Phúc tướng sinh tài lộc: Chỉ cần 3 chỗ này đầy đặn thì tiền tài 'không rủ cũng tới', sau 35 tuổi cuộc sống thăng hoa viên mãn

Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp, ngày sinh tháng đẻ âm lịch thì nhân tướng học cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình đủ đầy sung túc nhưng được trời ban phúc tướng và biết giữ gìn thì càng càng thăng hoa rực rỡ.

Tất cả chúng đều muốn thành công, nhưng không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Nhân tướng học đã đúc kết được rằng những người thành công thường có những đặc điểm về ngoại hình như sau!

1. Tai dày

Những ai tìm hiểu về nhân tướng học sẽ hiểu rõ trong nhân tướng học, tai tượng trưng cho tài lộc. Đây cũng là biểu tượng của vận may, là cơ sở quan trọng để xem giai đoạn đầu và cuối của sự giàu có. Tai có thể nhỏ hoặc không dài nhưng phải dày. Nếu tai mỏng quá sẽ khó trở nên giàu có.

Tai dày, nhiều thịt, dái tai to và tròn là người rất may mắn, vận may thường xuyên ập đến, hay có quý nhân phù trợ, công danh sự nghiệp hanh thông.

Bên cạnh kích thước thì vị trí đôi tai cũng ảnh hưởng đến đường tài vận của một người. Vị trí tai được xác định dựa vào độ cao thấp của tai so với đôi mắt và mỗi vị trí sẽ có những tiêu chuẩn nhất định. Tướng tai cao có nghĩa là điểm cao nhất trên vành tai cao hơn so với mắt, còn tướng tai thấp thì ngược lại.

Người có tướng tai cao thường là những người học rộng biết nhiều, có khả năng sáng tạo hơn người. Ngay từ nhỏ, những người này đã được gia đình bồi dưỡng, dạy dỗ rất chu đáo, cẩn thận, có quý nhân phù trợ nên khi trưởng thành, họ sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Không chỉ vậy, người sở hữu tướng tai này còn dễ dàng thành danh, có địa vị xã hội mà không cần phải quá vất vả, tốn nhiều thời gian và công sức như người khác.

2. Cằm đầy đặn

Trong nhân tướng học, cằm được xem là một biểu tượng của phước lành. Cụ thể, cằm càng đầy đặn thì phúc khí càng nhiều. Những người sở hữu đặc điểm này thường không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Cũng theo nhân tướng học, người có cằm đầy đặn bản tính rất mạnh mẽ và kiên định, bất kể là phụ nữ hay đàn ông đều có khả năng tạo dựng cơ ngơi vững chắc ổn định, dễ tìm được cơ hội để ngày càng phát triển, nâng cuộc sống lên tầm cao mới.

Tử vi học có nói, những người sở hữu tướng cằm này sau 35 không thành Rồng cũng thành Phượng. Đặc biệt đối với phụ nữ, họ không những tự mình tạo dựng cơ ngơi vững chắc mà còn giống chồng xây dựng sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, cả nhà hưng thịnh giàu có.

Ngoài một chiếc cằm tròn và đầy đặn thì dáng miệng phải đẹp, môi phải có gờ, đường viền môi rõ ràng, thịt môi săn chắc. Những người có đặc điểm trên thường có tài làm quan, vượng khí hanh thông, tài lộc tràn trề. họ cũng là những người rất giỏi giao tiếp.

Nhìn sắc mặt, nếu da thịt trên mặt vừa phải, không có quá nhiều mỡ, cũng không phải quá gầy, người như vậy cũng có nhiều triển vọng. Có thể là người lương thiện đáng tin cậy. Cằm và má phải tròn, bầu bĩnh, kích thước vừa phải, tròn trịa, môi có đường gờ là tướng mặt tốt.

3. Trán cao

Cái gọi là trời cho chính là vầng trán của con người. Trán phải cao, đầy đặn, không gồ ghề và tương đối bằng phẳng. Khuôn mặt tròn, vầng trán cao là những đặc điểm điển hình của những người có phúc khí, phú quý.

Tác giả Hy Trương trong sách "Nhân tướng học" có viết, trán là phần bao bọc phía ngoài của tiền não bộ vì tiền não bộ được y giới công nhận là chủ về trí tuệ, sự cấu tạo của tiền não bộ và hình dạng của trán có liên quan mật thiết với nhau.

Người trán cao là người có khoảng cách từ mép tóc đến lông mày lớn. Đây là tướng trán đạt tiêu chuẩn theo nhân tướng học.

Người sở hữu trán vừa cao, vừa rộng chứng tỏ được thiên phú cho một trí tuệ hoàn hảo: có óc phán đoán, dễ dàng tập trung tư tưởng, trí tưởng tượng phong phú và có khả năng sáng tạo.

Những người có phúc khí thường có nền tảng tốt hơn, đầu óc thông minh hơn, trí tuệ hơn người, nếu con gái lấy được người như vậy thì không phải lo lắng gì, nhất định sẽ có vinh hoa phú quý.

Người đàn ông sở hữu vầng trán cao, tròn đầy chủ về tiền đồ tươi sáng, nền tảng công việc vững chắc. Ngoài ra, người này cũng cực kỳ thông minh, trí tuệ xuất chúng. Kết hôn với người đàn ông như vậy đảm bảo không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc.

