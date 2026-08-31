Phú Quốc trước “làn sóng di cư” mới

‏Từ dòng khách du lịch đến dòng người ở lại‏

‏Nhiều năm qua, sức hút của Phú Quốc được nhận diện chủ yếu qua lăng kính du lịch. Bãi biển đẹp, khí hậu ôn hòa cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng liên tục mở rộng đã đưa nơi đây trở thành một trong những điểm đến tăng trưởng nổi bật hàng đầu. Đà phát triển ấy được phản chiếu qua những con số ấn tượng. Trong 7 tháng đầu năm 2026, đảo Ngọc đón hơn 6,8 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế vượt 1,5 triệu lượt, tăng 53%. Tổng thu du lịch đạt khoảng 36.447 tỷ đồng.‏

‏Không chỉ dừng lại ở các con số tăng trưởng du khách, bức tranh phát triển của đảo Ngọc đang chứng kiến bước chuyển mình rõ nét: làn sóng nhân lực chất lượng cao đổ về làm việc và sinh sống. Việc mở rộng hệ sinh thái thương mại - dịch vụ - sự kiện đã tạo ra môi trường việc làm hấp dẫn cho giới chuyên gia và cấp quản lý. Xu hướng này đang biến vùng đảo du lịch thành một điểm đến an cư mới, thu hút ngày càng nhiều gia đình chuyển tới định cư.‏

‏Từ nền tảng này, một "làn sóng di cư" mang tính bền vững đang dần định hình. Không còn là sự di chuyển nhất thời, dòng người tìm đến đảo xuất phát từ nhu cầu an cư lâu dài theo nhịp phát triển kinh tế. Sự hình thành các cộng đồng cư dân mới này dự báo sẽ kích hoạt chuỗi cầu lớn về nhà ở, giáo dục, y tế cùng hệ sinh thái dịch vụ, đặt nền móng cho một đô thị đảo phát triển toàn diện.‏

‏Theo Quy hoạch chung của Phú Quốc đến năm 2040, dân số toàn đặc khu dự kiến đạt khoảng 400.000 người vào năm 2030 và 680.000 người vào năm 2040. Quy mô này cho thấy nhu cầu cấp thiết về những không gian sống hiện đại, đủ sức đáp ứng tốc độ gia tăng dân số trong tương ‏ ‏lai.‏

‏Hạ tầng dẫn đường cho một vị thế mới‏

‏Để đón sự dịch chuyển này, đảo Ngọc cần một nền tảng hạ tầng đủ sức nâng đỡ nhịp phát triển mới. Trong bối cảnh đó, APEC 2027 trở thành chất xúc tác quan trọng. Hiện Phú Quốc đang triển khai 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 137.138 tỷ đồng để chuẩn bị cho sự kiện.‏

‏Một diện mạo mới đang dần thành hình với việc nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, mở rộng tuyến ĐT.975 và xây dựng tuyến đường sắt đô thị LRT nối sân bay với Trung tâm Hội nghị APEC cùng khu vực Nam đảo. Trung tâm hội nghị, biểu diễn, lưu trú và dịch vụ cũng được triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu sẵn sàng cho sự kiện diễn ra vào tháng 11/2027.‏

‏APEC chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, song những công trình như sân bay, đường sắt đô thị, đại lộ và các hạng mục bổ trợ sẽ tiếp tục vận hành trong nhiều thập niên. Giá trị dài hạn của sự kiện nằm ở khả năng tạo "đường băng" cho tăng trưởng hậu APEC, mở rộng không gian kinh tế và cải thiện chất lượng sống trên đảo.‏

‏Kết nối thuận tiện sẽ tạo điều kiện để các hoạt động kinh tế lan tỏa từ du lịch sang thương mại, giáo dục và nhiều lĩnh vực dịch vụ khác. Cơ cấu việc làm nhờ đó thêm đa dạng, gia tăng sức hút đối với lực lượng lao động đến tìm kiếm cơ hội. "Làn sóng di cư" vì thế phản ánh bước chuyển của Phú Quốc: từ địa phương chủ yếu phục vụ du lịch thành một cực tăng trưởng mới - đô thị biển có khả năng thu hút đồng thời dòng vốn, việc làm và cư dân.‏

‏Từ nơi lưu trú đến hệ sinh thái sống thực‏

‏Hạ tầng mở lối, kinh tế tạo lực hút, nhưng chất lượng sống mới là yếu tố then chốt giữ chân những người lựa chọn gắn bó với đảo. Bởi quyết định chuyển tới nơi đây không đơn thuần phụ thuộc vào việc làm, mà còn được cân nhắc từ điều kiện sống, môi trường học tập của con trẻ đến không gian nghỉ ngơi của người lớn và những kết nối xã hội.‏

‏Điều đó đặt ra bài toán về không gian đô thị được quy hoạch đồng bộ, nơi nhà ở gắn liền với trường học, thương mại, thể thao, giải trí và các dịch vụ thiết yếu. Tuy nhiên tại Phú Quốc, các dự án có khả năng đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu này khá hạn chế.‏

‏Thực tế đó mở ra tiềm năng cho các đô thị hướng tới nhu cầu an cư thực. Tại Nam đảo, Meyhomes Capital Phú Quốc do MEYGROUP - thành viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát triển là một trong số ít mô hình theo đuổi định hướng này. Với quy mô khoảng 300 ha, đô thị duy trì mật độ xây dựng chỉ 35%, dành phần lớn diện tích cho không gian xanh, cảnh quan và tiện ích chung.‏

‏Một góc đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc‏

‏Không còn dừng lại trên bản quy hoạch, Meyhomes Capital Phú Quốc đã hiện hữu và đón những cư dân đầu tiên về sinh sống. Song hành với khu dân cư đang ngày càng sôi động, hệ thống giáo dục, thương mại và dịch vụ tiếp tục được hoàn thiện, phục vụ nhu cầu sống của nhiều lứa tuổi.‏

‏Các tiện ích thiết yếu cũng lần lượt đi vào vận hành. Trường Meyschool Đoàn Thị Điểm quy mô 1,5 ha đã chính thức đón học sinh, trong khi trường mầm non Edison chuẩn bị khai giảng. Phố đi bộ Mebox mang tới trải nghiệm mua sắm và ẩm thực; công viên Ice Jungle, đường đua Go-kart, cụm sân pickleball… đáp ứng hoạt động vận động và giải trí mỗi ngày.‏

‏Thầy trò khóa đầu tiên của trường Meyschool Đoàn Thị Điểm‏

‏Từ những mảnh ghép đó, Meyhomes Capital Phú Quốc từng bước hình thành hệ sinh thái đô thị tích hợp hoàn chỉnh, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư ổn định trên đảo. Cùng với động lực từ APEC 2027, quá trình hoàn thiện hạ tầng và phát triển kinh tế đang tạo thêm điều kiện để Phú Quốc thu hút đông đảo người đến làm việc và sinh sống, qua đó hình thành cộng đồng cư dân mới văn minh và gắn bó lâu dài.‏