Phú Thọ huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025 dự kiến tỉnh Phú Thọ sẽ đón 3 - 4 triệu du khách về tham quan, lễ bái.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025 , Công an tỉnh đã xây dựng phương án, huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ bảo vệ an toàn cho các sự kiện và du khách về tham quan Đền Hùng.

Để nắm chắc tình hình, Công an tỉnh Phú Thọ trao đổi, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường nắm tình hình, trao đổi thông tin, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; phòng ngừa, ngăn chặn xử lý tội phạm , vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ...

Công an tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành của tỉnh làm tốt hơn nữa công tác phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, tăng cường tuyên truyền để người dân, du khách nâng cao cảnh giác , bảo vệ tài sản.

Công nhân của Ban Quản lý di tích lịch sử Đền Hùng trồng hoa, tạo cảnh quan chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025.

Mặt khác, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, kiên quyết ngăn chặn các loại văn hóa phẩm không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc lưu hành lễ hội.

Các đơn vị kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật ảnh hưởng đến lực lượng chức năng và công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương .

Ngoài ra, lực lượng chức năng lắp đặt hệ thống biển báo hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường về Đền Hùng để nhân dân, du khách đi lại thuận tiện, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025.