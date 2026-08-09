Pin 9 tiếng, sạc 7 lần: Samsung và Google chính thức lộ diện kính AI đối đầu sản phẩm của Meta

Theo trang tin 9to5Google, Samsung tiếp tục hé lộ những thông tin quan trọng về dòng kính thông minh Android XR đang được phát triển cùng Google.

Tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026 diễn ra vừa qua, bên cạnh màn ra mắt của Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8, hãng lần đầu công bố một số thông số đáng chú ý của dòng kính thông minh Android XR, trong đó nổi bật nhất là thời lượng pin lên đến 9 tiếng chỉ với một lần sạc.

Động thái này cho thấy Samsung đã tự tin hơn về tiến độ phát triển sản phẩm sau hàng loạt thông tin rò rỉ xuất hiện trước đó. Dù chưa công bố đầy đủ cấu hình hay ngày bán chính thức, những chi tiết mới được tiết lộ đã phần nào phác họa rõ hơn tham vọng của hãng trong cuộc đua thiết bị đeo tích hợp AI.

Thời lượng pin 9 tiếng, hộp sạc hỗ trợ hơn 7 lần nạp năng lượng

Theo Samsung, kính Android XR có thể hoạt động liên tục trong 9 tiếng sau mỗi lần sạc, hướng đến khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng xuyên suốt cả ngày. Bên cạnh đó, hộp đựng đi kèm cũng đóng vai trò như một viên pin dự phòng khi có thể sạc lại cho kính “hơn 7 lần”.

Dù các con số được công bố trước khi sản phẩm chính thức phát hành thường mang tính lý tưởng, mức pin 9 tiếng vẫn được xem là một khởi đầu đáng chú ý đối với dòng kính thông minh mới của Samsung.

Trong khi đó, dòng kính thông minh tích hợp màn hình của Meta hiện được công bố có thời lượng sử dụng tối đa khoảng 6 tiếng trước khi cần sạc lại.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thế hệ kính Android XR đầu tiên của Samsung sẽ không được tích hợp màn hình hiển thị ngay bên trong tròng kính. Điều này khiến việc so sánh trực tiếp với các sản phẩm khác trên thị trường vẫn còn nhiều khác biệt về thiết kế và cách thức sử dụng.

Việc hộp sạc có khả năng cung cấp thêm hơn 7 lần sạc giúp người dùng giảm đáng kể tần suất phải cắm sạc trong những chuyến đi hoặc khi sử dụng hằng ngày.

Dẫu vậy, nếu khai thác tối đa 9 tiếng mỗi ngày, rất khó để kỳ vọng hộp sạc có thể duy trì hoạt động suốt cả tuần mà không cần nạp điện. Đáng chú ý, khi kính hết pin, người dùng sẽ phải tạm thời ngừng sử dụng thiết bị và mất đi các tính năng hỗ trợ mà chiếc kính mang lại trong thời gian chờ sạc.

Nguồn ảnh: 9to5Google

Không chỉ công bố thời lượng pin, Samsung còn mang đến những góc quay cận cảnh hơn về thiết bị trong buổi thuyết trình chính. Qua đó, người xem có thể quan sát rõ thiết kế bản lề cũng như công tắc chuyển sang chế độ riêng tư được tích hợp trực tiếp trên gọng kính.

Hãng cũng nhắc lại cơ chế chụp ảnh bằng nút bấm đặt trên gọng kính, đồng thời bổ sung thêm thông tin về cách quản lý dữ liệu sau khi ghi lại hình ảnh.

Theo Samsung, toàn bộ ảnh được chụp bằng kính sẽ được lưu và hiển thị trong một ứng dụng chuyên dụng.

Bên cạnh đó, văn bản đã sao chép cũng như các dữ liệu trực quan khác có thể được chuyển trực tiếp sang ứng dụng Samsung Notes trên những thiết bị như Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Dù Samsung lấy Samsung Notes làm ví dụ, có thể giả định đây chỉ là một trong các lựa chọn nằm trong hệ sinh thái ứng dụng của Google mà Android XR hướng đến.

Samsung cũng cho thấy định hướng kết nối chặt chẽ giữa các thiết bị Galaxy. Hãng cho biết Galaxy Watch sẽ đóng vai trò bổ trợ cho kính thông minh khi có thể hỗ trợ chụp ảnh và trả lời cuộc gọi, mở rộng trải nghiệm sử dụng trong hệ sinh thái Galaxy.

Dù đã tiết lộ thêm nhiều chi tiết, Samsung vẫn chưa xác nhận thời điểm chính thức đưa kính Android XR lên kệ. Những thông tin được công bố hiện nay chỉ dừng ở việc sản phẩm sẽ ra mắt “vào mùa thu tới đây” hoặc “vào cuối năm nay”.

Trong các tài liệu và phần trình diễn tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026, Samsung gọi thiết bị mới là “Kính mắt thông minh” (Intelligent eyewear).

Đây là dòng kính được phát triển với sự hợp tác của Google và đã được trưng bày tại một số sự kiện, song lịch phát hành cụ thể vẫn được giữ kín.

Trong khi đó, các sản phẩm chủ lực hiện tại của hãng là Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra đã chính thức ra mắt và mở chương trình đặt trước trên trang web của Samsung.

Mảnh ghép mới trong chiến lược AI của Samsung

Nhìn chung, việc Samsung bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về sản phẩm kính thông minh Android XR cho thấy dòng kính thông minh sẽ là một trong những sản phẩm chiến lược của hãng trong giai đoạn tới.

Thay vì chỉ mở rộng danh mục thiết bị đeo, Samsung đang hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái AI thống nhất, nơi điện thoại, đồng hồ và kính thông minh có thể phối hợp với nhau để tạo nên trải nghiệm liền mạch.

Nguồn ảnh: 9to5Google

Định hướng này cũng được Samsung nhấn mạnh trong thông điệp về chiến lược phát triển hệ sinh thái Galaxy, đó là “Trên toàn bộ hệ sinh thái Galaxy rộng lớn hơn, chúng tôi sẽ tập trung vào việc gia tăng tỷ trọng sản phẩm cao cấp đồng thời mang đến trải nghiệm hình thái thiết bị mới cho kỷ nguyên AI với việc ra mắt dòng kính mắt thông minh vào cuối năm nay”.

Dù còn nhiều thông tin chưa được công bố, đặc biệt là giá bán, cấu hình chi tiết và thời điểm mở bán chính thức, những hé lộ đầu tiên đã cho thấy Samsung đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn gia nhập thị trường Android XR.

Với thời lượng pin được công bố lên tới 9 tiếng, khả năng sạc lại hơn 7 lần từ hộp đựng cùng sự kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái Galaxy và Google, dòng kính thông minh đầu tiên của Samsung hứa hẹn sẽ trở thành một trong những thiết bị đáng chú ý nhất của hãng trong kỷ nguyên AI.

* Nguồn: 9to5Google