Phút tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại CV Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ
Thy Huệ/VTC News |
14-10-2026 - 10:50 AM |
Xã hội
Sáng 14/10, TP.HCM trang trọng tổ chức truy điệu, tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố an táng.
- 14-10-2026
- 14-10-2026
- 12-10-2026
Thy Huệ/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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