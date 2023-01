Phụ kiện nhà giàu: Áo khoác da cừu Maybach có giá bằng chiếc Honda SH

Không chỉ tạo ra những mẫu xe sang hàng đầu thế giới, thương hiệu Maybach còn có loạt sản phẩm quần áo cao cấp nhắm tới tệp khách hàng trẻ tuổi đam mê thời trang. Mới đây, Maybach đã cho ra mắt bộ sưu tập thời trang mới mang tên Những khoảnh khắc bất ngờ (Unexpected Moments).

Áo khoác mang tên The Zest dành cho khách hàng nam giới, được làm từ da cừu với phần lưng áo bằng vải polyester. Với chất liệu kể trên, không quá ngạc nhiên khi chiếc áo khoác này có giá là 3.790 USD, tương đương 88,2 triệu đồng. Số tiền này đủ mua một chiếc Honda SH125i bản Cao cấp tại Việt Nam.

Một chiếc áo khoác nam khác có tên The Zeal I, tay áo được làm bằng vải cotton và thân áo làm từ polyamide có lông vũ. Chiếc áo này bán giá 23 triệu đồng. Vì mang thương hiệu Maybach nên không quá ngạc nhiên giá sẽ khá "chát", như áo khoác The Glam I dành cho nữ (37 triệu đồng), áo gi-lê The Activity I dành cho nam giá 16 triệu đồng, áo khoác The Leisure cũng dành cho nam giới với ba túi nắp và logo Maybach kín đáo trên tay áo bên trái (30 triệu đồng),...

Thông thường, sản phẩm thời trang được các hãng xe sản xuất hoặc hợp tác với các nhãn hàng thời trang, phụ kiện thường có giá không hề rẻ. Ví dụ như Ferrari cung cấp những chiếc áo làm từ da cừu có giá lên tới hàng nghìn USD, hay các sản phẩm đồng hồ của Richard Mille hợp tác với Lamborghini, McLaren, Ferrari, hoặc Bugatti,... có giá lên tới hàng trăm nghìn USD.