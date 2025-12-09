Phú Quốc sẽ phá kỷ lục của Las Vegas với ballroom lớn nhất thế giới trong APEC 2027
Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC tại Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng đang dần lộ diện, sở hữu phòng hội nghị triển lãm rộng 11.050m2, phá kỷ lục soán ngôi “phòng hội nghị lớn nhất thế giới” của Caesars Forum ở Las Vegas, Mỹ.
Nhịp sống thị trường
Theo Nhịp sống thị trường Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://markettimes.vn/phu-quoc-se-pha-ky-luc-cua-las-vegas-voi-ballroom-lon-nhat-the-gioi-trong-apec-2027-99764.html
Từ Khóa: