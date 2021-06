Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN) chuẩn bị trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%

Ngày 19/7 tới đây, CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán: SGN) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian dự kiến thanh toán vào 3/8/2021.

Như vậy với hơn 33,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SGN sẽ chi khoảng hơn 50 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.



Kết thúc năm 2020, tổng tần suất chuyến bay do SGN phục vụ giảm khoảng 70%, nếu so với năm 2019 thì chưa đạt đến 50%. Tổng doanh thu thực hiện năm 2020 đạt 746 tỷ đồng, tăng 2,3% so với kế hoạch đề ra đầu năm. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế đạt 88 tỷ đồng, vượt kế hoạch 4,9% nhưng lại giảm 75% so với năm 2019.

Với kết quả đạt được, ĐHCĐ thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó mức cổ tức chia bằng tiền 2020 dự kiến là 25%.



Bước sang năm 2021, với diễn biến vẫn rất tiêu cực của dịch bệnh, các chuyến bay chở khách thường lệ quốc tế sẽ khó khai thác đến hết tháng 6/2021, SGN lên kế hoạch sẵn sàng cho việc khai thác trở lại các chuyến bay quốc tế từ quý 3/2021.

Về kế hoạch kinh doanh cụ thể, cổ đông SGN thống nhất mục tiêu doanh thu năm 2021 đạt 795 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 95 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 6,6% và 8% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ trả cố tức bằng tiền năm 2021 dự kiến ở mức 20%.

Trên thị trường, cổ phiếu SGN chốt phiên 28/6 tại mức thị giá 69.300 đồng/đơn vị.