Phú Quốc thẩm định 5 quy hoạch ven biển, siết chặt phát triển bền vững

5 đồ án quy hoạch phân khu ven biển tại đặc khu Phú Quốc yêu cầu kiểm soát chặt phát triển, bảo vệ không gian công cộng và thúc đẩy mô hình du lịch bền vững gắn với năng lượng sạch - Ảnh: VGP/LS

Ngày 16/4, tại đặc khu Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch đô thị, nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh An Giang. Hội đồng đã xem xét, cho ý kiến đối với 5 đồ án quy hoạch phân khu ven biển quan trọng, gồm: khu vực Bãi Sao tại An Thới; khu vực ven biển phía Đông; khu vực Bãi Ông Lang-Cửa Cạn; khu vực ven biển phía tây bắc và khu vực Bãi Trường.

Rà soát chặt chỉ tiêu, tránh lệch hướng phát triển

Đối với quy hoạch phân khu khu vực Bãi Sao (thuộc phân khu 5), tỉ lệ 1/2.000, quy mô khoảng 436,31 ha, đồ án được xác định là khu đô thị du lịch hỗn hợp, nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp kết hợp thể thao biển. Hội đồng thẩm định đánh giá đồ án cơ bản bám sát nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt, phù hợp định hướng khu ở-du lịch nghỉ dưỡng, khai thác lợi thế bãi biển đẹp, đồng thời tôn trọng quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức yêu cầu đơn vị lập quy hoạch tiếp tục rà soát kỹ các chỉ tiêu sử dụng đất, đặc biệt là đất ở và nhà ở du lịch, để bảo đảm không đi chệch định hướng “khu du lịch bền vững”. Ông nhấn mạnh cần cụ thể hóa bề rộng công viên biển, xác định rõ số lượng, vị trí lối xuống biển công cộng; kiểm soát mật độ và tầng cao công trình ven bờ. Đồng thời, phải bổ sung các yêu cầu sử dụng năng lượng mặt trời, công trình xanh trong quy định quản lý theo đồ án.

Với quy hoạch phân khu khu vực ven biển phía Đông (thuộc phân khu 9), tỉ lệ 1/2.000, diện tích khoảng 1.673,8 ha, chức năng là khu dịch vụ du lịch, đô thị du lịch hỗn hợp, nghỉ dưỡng sinh thái, giải trí thể thao biển và sân gôn. Hội đồng đánh giá đồ án đã thể hiện rõ vai trò trung tâm du lịch-dịch vụ của đảo, hình thành trục cảnh quan ven biển và không gian mở gắn với rừng phòng hộ.

Phối cảnh tổng thể Khu vực lập quy hoạch phân khu khu vực Bãi Sao, đặc khu Phú Quốc

Ưu tiên không gian mở, bảo vệ hành lang sinh thái

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị tiếp tục hoàn thiện giải pháp bảo vệ bờ biển, hành lang sinh thái và rừng phòng hộ; xác định rõ các vùng hạn chế xây dựng. Bên cạnh đó, cần bổ sung các chỉ tiêu và giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời cho hạ tầng kỹ thuật và công trình dịch vụ.

Ở quy hoạch phân khu khu vực Bãi Ông Lang-Cửa Cạn (thuộc phân khu 3), tỉ lệ 1/2.000, diện tích nghiên cứu khoảng 4.431,43 ha, đây được định hướng là khu đô thị-du lịch hỗn hợp phía bắc, tích hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, giáo dục chuyên nghiệp, công nghệ cao, cùng khu đô thị sinh thái, sân gôn và khu tái định cư.

Để bảo đảm đúng tính chất “sinh thái”, lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu siết chặt các chỉ tiêu về tỷ lệ đất cây xanh, diện tích không xây dựng, khoảng lùi công trình ven sông, ven biển; đồng thời giới hạn mật độ và tầng cao tại các khu vực nhạy cảm. Mạng lưới không gian mở cần được thiết kế liên tục, kết nối rừng phòng hộ với bãi cát và các điểm nhìn cảnh quan tự nhiên. Ngoài ra, cần bổ sung yêu cầu sử dụng năng lượng mặt trời và vật liệu thân thiện môi trường cho các khu nghỉ dưỡng, dịch vụ.

Đẩy mạnh năng lượng sạch, đô thị xanh-thông minh

Đối với quy hoạch phân khu khu vực ven biển phía Tây Bắc (thuộc phân khu 11), tỉ lệ 1/2.000, diện tích khoảng 1.171,27 ha, bao gồm khu vực hòn Đồi Mồi khoảng 1,74 ha và các bãi cát, bãi đá, được định hướng phát triển dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp, sân gôn có casino gắn với resort và tham quan làng nghề.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lưu ý cần rà soát, tránh xu hướng bê tông hóa ven biển; kiểm soát chặt mật độ, tầng cao và quy mô xây dựng tại dải bờ biển. Đồng thời, tăng tỷ lệ không gian mở, cây xanh, mặt nước; quy định rõ việc áp dụng năng lượng mặt trời cho chiếu sáng sân gôn, hạ tầng kỹ thuật và công trình dịch vụ. Các giải pháp chống xói lở, thích ứng biến đổi khí hậu cũng cần được bổ sung đầy đủ.

Với quy hoạch phân khu khu vực Bãi Trường (thuộc phân khu 2), tỉ lệ 1/2.000, diện tích khoảng 2.326,83 ha (không bao gồm đất quốc phòng và rừng phòng hộ), đây là khu đô thị-du lịch hỗn hợp trung tâm, với các chức năng thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí, công cộng và tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu rà soát toàn bộ chỉ tiêu dân số, đất ở, tầng cao để bảo đảm không vượt khung Quy hoạch chung. Đặc biệt, phải bảo vệ dải công viên ven biển liên tục, hệ thống không gian công cộng và tầm nhìn ra biển, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận biển một cách công bằng. Song song đó, cần bổ sung các yêu cầu về nhà ở xã hội, hạ tầng xã hội, giao thông công cộng, bãi đỗ xe và tiêu chí đô thị xanh-thông minh gắn với năng lượng mặt trời.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đề nghị các đơn vị tư vấn và cơ quan tổ chức lập quy hoạch khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ theo từng nhóm nội dung, trình cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian sớm nhất. Ông đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu lồng ghép các giải pháp phát triển xanh, sử dụng năng lượng sạch, nhằm giúp Phú Quốc phát triển nhanh nhưng bền vững, xứng đáng là đảo ngọc của cả nước.