Phụ nữ ở tuổi 70: Bạn vẫn có thể tỏa sáng và theo đuổi ước mơ của mình!

Nữ anh hùng đầu tiên của Hollywood này thật sự rất quyến rũ và cá tính! Chính vì vậy, đạo diễn đại tài James Cameron đã chọn Sigourney, khi đó đã 73 tuổi, để vào vai cô bé Kiri 14 tuổi trong "Avatar: The Way of Water".