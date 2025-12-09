Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phú Quốc sẽ phá kỷ lục của Las Vegas với ballroom lớn nhất thế giới trong APEC 2027

09-12-2025 - 15:00 PM | Lifestyle

Phú Quốc sẽ phá kỷ lục của Las Vegas với ballroom lớn nhất thế giới trong APEC 2027

Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC tại Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng đang dần lộ diện, sở hữu phòng hội nghị triển lãm rộng 11.050m2, phá kỷ lục soán ngôi “phòng hội nghị lớn nhất thế giới” của Caesars Forum ở Las Vegas, Mỹ.

Phú Quốc sẽ phá kỷ lục của Las Vegas với ballroom lớn nhất thế giới trong APEC 2027


Thùy Dương

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lạ đời như tỷ phú Việt Nam, giao hết quyền hành cho vợ, đám cưới con gái tiết lộ "cơ cấu gia đình" khiến người ta nể phục

Lạ đời như tỷ phú Việt Nam, giao hết quyền hành cho vợ, đám cưới con gái tiết lộ "cơ cấu gia đình" khiến người ta nể phục Nổi bật

Cổng bình chọn sắp đóng, kim chủ có cuộc đổi ngôi ngoạn mục: “Anh trai” nào được fan đẩy hết tốc lực, bứt phá thành công lên Top 1?

Cổng bình chọn sắp đóng, kim chủ có cuộc đổi ngôi ngoạn mục: “Anh trai” nào được fan đẩy hết tốc lực, bứt phá thành công lên Top 1? Nổi bật

60 tuổi rồi mới hối hận: 10 năm trước giá như mình đừng tiêu tiền theo kiểu này…

60 tuổi rồi mới hối hận: 10 năm trước giá như mình đừng tiêu tiền theo kiểu này…

15:16 , 09/12/2025
Loạt hit “phá đảo” các BXH âm nhạc năm 2025 sắp được 30 nghệ sĩ trình diễn trong 1 đêm concert bùng nổ tại TP.HCM

Loạt hit “phá đảo” các BXH âm nhạc năm 2025 sắp được 30 nghệ sĩ trình diễn trong 1 đêm concert bùng nổ tại TP.HCM

15:14 , 09/12/2025
Ái nữ Đỗ Mỹ Linh khoe má bánh bao siêu cưng, chiếm spotlight ở tiệc hoành tráng của "cậu ấm cô chiêu" cháu bầu Hiển

Ái nữ Đỗ Mỹ Linh khoe má bánh bao siêu cưng, chiếm spotlight ở tiệc hoành tráng của "cậu ấm cô chiêu" cháu bầu Hiển

15:13 , 09/12/2025
Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực

Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực

14:55 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên