, nhà cung cấp uy tín để chọn mặt gửi vàng cho công trình. Bên cạnh đó, các công trình còn được ứng dụng công nghệ xây dựng tiên tiến, cách bố trí công năng căn nhà phù hợp, kiểm soát tiến độ và đưa ra giá thành hợp lý để dung hòa lợi ích của khách hàng.

Hình thành từ doanh nghiệp có bề dày hơn 40 năm trong lĩnh vực xây dựng, thực thi nhiều dự án lớn giúp hàng loạt sản phẩm của Phú Đông Group như HL Phú Đông, Phú Đông Premier, Phú Đông Sky Garden luôn chuẩn chỉnh về tiến độ, chất lượng.

Cuối tháng 3/2024, doanh nghiệp tiếp tục giới thiệu ra thị trường khu căn hộ Phú Đông SkyOne. Tới đầu tháng 7, dự án đã hoàn thành 100% phần móng, sàn hầm và đang tiếp tục đẩy nhanh thi công tầng 1. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp Thị Phú Đông Group, để có được tốc độ này, công trường đã làm việc xuyên đêm.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cùng đơn vị tổng thầu Thái Thịnh đã ứng dụng công nghệ cốp pha nhôm vào thi công dự án. So với cốp pha thông thường, cốp pha nhôm có chi phí đầu tư cao và nhà thầu phải có năng lực quản lý, thường sử dụng cho các công trình đòi hỏi độ bền và kỹ thuật khó như căn hộ. Đổi lại, đây là giải pháp giúp tiến độ nhanh hơn 30-50% đồng thời mang đến nhiều ưu thế vượt trội cho người sử dụng như tăng tính thẩm mỹ và độ bền cho công trình. Hiện doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ để đủ điều kiện mở bán. Toàn bộ pháp lý đều theo đúng quy định của pháp luật.



Dự án hoàn thành 100% phần móng, sàn hầm và đang thi công tầng 1

Theo bà Thảo, song hành với tiến độ, càng ở những công trình cao tầng, chất lượng là yếu tố hàng đầu. Vòng đời của một dự án căn hộ kéo dài cả trăm năm, ảnh hưởng trực tiếp tới hàng ngàn cư dân. Chỉ cần khâu xây dựng không tốt, dự án sẽ xuống cấp nhanh kéo theo cuộc sống của cư dân ảnh hưởng.



Do đó, Phú Đông Group luôn bám sát và chọn lọc rất kỹ trong quá trình thực thi. Thậm chí với mong muốn mang đến khách hàng sản phẩm tối ưu, doanh nghiệp sẵn sàng chi phí cao hơn để có được những vật tư tốt nhất cho công trình. Mà việc thi công cốp pha nhôm là một điển hình.

Duy trì sức hút nhờ chuẩn chỉnh và đúng nhu cầu thực

Với các dự án bán nhà hình thành trong tương lai, tiến độ là yếu tố được khách hàng vô cùng quan tâm. Do đó, trong giai đoạn sức mua đang bắt đầu hồi phục, khách hàng hiện đang dành ưu tiên cho dự án an toàn pháp lý, đảm bảo tiến độ, phục vụ đúng nhu cầu ở thực.

Theo một khảo sát của công ty Savills, 80% lượng giao dịch thành công trong bối cảnh thị trường khó khăn đến từ những dự án có pháp lý vững chắc và tiến độ xây dựng đảm bảo như cam kết. Điều này cũng khẳng định sự đầu tư có trọng tâm của các chủ đầu tư.

Nhờ đáp ứng trọn vẹn hệ giá trị này, Phú Đông SkyOne trở thành dự án được khách hàng và giới đầu tư đặt niềm tin. Theo ghi nhận, đây là khu căn hộ có sức quan tâm dẫn đầu tại thị trường nhà ở giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thống kê từ phòng kinh doanh của Phú Đông, khu căn hộ có sức hút đặc biệt với thị dân Thành phố Hồ Chí Minh khi có tới hơn 80% khách hàng đăng ký tư vấn đến từ khu vực Thủ Đức, Bình Thạnh, Quận 1, Quận 3, Gò Vấp, đại đa số trong độ tuổi 22 – 35 và mục tiêu mua để ổn định lâu dài. Nguyên nhân do dự án có vị trí ở trung tâm Dĩ An, di chuyển về Thủ Đức 10-20 phút và các Quận trung tâm khoảng 30-40 phút. Đây là khoảng cách vừa đủ để người trẻ sẵn sàng dịch chuyển về an cư tại Dĩ An và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh giá nhà tăng cao.

Bởi khảo sát cho biết, TP. Thủ Đức trong thời gian qua nguồn cung tập trung ở phân khúc cao cấp trên 80 triệu mỗi m2. Một số dự án ngoại thành hiếm hoi như Bình Chánh, Nhà Bè giá 50-55 triệu/m2 nhưng di chuyển về trung tâm đi làm khá xa. Trong khi dù địa phận Dĩ An nhưng về thời gian kết nối, Phú Đông SkyOne thuận tiện hơn nhiều.

Mặt khác, dự án đang có mức giá tốt bậc nhất khu vực với 585/ tổng số 780 căn hộ giá 1,6 -1,9 tỷ/căn, có diện tích từ 55-62 m2, như vậy đơn giá trung bình chỉ khoảng 30 triệu/m2, vừa vặn với sức mua của đại đa số gia đình trẻ. Cư dân được thụ hưởng hơn 30 tiện ích cao cấp ngay trong nội khu cùng hệ nội thất bàn giao đến từ thương hiệu hàng đầu. Cộng hưởng yếu tố xây dựng vượt tiến độ, pháp lý chuẩn chỉnh là cơ sở vững chắc để dự án tiếp tục hút người mua ở thực trong thời gian tới.