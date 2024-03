Phụ nữ dấn thân - Đặng Huỳnh Ức My nữ tướng ngành nông nghiệp Việt

Hoạt động từ lĩnh vực tài chính, đồng hành trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt tiên phong trong việc khai mở nông nghiệp thông minh – canh tác chính xác, mang lại hiệu quả kinh tế cao bằng việc tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm đầu cuối trên nền nông sản Việt, Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà (TTC AgriS, Hose: SBT), Chủ tịch Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex), được biết đến là cô gái vàng của ngành nông nghiệp Việt Nam, một trong những nữ lãnh đạo tiên phong nâng tầm nền nông nghiệp thông minh quốc gia, truyền cảm hứng về tinh thần doanh nhân nữ ở Việt Nam tự tin bước ra thế giới, chinh phục thị trường toàn cầu.



Tiên phong để hội nhập và hợp tác

Đại diện cho chân dung nữ lãnh đạo trẻ - tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp chuyển đổi số tại Việt Nam, có thể thấy "sứ mệnh dẫn đầu" luôn được chị lan toả cho doanh nghiệp mình đang làm chủ cũng như cho đội ngũ nhân sự đồng hành. Chị có thể chia sẻ thêm về tầm nhìn này?

Khi thế giới đối mặt với vô vàn biến động chưa từng có, thì "Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững" không còn là xu hướng mà là bài toán chung cấp bách toàn cầu. Tại TTC AgriS, kiên định với chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững, chúng tôi xác định chuyển đổi số để tiên phong dẫn dắt nền Nông nghiệp quốc gia hiện đại, xóa bỏ hoàn toàn tư duy về nền nông nghiệp lạc hậu, sản xuất thuần túy, và khẳng định vị thế TTC AgriS trong suốt hơn 5 thập kỷ qua.

TTC AgriS cũng xác định tối ưu chuỗi giá trị là con đường bền vững cho nền nông nghiệp, triết lý kinh doanh về Giải pháp – Bền vững – Thông minh luôn được TTC AgriS đẩy mạnh trong hành trình tiên phong củng cố vị thế nền nông nghiệp Việt Nam 4.0 trên trường quốc tế. Chuyển đổi thành công Mô hình kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp Sản xuất - Xuất Nhập khẩu - Thương mại dịch vụ nông nghiệp, lấy trọng tâm là các hoạt động R&D vượt trội, TTC AgriS tự hào là một trong những đơn vị Việt Nam tiên phong trở thành "Nhà cung cấp các Giải pháp nông nghiệp công nghệ cao trên nền tảng phát triển bền vững", tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm và đồ uống dinh dưỡng toàn cầu, cung cấp đến người tiêu dùng các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng tốt nhất với mức giá hợp lý, góp phần nâng cao giá trị của ngành nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Chính những bước đi tiên phong này đã tạo đà cho những cú bật lớn giúp TTC AgriS khai mở tư duy kinh tế trong phát triển nông nghiệp bền vững để chinh phục những thị trường tiềm năng trong cuộc chơi toàn cầu. Thương hiệu TTC AgriS trở thành điểm đến của các định chế tài chính hàng đầu nhờ chủ động chuẩn hoá hoạt động quản trị công ty đáp ứng các tiêu chuẩn thông lệ quốc tế và tương đồng về định hướng trong phát triển nông nghiệp bền vững tại các quốc gia đang phát triển, điển hình khi chỉ trong vòng 1 tháng trong năm 2023, TTC AgriS liên lục thu hút vốn ngoại, huy động vốn lên đến hơn 140 triệu USD từ các định chế tài chính quốc tế lớn như IFC, SMBC, Ngân hàng FCB, cùng Nhóm các định chế tài chính lớn. Đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế mới, hỗ trợ song phương công cuộc nghiên cứu và phát triển nông nghiệp 4.0 cùng các tổ chức đầu ngành (Chính quyền bang Queensland, Úc, Công ty tư vấn nông học Farmacist, DEG - Quỹ đầu tư của Chính phủ Đức, ... ).

Có thể thấy trong công cuộc dẫn dắt doanh nghiệp làm chủ xu hướng quốc tế hóa, chị đặt mục tiêu rất cao cho nhiệm vụ tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi công nghệ và thúc đẩy nghiên cứu đổi mới?

TTC AgriS thực tế đã là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, phát triển trên phạm vi đa quốc gia, nên chúng tôi sẵn sàng thúc đẩy mọi cơ hội để hoàn thành sứ mệnh củng cố vị thế của nền nông nghiệp Việt Nam 4.0 trên trường quốc tế. Trong chiến lược phát triển nền kinh tế nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, trọng tâm của chúng tôi là tiếp tục đạt được những bước tiến tích cực trong trao đổi, hợp tác phát triển nông nghiệp thông minh với Australia.

Cụ thể dưới sự đồng hành của Bộ Nông nghiệp và chính quyền bang Queensland, Australia để phát triển các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao sử dụng nguyên liệu sinh khối, nhiên liệu sinh học, cũng như đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao, thúc đẩy khuyến nông, tư vấn nông học. Song song, chúng tôi cũng đặt mục tiêu mở rộng diện tích vùng nguyên liệu tại Australia lên 20.000 ha, ứng dụng công nghệ canh tác số thông qua nền tảng quản trị FRM (Farmer Relationship Management).

Song hành cùng quá trình này, may mắn của tôi là luôn được mẹ ủng hộ, bà cũng là "người đồng hành đặc biệt" của tôi trong công cuộc tăng cường hợp tác thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh bền vững cùng quốc gia này.

Với hơn 40 năm gắn bó với ngành nông nghiệp, cùng những kinh nghiệm của mình, mẹ là người giúp tôi đặt nền móng cho TTC AgriS từ những ngày đầu, với chung một tầm nhìn khẳng định vị thế thương hiệu nông nghiệp bền vững ở quy mô toàn cầu.

Mới đây tại Diễn đàn Đầu tư Australia tổ chức vào tháng 8/2023, chúng tôi cũng đại diện cho doanh nghiệp đa quốc gia đang tiên phong với xu hướng tuần hoàn trong chuỗi giá trị nông nghiệp tại Việt Nam, phối hợp chia sẻ cùng Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), Cục Đầu tư Nước ngoài Việt Nam (FIA), Bộ Kế hoạch và Đầu tư. TTC AgriS đặt ra nhận định về những cơ hội và thách thức mới trong thương mại, đầu tư song phương giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm đóng góp giá trị cho cộng đồng từ hoạt động của doanh nghiệp mang sứ mệnh tiên phong. TTC AgriS cam kết duy trì sự phát triển bền vững và triển khai hiệu quả dự án Coral nằm trong thỏa thuận hợp tác chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững song phương với chính quyền bang Queensland từ năm 2022, nhằm gia tăng lợi ích cho các đối tác tham gia chuỗi giá trị thương mại hàng hóa toàn cầu cùng TTC AgriS.

*Dự án Coral: Dự án phát triển Vùng nguyên liệu cây trồng của TTC AgriS tại Úc

Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch TTC AgriS (bên trái) cùng con gái Đặng Huỳnh Ức My – Phó Chủ tịch TTC AgriS (bên phải): Từ sức mạnh tình thân đến nội lực của hai thế hệ nữ lãnh đạo tiên phong đổi mới nền nông nghiệp hiện đại quốc gia

Trước đó cũng tại khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Australia được tổ chức trong tháng 4/2023, chúng tôi cũng chỉ ra các lợi thế của Australia là điểm đến tốt nhất cho nguồn nguyên liệu nông nghiệp bền vững để đa dạng hóa nguồn cung ứng toàn cầu của TTC AgriS, tương ứng với thị trường tiêu dùng năng động và dịch chuyển liên tục mỗi năm tại đây. Tôi thấy được rất nhiều tiềm năng của chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh bền vững cũng như các cơ hội thương mại và đầu tư quan trọng giữa hai quốc gia trong vài thập kỷ tới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang chịu tác động lớn từ biến đổi khí hậu và kỳ vọng đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.



Chị Ức My chia sẻ về tiềm năng hợp tác toàn diện trong phát triển nông nghiệp hiện đại bền vững giữa Việt Nam và Australia tại Diễn đàn Đầu tư Australia - Việt Nam, ngày 17/4/2023

Theo báo cáo "Invested: Australia’s Southeast Asia Economic Strategy to 2040" do Nicholas Moore AO soạn thảo cho Chính phủ Úc, Đông Nam Á được dự đoán sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2040, với GDP danh nghĩa khoảng 3,6 nghìn tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 4% cho đến năm 2040. Hứa hẹn những cơ hội vô cùng tiềm năng, đặc biệt là nhu cầu cho các sản phẩm và dịch vụ giá trị cao hơn, tập trung vào các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, công nghệ tài chính và thực phẩm cao cấp,... Cũng như việc mở cửa thu hút đầu tư thông qua các hỗ trợ dồi dào từ các hiệp định thương mại tự do, hợp tác kinh tế để tăng cường quan hệ thương mại.



Chị Ức My khẳng định lợi thế cạnh tranh bền vững với chiến lược kinh doanh ‘xanh’ làm cốt lõi của doanh nghiệp tại Hội nghị Phát triển bền vững ngày 13/4/2023 do Forbes Việt Nam tổ chức

Mới đây, TTC AgriS vinh dự khi có cơ hội tham gia CEO Forum – sự kiện thuộc khuôn khổ ASEAN-Australia Special Summit 2024 thời điểm kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Úc, thể hiện nỗ lực từ cộng đồng doanh nghiệp cam kết tận dụng cơ hội từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của Đông Nam Á, tăng cường thương mại và đầu tư với mục tiêu tận dụng tiềm năng tăng trưởng cho việc hỗ trợ lợi ích lẫn nhau, hướng đến việc đảm bảo sự thịnh vượng và an ninh lâu dài cho cả hai khu vực.



Bên cạnh sự quan tâm của Chính phủ Australia và ASEAN trong ngành sản xuất hàng hóa nông nghiệp thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTAs), mới nhất là RCEP, chúng tôi đã bày tỏ định hướng và kiến nghị trên tinh thần hợp tác song phương nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia tương đồng về phát triển Nông nghiệp: (1) Tiếp tục được Chính quyền 2 nước hỗ trợ, tăng cường cơ hội kết nối các đơn vị chuyên môn về Nông nghiệp giữa Việt Nam và Australia (trường đại học, viện nghiện cứu,...) nhằm trao đổi công nghệ sinh học, phát triển giống và quản lý Nông nghiệp khoa học chính xác; (2) Thúc đẩy xúc tiến nhanh các chính sách hỗ trợ, trao đổi nguồn nhân lực, đặc biệt tạo điều kiện thông hành cho đối tượng lao động tay nghề cao, chuyên gia, nghiên cứu sinh,… sang hoạt động và học tập tại Australia. Đây sẽ là phương pháp hữu hiệu để xóa bỏ các rào cản văn hóa, cũng như tạo môi trường thuận lợi cho việc tìm hiểu cách thức kinh doanh của các quốc gia khác nhau; (3) Mở rộng sâu mối quan hệ hiệp thương giữa Việt Nam và Australia, tiến tới thành quả thương mại nông nghiệp song phương. Thông qua những sáng kiến và đề xuất của mình, chúng tôi đặt kỳ vọng góp phần củng cố và nâng cao mối quan hệ hợp tác Việt Nam và Australia lên một tầm vóc mới, chứng minh được vị thế tiên phong nền nông nghiệp quốc gia tương xứng dẫn dắt các xu hướng nông nghiệp tương lai mà công ty đang phát triển.

Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm ASEAN-Australia Special Summit 2024 với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Australia và Tổng Thư ký ASEAN, được tổ chức tại Melbourne trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai khu vực đang diễn ra năng động trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả hoạt động công nghệ nông nghiệp

Tâm thế bình đẳng để phát triển bền vững



Về nội lực, sự tiên phong bình đẳng giới cũng được thể hiện rõ tại doanh nghiệp. Xin chị chia sẻ thêm về sự đa dạng và cơ hội bình đẳng này trong cơ cấu nhân sự tại TTC AgriS?

Theo nghiên cứu của Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tâm thế và cơ hội bình đẳng của nữ giới trong kinh doanh gần đây đã được chứng minh rất rõ ràng khi Việt Nam đã đạt được tỷ lệ khá cao so với nhiều quốc gia khác về nữ giới giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao tại doanh nghiệp (34%, năm 2023) và tỷ lệ doanh nghiệp nữ làm chủ (27,4%, năm 2022). Trong lĩnh vực đặc thù như ngành nông nghiệp với số lượng nhân lực nam giới lớn, các giá trị và vị thế của phụ nữ lại càng được xem như những mắt xích quan trọng của đội ngũ lao động, tham gia vào sự tăng trưởng của công ty trong mọi thời kỳ. Đại diện cho đội ngũ nữ lãnh đạo thế hệ mới, tôi tự hào khi TTC AgriS là đơn vị tiên phong thực hiện theo 17 Mục tiêu Phát triển bền vững quốc gia đến năm 2030 hướng đến mục tiêu Bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ. Đặc biệt thực thi bình đẳng giới trong cơ cấu HĐQT khi có tỷ lệ nữ giới trong HĐQT vượt trội so với mức 19,7% trung bình toàn cầu và 17% của các doanh nghiệp Việt Nam (Theo nghiên cứu của Deloitte).

Các đại diện quản lý nữ của TTC AgriS, truyền đi tinh thần "TTC AgriS Ladies – Khai phá tiềm năng, Lan tỏa thành quả" cho thế hệ phụ nữ hiện đại 4.0 nhận thức rõ giá trị của mình để đóng góp cho cộng đồng và xã hội

Để đưa sản phẩm TTC AgriS có mặt hơn 50 quốc gia trên thế giới, cũng như giữ vững vị trí hàng đầu thị trường nội địa với 46% thị phần ngành Đường, và tiên phong công cuộc chuyển đổi số trong nông nghiệp 4.0 tại Việt Nam như hiện tại, không thể thiếu được những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ quản lý nữ tại doanh nghiệp. Tôi tự hào có sự tham gia của "những người truyền cảm hứng tiếp nối" này với những bước đi tiếp theo của doanh nghiệp trên hành trình tiên phong khai mở dẫn dắt nền nền kinh tế nông nghiệp vững bền.



Các tiêu chuẩn mà TTC AgriS đặt ra cho yếu tố quản trị để làm nền tảng cho sự bình đẳng giới nói trên là gì, thưa chị?

Không chỉ trong phạm vi ban lãnh đạo, TTC AgriS luôn trân trọng những đóng góp và cống hiến của đội ngũ CBNV nói chung và lao động nữ nói riêng cho thành công chung của công ty. Trong những năm qua, công ty nỗ lực xây dựng các chính sách, chế độ phúc lợi toàn diện và công bằng trên cơ sở cạnh tranh để thu hút và giữ nhân tài bằng những chính sách đãi ngộ hợp lý, cung cấp môi trường làm việc năng động.

Chị Ức My (giữa) cùng các Phó tổng phụ trách Phát triển thị trường quốc tế (phải) và Chuỗi cung ứng toàn cầu (trái)

Đồng thời luôn đối xử công bằng, đảm bảo cơ hội bình đẳng trong các hoạt động đào tạo, phát triển, thăng tiến không phân biệt đối xử về giới tính. Cam kết 100% CBNV nữ được trả lương theo đúng năng lực, nhận các chế độ phúc lợi cũng như có những cơ hội phát triển, thăng tiến bình đẳng như nam giới. Các vấn đề chính sách phúc lợi cho lao động nữ đều được tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật trong tuyển dụng và sử dụng lao động nữ.

Cơ cấu nguồn nhân lực của TTC AgriS đang ngày càng hướng tới mục tiêu trẻ hóa và đa dạng với trình độ chuyên môn cao, năng lực tốt phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và đóng góp cho nền nông nghiệp hiện đại trên thị trường quốc tế của Công ty.



Thông qua các đóng góp hướng đến hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững chung, kỳ vọng của tôi với thế hệ lãnh đạo tiếp nối và đặc biệt là nữ giới, chính là tầm nhìn bền vững và khả năng kế thừa. Từ đó lan tỏa được giá trị và tinh thần doanh nhân nữ ở Việt Nam để kiến tạo nên những đóng góp quan trọng cho các mục tiêu tăng trưởng kinh tế nông nghiệp của đất nước.