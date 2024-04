Pin Blade - ‘Át chủ bài’ của BYD: Buộc ‘kỳ phùng địch thủ’ Tesla phải ‘dùng ké’

Tham vọng xác định lại các tiêu chuẩn an toàn cho toàn ngành xe điện của BYD

Ngày 3/2024, Tesla công bố kỷ lục bán ra 484.507 xe điện trong quý 4/2023, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù bán ra số xe kỷ lục nhưng Tesla vẫn bị hãng xe Trung Quốc BYD đánh bại với doanh số 526.409 trong cùng quý. Tuy nhiên, Tesla vẫn là nhà sản xuất ô tô có giá trị nhất thế giới, với cổ phiếu tăng gần gấp đôi vào năm ngoái.

Theo báo Telegraph, Tesla là nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới kể từ năm 2015, sau khi doanh số bán xe công suất lớn của hãng này vượt qua Nissan Leaf.

Song Trung Quốc đang dần trở thành thị trường ô tô điện lớn nhất thế giới, khi các gã khổng lồ trong nước như BYD đổ tiền đầu tư vào việc sản xuất các loại xe giá cả cạnh tranh. BYD từng cam kết đánh bại các công ty sản xuất xe điện đến từ phương Tây và gần đây đã mở rộng thị trường sang Anh và châu Âu. Có thể thấy, Tesla và BYD là đối thủ của nhau trên lĩnh vực xe điện, không chỉ tại thị trường Trung Quốc mà còn cả trên toàn cầu. Thế nên, nhiều người ngạc nhiên khi biết tin Tesla sử dụng loại pin Blade của BYD cho dòng xe Model Y được sản xuất trong nhà máy Gigafactory tại Berlin, Đức.

Chủ tịch BYD Wang Chuanfu chia sẻ về tính năng vượt trội của Blade Battery vượt qua thành công bài kiểm tra độ xuyên của đinh trong buổi ra mắt

Việc sáng chế dòng pin Blade của BYD phản ánh quyết tâm trong việc giải quyết các vấn đề về an toàn pin đồng thời xác định lại các tiêu chuẩn an toàn cho toàn ngành. Đích thân Chủ tịch BYD Wang Chuanfu đã nêu bật một video về Blade Battery đã vượt qua thành công bài kiểm tra độ xuyên của đinh, đây được coi là cách nghiêm ngặt nhất để kiểm tra khả năng thoát nhiệt của pin do độ khó tuyệt đối của nó.

"Về độ an toàn của pin và mật độ năng lượng, pin Blade của BYD có những ưu điểm rõ ràng", Giáo sư Ouyang Minggao, Thành viên Viện Khoa học Trung Quốc và Giáo sư tại Đại học Thanh Hoa, nói trong một cuộc phỏng vấn.

Hãng Tesla công khai thông báo sử dụng pin của BYD trong xe điện của mình

Công nghệ đặc biệt của pin Blade



Pin Blade chính là át chủ bài của hãng xe điện Trung Quốc BYD trong cuộc đua giành thị phần với đối thủ Tesla. Ngay từ khi ra mắt năm 2020, Blade đã tạo nên sự kinh ngạc trong giới xe điện. Thay vì sử dụng các vật liệu đắt tiền và gây hại môi trường trong quá trình khai thác như Cobalt, Nikel, pin Blade của BYD là loại pin LFP, sử dụng sắt và phốt pho – các nguyên tố rẻ hơn để thay thế.

Các tấm pin Blade của BYD

Cho dù sử dụng các loại vật liệu rẻ tiền hơn, pin Blade của BYD được cho có thể thu hẹp khoảng cách hoạt động đối với loại pin Lithium thông thường, trong khi có chi phí thấp hơn nhiều. Bên cạnh đó, sử dụng công nghệ pin LFP cũng sẽ mang lại độ an toàn cao hơn hẳn so với loại pin Lithium Ion thông thường.

Thử nghiệm dùng một cây đinh nhọn đâm qua hai cục pin đang được dùng làm xe điện hiện nay. Một là pin Blade (pin dạng thanh mỏng) của BYD và một là pin dạng khối dày hơn vốn đang được dùng khá phổ biến trên các xe điện trên thị trường. Khi một vật nhọn, cứng đâm qua pin thì pin Blade của BYD không nổ trong khi với pin khác trong thí nghiệm thì xì khói, nổ và tạo ra rất nhiều nhiệt.

Pin Blade của BYD (bên trái) an toàn khi tiến hành thí nghiệm

Dựa trên các thông số kỹ thuật, pin Blade có thể chịu được hầu hết các tác động có thể khiến cho pin lithium ion phát nổ. Bao gồm các tác động thay đổi cấu trúc pin như dập gãy, đâm thủng bị dị vật cho tới bị thử nghiệm trong môi trường 300 độ C và bị sạc quá 250% công suất.

Pin Blade hoạt động trên nguyên tắc sử dụng phản ứng tỏa nhiệt và giảm phóng nhiệt chậm để tạo ra năng lượng. Sự vắng mặt của oxy - một trong những yếu tố khiến cho pin xe điện dễ bắt lửa, giúp cho pin Blade có thể tạo ra nguồn năng lượng ổn định và khó tạo ra phản ứng cháy.

Pin Blade là 'Át chủ bài' và cũng là công nghệ BYD tự hào, tạo ra sự khác biệt giữa họ và các công ty khác.

Trong các thử nghiệm về tác động bên ngoài. Pin Blade tỏ ra vượt trội so với pin thông thường khi duy trì nhiệt độ ổn định dưới 60 độ C và không có phản ứng gây ra khói hoặc lửa, trong khi pin lithium bị biến nhiệt tới 500 độ C và bắt lửa. Theo các kỹ sư ở BYD cho biết, các module pin bên trong Blade có sắp xếp cấu trúc được tối ưu hóa không gian cao hơn 50% so với pin lithium thông thường.

"Xe EV được trang bị hệ thống pin an toàn hơn sẽ giúp gia tăng khả năng sống sót của tài xế khi va chạm, tai nạn xảy ra" đại diện của BYD khẳng định.