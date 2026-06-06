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Piaggio Việt Nam thu hồi hơn 1.000 xe Vespa, Liberty

| | Thị trường

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam về chương trình thu hồi 1.063 xe mô tô hai bánh nhãn hiệu Vespa và Piaggio để kiểm tra, thay thế linh kiện đèn chiếu sáng phía trước.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đã tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam về chương trình thu hồi xe mô tô hai bánh nhãn hiệu Vespa và Piaggio tại thị trường Việt Nam để kiểm tra và thay thế linh kiện đèn chiếu sáng phía trước.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, chương trình áp dụng đối với các mẫu xe được sản xuất từ tháng 1 đến tháng 2/2026, gồm:

Piaggio Việt Nam thu hồi hơn 1.000 xe Vespa, Liberty- Ảnh 1.

Về nguyên nhân, trong quá trình nghiên cứu và phân tích kỹ thuật đối với đèn chiếu sáng phía trước (bao gồm đèn chiếu xa và đèn chiếu gần) được lắp đặt trên các mẫu xe nêu trên, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam phát hiện một linh kiện trong mạch điện tử của đèn chiếu sáng phía trước là tụ điện, do một nhà cung cấp thứ cấp sản xuất, có thể không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đã quy định.

Theo doanh nghiệp, lỗi này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của đèn chiếu sáng phía trước, khiến đèn chiếu gần và/hoặc đèn chiếu xa bị tắt đột ngột. Trong một số trường hợp, chỉ báo trên bảng đồng hồ cũng có thể ngừng hoạt động.

Piaggio Việt Nam cho biết lỗi linh kiện này chỉ xảy ra đối với một tỷ lệ nhất định trong số các xe thuộc diện ảnh hưởng. Nếu xe được lắp ráp bằng linh kiện lỗi, có thể xảy ra hiện tượng đèn chiếu xa không hoạt động, đèn chiếu gần không hoạt động hoặc cả hai cùng không hoạt động.

Trong trường hợp cả đèn chiếu xa và đèn chiếu gần đều không hoạt động khi xe đang vận hành trong điều kiện ánh sáng môi trường không bảo đảm, xe vẫn còn hai đèn vị trí phía trước được lắp đặt gần các đèn báo rẽ phía trước đang hoạt động để người lái nhận biết sự cố và cảnh báo cho các phương tiện đi ngược chiều.

Chương trình thu hồi được thực hiện tại các đại lý ủy quyền của Piaggio Việt Nam trên toàn quốc, dự kiến bắt đầu từ ngày 5/6/2026 và kéo dài trong vòng 3 tháng.

Thời gian kiểm tra và sửa chữa dự kiến khoảng 20 phút mỗi xe. Công ty TNHH Piaggio Việt Nam chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí thay thế, lắp đặt và sửa chữa các lỗi phát sinh liên quan đến linh kiện đèn chiếu sáng phía trước thuộc diện thu hồi.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng đang sở hữu các xe Vespa và Piaggio được sản xuất trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 2/2026 chủ động kiểm tra số khung xe theo danh sách công bố và đưa xe đến đại lý ủy quyền gần nhất nếu thuộc diện ảnh hưởng để được kiểm tra, khắc phục miễn phí.

Doanh nghiệp cho biết sẽ thông báo chương trình trên trang web, các phương tiện báo chí, đồng thời gửi tin nhắn hoặc thư trực tiếp tới khách hàng có xe thuộc diện thu hồi để hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra và thay thế linh kiện.


Theo Thuý Hạnh

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
Piaggio

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