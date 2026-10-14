Phút tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại CV Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đoàn xe di chuyển trên lộ trình dài khoảng 26km, qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội trước khi đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, lễ an táng sẽ được tổ chức theo nghi thức trang trọng. Theo kế hoạch, các hài cốt liệt sĩ được đưa đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt, sau đó đại biểu dâng hương tưởng niệm.