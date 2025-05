Pinetree và lợi thế ‘core chuẩn Hàn’ trong hành trình kết nối KRX

Cùng trò chuyện với ông Lee Jun Hyuck – CEO Chứng khoán Pinetree (công ty chứng khoán số toàn diện và là thành viên của Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. Hàn Quốc) để ghi nhận những đánh giá từ thực tế sau một tuần giao dịch cũng như góc nhìn triển vọng về thị trường thời gian tới.

Hệ thống công nghệ thông tin mới đã chính thức vận hành từ đầu tuần này. Sau tròn một tuần giao dịch, quá trình kết nối và vận hành tại Pinetree diễn ra như thế nào?

Sáng ngày 5/5, hệ thống KRX chính thức đi vào vận hành, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại Pinetree, quá trình kết nối với hệ thống công nghệ thông tin mới của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, hệ thống ngân hàng và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã diễn ra suôn sẻ và đúng theo kế hoạch đã xây dựng.

Trong tuần giao dịch đầu tiên, các lệnh giao dịch tại Pinetree diễn ra trôi chảy, ổn định và không ghi nhận sự cố kỹ thuật nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe khách hàng và không ngừng tối ưu hệ thống nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn nữa cho nhà đầu tư.

Pinetree đã có những chuẩn bị gì để sẵn sàng kết nối với KRX?

Ngay từ đầu năm, Pinetree đã chủ động xây dựng kế hoạch và phương án dự phòng cho việc triển khai hệ thống KRX – một trong những dự án công nghệ trọng điểm của ngành. Ngay khi nhận được thông báo chính thức từ Sở và VSDC, chúng tôi lập tức bố trí nhân lực để phối hợp kiểm thử, đồng thời xây dựng kịch bản chuyển đổi nhằm đảm bảo quá trình tích hợp được diễn ra liền mạch.

Với định hướng là công ty chứng khoán số toàn diện nên ngay khi thành lập, Pinetree đã chú trọng đầu tư vào công nghệ và tự hào là một trong số ít doanh nghiệp tại Việt Nam tự xây dựng và sở hữu hoàn toàn hệ thống core chứng khoán. Việc tự phát triển và sở hữu hệ thống core chứng khoán cũng là một lợi thế lớn, giúp Pinetree chủ động, linh hoạt trong kết nối với hệ thống công nghệ thông tin mới, không phụ thuộc vào bên thứ ba.

Đặc biệt, hệ thống của Pinetree được thiết kế theo tiêu chuẩn Hàn Quốc ngay từ năm 2019 – tương thích cao với kiến trúc của KRX do Sở Giao dịch Hàn Quốc phát triển. Điều này không chỉ rút ngắn thời gian và tiết kiệm nguồn lực mà còn nâng cao hiệu quả kiểm thử và tính ổn định trong vận hành.

Bên cạnh việc sẵn sàng về công nghệ, Pinetree đã và đang triển khai những hoạt động hỗ trợ nào dành cho khách hàng trong giai đoạn chuyển đổi hệ thống?

Chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi quyết định. Trong giai đoạn chuyển đổi, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo khách hàng thích nghi tốt với hệ thống mới. Cụ thể, Pinetree đã triển khai kịch bản chuyển đổi từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, giúp khách hàng duy trì khả năng giao dịch, nộp/rút tiền 24/7. Các lệnh điều kiện chưa kích hoạt từ hệ thống cũ cũng được bảo lưu và xử lý tiếp khi chuyển sang nền tảng mới.

Bên cạnh đó, Pinetree đồng bộ triển khai nhiều giải pháp như truyền thông kịp thời qua website, fanpage, nền tảng giao dịch và tổng đài; cung cấp đội ngũ hỗ trợ đa nền tảng; hướng dẫn sử dụng các tính năng mới; và giám sát kỹ thuật liên tục để kịp thời xử lý sự cố nếu phát sinh.

Cũng trong thời gian này, lần đầu tiên, chúng tôi áp dụng ưu đãi miễn lãi vay margin lên tới 30 ngày với khách hàng margin mới và nhà đầu tư đã mở tài khoản tại Pinetree nhưng không phát sinh dư nợ margin trong 6 tháng gần nhất. Pinetree còn triển khai thêm nhiều gói margin để nhà đầu tư có thể lựa chọn và chủ động đăng ký như P-5.9% (lãi margin 5.9%/năm trong 90 ngày, hạn mức 100 triệu/ngày); P-6.8% (lãi margin 6.8%/năm trong 30 ngày, hạn mức tới 5 tỷ/ngày)...

Dưới góc độ một nhà đầu tư đã có kinh nghiệm giao dịch trên hệ thống của cả thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Việt Nam, ông đánh giá như thế nào về những thách thức trong giai đoạn chuyển đổi? Liệu nhà đầu tư Việt có gặp phải khó khăn khi làm quen với hệ thống mới?

Ở giai đoạn đầu, KRX chưa triển khai toàn bộ các nghiệp vụ mới, trong khi thông tin về thay đổi đã được truyền thông rõ ràng từ các cơ quan chức năng và công ty chứng khoán. Điều này giúp giảm thiểu sự bỡ ngỡ cho nhà đầu tư.

Các nghiệp vụ mới sẽ được đưa vào theo lộ trình nên nhà đầu tư sẽ có thời gian để tìm hiểu và thích nghi. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ quan quản lý và các công ty chứng khoán, tôi tin rằng nhà đầu tư sẽ nhanh chóng làm quen và khai thác hiệu quả các lợi thế mà hệ thống KRX mang lại.

Ông đánh giá như thế nào về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi hệ thống KRX chính thức vận hành?

KRX là hệ thống đã được kỳ vọng từ lâu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư có thể chưa thấy nhiều thay đổi, bởi các kỳ vọng như T+0 hay bán khống vẫn nằm ở tương lai. Dù vậy, hệ thống mới mang lại nhiều cải tiến đáng kể về hiển thị lệnh, nhất là trong phiên ATO và ATC. Nhà đầu tư có thể theo dõi giá dự khớp, khối lượng dư mua/bán ở mức giá gần nhất để đặt lệnh hợp lý, tránh tình trạng "che lệnh" như trước.

Về dài hạn, KRX mở ra cơ hội phát triển nhiều sản phẩm mới như hợp đồng quyền chọn chỉ số, công cụ phái sinh và các sản phẩm tài chính sáng tạo khác. Đồng thời, hệ thống mới giúp nâng cao năng lực xử lý, hạn chế tối đa tình trạng quá tải như từng xảy ra vào năm 2021. KRX cũng là điều kiện then chốt cho mục tiêu nâng hạng thị trường vào tháng 10 tới, từ đó mở ra cơ hội hút dòng vốn ngoại mạnh mẽ hơn.