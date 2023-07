Phú ông giấu kho báu khoảng 118 tỷ đồng trong núi, viết thơ hướng dẫn khiến nhiều người bỏ mạng để truy tìm: Hồi kết khiến cả thế giới ngỡ ngàng

‏Forrest Fenn, một nhà buôn đồ cổ có tiếng, đã lấp đầy chiếc rương bằng những món đồ cổ có giá trị hàng chục tỷ đồng từ bộ sưu tập của chính mình và giấu nó đi. Sau đó, ông viết một bài thơ chứa những manh mối khó hiểu trong một cuốn sách, mở ra cuộc truy tìm kho báu kéo dài gần một thập kỷ và được cho là lớn nhất của thế kỷ 21.‏

Mong muốn cuối đời

‏Fenn sinh năm 1930. Cha của ông là một giáo viên dạy toán, yêu thích các môn thể thao ngoài trời, từ nhỏ Fenn theo cha đi khám phá khắp nơi nên ông đã sớm có tình cảm với các môn thể thao mạo hiểm.‏

‏Khi trưởng thành, Fenn gia nhập quân đội Mỹ và trở thành một phi công, tham gia chiến đấu và đạt quân hàm thiếu tá. Sau khi nghỉ hưu, ông và vợ mở một phòng trưng bày nghệ thuật ở thành phố Santa Fe, bang New Mexico, Mỹ. Phòng trưng bày này nhanh chóng gặt hái thành công và mang lại một tài sản đáng kể cho ông.‏

‏

‏Theo các báo cáo truyền thông ở Hoa Kỳ, vào những năm 1980, doanh thu hàng năm của phòng trưng bày đạt khoảng 6 triệu đô la Mỹ (tương đương khoảng 142.5 tỷ VNĐ).



‏Bước ngoặt xảy ra ở tuổi 58, khi ông phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày. Fenn nghĩ đến chuyện sau khi chết, những bảo vật mà ông dày công sưu tầm sẽ mất chủ, điều này khiến ông cảm thấy vô cùng khó chịu. Vậy tại sao không tặng chúng cho người có "duyên" và thực sự xứng đáng?‏

‏Fenn đặt 265 đồng tiền vàng cổ và nhiều bảo vật khác vào chiếc rương đồng, nặng đến 38kg. Theo ước tính của riêng ông, tổng giá trị của những bảo vật này vào khoảng 47 - 118 tỷ VNĐ tại thời điểm những năm 1980.‏

‏Hơn thế, bản thân Fenn là một tín đồ cuồng nhiệt của các môn thể thao ngoài trời, ông mong muốn thông qua cuộc săn tìm kho báu, sẽ có nhiều người ra khỏi thành phố và sống gần gũi hơn với thiên nhiên, đó mới là sự giàu có thực sự.‏

Cuộc truy tìm kho báu 10 năm ròng rã

‏Năm 2010, Fenn tự xuất bản cuốn hồi ký của mình, The Thrill of the Chase. Ngoài những câu chuyện về cuộc phiêu lưu của ông ấy với tư cách là một phi công của Lực lượng không quân, nó còn bao gồm một bài thơ dài 24 dòng mà Fenn tuyên bố có chứa 9 manh mối "sẽ dẫn đến điểm cuối của cầu vồng và kho báu của tôi.".‏

‏Lúc đầu, The Thrill of the Chase chỉ được bán ở một hiệu sách địa phương ở New Mexico. Nhưng tin đồn lan rộng, và đến năm 2011, sau khi giới truyền thông đưa tin về câu chuyện của Fenn, cuộc rượt đuổi thực sự đã bắt đầu. Fenn ước tính rằng có khoảng 350.000 người trên khắp thế giới đã tìm kiếm hoặc hiện đang tìm kiếm kho báu của ông. Tuy nhiên, chưa ai tìm thấy nó.‏



‏Bài thơ 24 dòng chứa manh mối về kho báu, bên phải là bản đồ dãy núi Rocky. Hiện cuốn sách hiện không còn bản in và các bản sao được bán Amazon với giá lên tới 76 triệu đồng. ‏

‏Nhiều người có thể cho rằng việc truy tìm kho báu thật nực cười và lãng phí thời gian. Nhưng có những người đã lên tiếng rằng trải nghiệm này mang đến sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ: Neitzel nói rằng trước khi biết về kho báu của Fenn, anh ấy chưa bao giờ đi dạo, nhưng khi tham gia, anh ấy thậm chí đã leo núi; Kreis cho biết cô đã từng thu mình trong nhà, sợ hãi những con thú hoang, nhưng bây giờ thì không. "Nó đã thay đổi chúng tôi," cô nói.‏

‏Cuộc truy tìm thậm chí đem lại lợi ích kinh tế đáng kinh ngạc cho một công viên. Vì khớp với những manh mối trong bài thơ về kho báu của Fenn nên công viên Yellowstone đã trở nên hot hơn bao giờ hết. Công viên nhanh chóng được lấp đầy bởi dòng người đổ về đây tìm kho báu, thu về lợi nhuận trong mơ đối với Chính quyền cũng như Ban quản lý.‏

‏Công viên Yellowstone

‏‏Cuộc truy tìm kho báu lên đến đỉnh điểm vào năm 2015 - 2016 , nhưng với cái chết liên tiếp của một số thợ săn, cuộc truy tìm kho báu quốc gia bắt đầu bị chỉ trích .‏

‏Vào tháng 1/2016, một người đàn ông 54 tuổi tên là Randy Bill đã biến mất trong một cuộc truy tìm kho báu ở New Mexico, nửa năm sau người ta mới tìm thấy thi thể của ông ta.‏

Vậy kho báu thực sự ở đâu?

‏Cuối cùng cuộc săn lùng này cũng đi đến hồi kết khi có người đã tìm thấy nó.‏

‏Hình ảnh rương kho báu được một người đăng tải.

‏Thời gian trôi nhanh đến năm 2020, lúc này cuộc "truy tìm kho báu" đã tròn 10 năm, một cư dân mạng giấu tên bất ngờ đăng tải bài viết lên mạng, khẳng định rằng cuối cùng anh ấy đã tìm thấy rương kho báu kèm theo một bức ảnh và ngay lập tức gây xôn xao dư luận.‏

‏Jack nói rằng anh ấy đã nghe nói về "Kho báu của Fenn" từ khi còn là một đứa trẻ và bị nó mê hoặc. Khi lớn lên, anh ấy đã nhiều lần vào sâu trong dãy núi Rocky để tìm kho báu bằng kinh nghiệm nghiên cứu của bản thân. Nhưng rồi anh nhận ra, kho báu là do Fenn giấu, bài thơ về manh mối là do Fenn sáng tác, vậy nên anh không nên lý giải nó theo góc nhìn của mình. Từ đó, anh bắt đầu tập trung vào Fenn và thực sự tìm thấy kho báu.‏

‏Sau đó, Jack đã quay trở lại gặp Fenn cùng với chiếc rương kho báu. Trong lần gặp gỡ này, anh đã phàn nàn với Fenn rằng: "Kho báu thực sự quá khó tìm".‏

‏Fenn cười và nói: "Rương báu đương nhiên khó tìm, nhưng rồi cũng sẽ tìm được, giống như cuộc đời của chúng ta, chỉ khi trải qua rồi mới biết khó có được."‏

‏Bức ảnh được công bố khi Jack đến gặp Fenn

‏‏Vào tháng 8 năm 2020, với cảm giác mãn nguyện và sự hài lòng có được trong cuộc "truy tìm kho báu" của mình, Forrest Fenn đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 90.

‏