Phú Quốc và tương lai trở thành điểm đến của những sự kiện tầm cỡ thế giới

Điểm đến mới của những sự kiện tầm cỡ

Tháng 11, Phú Quốc hân hoan chào đón 500 vị khách từ hãng Coca-Cola tới đây tổ chức sự kiện tổng kết của thương hiệu này tại khu vực Châu Á – Nam Thái Bình Dương. Bên cạnh các hoạt động teambuilding, nghỉ dưỡng, đơn vị này còn lựa chọn một địa điểm "độc nhất vô nhị" tại Phú Quốc – sân khấu show Nụ hôn của biển cả, tại Thị trấn Hoàng Hôn cho đêm vinh danh. Với 8 công nghệ trình diễn lửa, nước, ánh sáng, laser, hình chiếu, màn trình diễn của 60 nghệ sĩ quốc tế và đặc biệt là pháo hoa nghệ thuật đã tạo nên một đêm vinh danh khó quên. Đại diện thương hiệu chia sẻ: "Đây có lẽ là sân khấu đẹp nhất Việt Nam, chúng tôi vô cùng hài lòng".

Trước đó, Phú Quốc nói chung và khu vực nam đảo nói riêng đã từng "lọt mắt xanh" của nhiều tỷ phú thế giới, để tổ chức những sự kiện trọng đại. Trong đó có thể kể đến đám cưới tỷ phú Ấn Độ đầu năm nay, kéo dài suốt 7 ngày, với 350 khách mời đều thuộc giới thượng lưu. Không chỉ bao trọn khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, gia đình còn lựa chọn Thị trấn Hoàng Hôn cho những nghi lễ khác trong đám cưới truyền thống Ấn Độ. Điểm khiến cô dâu, chú rể cùng những vị khách ấn tượng nhất tại Thị trấn Hoàng Hôn chính là "lễ đường" ngay tại sân khấu show Nụ hôn của biển cả. Đặc biệt, trong đêm diễn ra nghi lễ, sân khấu đã chiêu đãi hàng trăm vị khách với 2 màn trình diễn pháo hoa, tạo nên một đại tiệc linh đình ngay dịp đầu năm mới.

Gia đình tỷ phú đã lên kế hoạch cho đám cưới trước 6 tháng và 4 lần bay tới Phú Quốc kiểm tra, điều đó cho thấy hòn đảo này đang ngày càng đáp ứng sự khắt khe của dòng khách thượng lưu trên thế giới. Ông John Paul Woolley, Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng chia sẻ: "Hệ sinh thái vui chơi, giải trí khu vực nam đảo đang đóng vai trò lớn trong việc thu hút giới siêu giàu Ấn Độ, những người luôn mong muốn đám cưới của mình thật hoành tráng".

Đám cưới xa hoa với 2 màn pháo hoa một đêm của gia đình tỷ phú Ấn Độ đầu năm nay.

Phú Quốc đáp ứng điều kiện cần và đủ cho những sự kiện toàn cầu

Theo Atlas Global Events - Đơn vị tổ chức sự kiện toàn cầu với hơn 20 năm kinh nghiệm, có rất nhiều yếu tố để lựa chọn một điểm đến tổ chức sự kiện quốc tế hoàn hảo. Trong đó phải kể đến yêu cầu thị thực, cơ sở hạ tầng du lịch, hạ tầng giao thông, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực, đặc biệt là tính an toàn bao gồm cả an ninh trật tự và hạ tầng chăm sóc sức khỏe hoàn thiện.

Trước đó, tại Việt Nam, thành phố Đà Nẵng – Thủ phủ của những sự kiện quốc tế từng là nơi đầu tiên được lựa chọn là địa điểm tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 25, đón tiếp 21 lãnh đạo cấp cao của các nền kinh tế, cũng đã đáp ứng những tiêu chí trên.

Mỗi ngày trong tháng 12, Phú Quốc đón tới 27-28 chuyến bay quốc tế.

Nhìn về "điểm đến mới nổi" Phú Quốc, nơi đây cũng đang ngày càng khẳng định mức độ đáp ứng cao để trở thành trung tâm sự kiện mới của thế giới. Về khả năng tiếp cận, thành phố đảo là nơi duy nhất tại Việt Nam có chính sách thị thực đặc biệt, với thời hạn lưu trú lên đến 30 ngày cho mọi du khách quốc tế. Đặc biệt nơi đây đang có tới hơn 20 hãng hàng không trong nước và quốc tế, khai thác những đường bay thẳng từ Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Singapore – Trạm trung chuyển của thế giới… và nhiều chuyến bay thuê chuyến từ UAE, Ấn Độ, Nhật Bản, các nước Đông Âu, Trung Á.

Dự kiến tới cuối năm sau, Phú Quốc sẽ hoàn thiện cảng tàu biển quốc tế, với công suất 3.000-4.000 khách/lần và có kế hoạch nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, để sẵn sàng đón đầu hàng triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.

Về cơ sở hạ tầng du lịch, Phú Quốc đang có tới 311 dự án, với tổng vốn đầu tư lên đến 428.000 tỷ đồng, nhiều trong số đó là những siêu tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng có sức cạnh tranh cao trong nước và trong khu vực. Điển hình trong đó là Thị trấn Hoàng Hôn, quần thể vui chơi giải trí với tổng mức đầu tư nhiều nghìn tỷ đồng với công trình biểu tượng Cầu Hôn được CNN ca ngợi, những show diễn được sáng tạo bởi các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea, Bản giao hưởng đại dương – Symphony of the sea chiêu đãi du khách đến 2 màn pháo hoa rực rỡ mỗi đêm.

Mỗi tối có đến 2 màn pháo hoa thắp sáng trên bầu trời đảo ngọc.

Phú Quốc cũng là "đất lành" của hàng loạt các thương hiệu quản lý khách sạn đình đám quốc tế như Marriott, Accor, Hilton, IHG… Mới đây, Phú Quốc đã thêm một huy hiệu vào bộ sưu tập các thương hiệu đẳng cấp khi Sun Group ký kết cùng Accor&Ennismore, lần đầu tiên đưa thương hiệu Rixos về Đông Nam Á và Việt Nam, trong dự án khu nghỉ dưỡng Rixos Phu Quoc. Cũng trong tháng này, tập đoàn Sun Group tiếp tục khởi công dự án Tòa tháp Khát Vọng - Aspira Tower tại Hòn Thơm. Dự kiến hoàn thiện năm 2027, công trình sẽ trở thành một tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại xa xỉ gồm khách sạn The Luxury Collection Hon Thom, với kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, hội họp mà còn trở thành biểu tượng mới hút hàng triệu du khách mỗi năm tới Hòn Thơm, Phú Quốc.

Hơn ai hết, Phú Quốc hiểu được mảnh ghép để tạo nên một điểm đến của những sự kiện tầm cỡ là tính an toàn. Hòn đảo hiện nay được đánh giá cao về an ninh, trật tự, song còn chưa đáp ứng nhu cầu cao về chăm sóc sức khỏe của làn sóng cư dân mới và khách quốc tế. Do đó trong năm qua, bên cạnh đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cải tạo các bệnh viện, trạm y tế sẵn có, Phú Quốc cũng khởi động dự án Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc do Sun Group đầu tư. Khi đi vào hoàn thiện, Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc sẽ được trang bị hệ thống máy móc tân tiến bậc nhất cùng đội ngũ chuyên gia tư vấn và y bác sĩ đầu ngành trong nước và quốc tế, đầy đủ các khoa khám chữa bệnh và chú trọng Nhi khoa, Khoa tim mạch và phòng chống đột quỵ. Với dự án này, đảo ngọc tiếp tục ghi điểm với du khách, đặc biệt dòng khách chi tiêu cao có nhu cầu lưu trú dài ngày.

Tòa nhà Khát Vọng - Aspira Tower dự kiến hoàn thành năm 2027, được kỳ vọng trở thành biểu tượng du lịch mới của Phú Quốc.

Bức tranh toàn cảnh tương lai với những sản phẩm du lịch đẳng cấp, nhiều chuyên gia phải nhận định Phú Quốc hoàn toàn đáp ứng điều kiện cần và đủ của những sự kiện, lễ hội tầm cỡ quốc tế.