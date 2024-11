PJICO kiên định với mục tiêu kinh doanh “an toàn, hiệu quả và bền vững”

9 tháng đầu năm 2024 PJICO hoàn thành 82% kế hoạch

Bão Yagi và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh thành phía Bắc, theo đó nhiều khách hàng của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ nói chung và PJICO nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thống kê của PJICO ghi nhận 954 vụ tổn thất của khách hàng liên quan tới bão và hoàn lưu bão Yagi, ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Với tổng chi phí bồi thường khách hàng ảnh hưởng bão Yagi tăng mạnh, nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm sâu, thậm chí lợi nhuận âm. Trong bối cảnh đó, nhờ kiên định bám sát định hướng phát triển kinh doanh an toàn, hiệu quả, hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 của PJICO vẫn đạt kết quả khả quan với tổng doanh thu đạt 3.908 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 3.196 tỷ, hoàn thành 79,4% kế hoạch, tăng trưởng gần 11% so với cùng kỳ 2023. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2024 đạt 242,6 tỷ đồng, hoàn thành 84% kế hoạch ĐHĐCĐ. Bên cạnh điểm sáng về kinh doanh, PJICO còn thể hiện trách nhiệm của mình với công tác an sinh xã hội bằng việc đẩy mạnh các hoạt động đóng góp tích cực cho cộng đồng. Việc cân bằng giữa lợi ích kinh doanh và trách nhiệm xã hội đã giúp PJICO trở thành doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm và được tin cậy rộng rãi. Tính từ đầu năm đến nay, PJICO đã ủng hộ hơn 4,7 tỉ đồng cho hoạt động từ thiện và cứu trợ các hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong cơn bão số 3 vừa qua, bên cạnh việc thực hiện kịp thời trách nhiệm của một công ty bảo hiểm với khách hàng, PJICO còn thực hiện chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Yagi như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Giang, Tuyên Quang…

Quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm, chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập PJICO

Với những tín hiệu khả quan và triển vọng 3 tháng cuối năm, PJICO tiếp tục kiên định với các mục tiêu đã được HĐQT giao từ đầu năm, đồng thời kiểm soát tốt rủi ro, đẩy mạnh các kênh bán hàng trực tuyến cũng như trung gian, hoàn thiện mô hình bán hàng đa kênh, lấy khách hàng làm trung tâm, tạo trải nghiệm liền mạch cho khách hàng trong quá trình mua sản phẩm bảo hiểm, bồi thường và chăm sóc khách hàng.

PJICO tiếp tục kiên định với định hướng chiến lược phát triển an toàn – bền vững – hiệu quả, với một tốc độ nhanh hơn dựa trên việc ứng dụng những sáng kiến số mới và chuyển đổi toàn diện

Năm 2025 là năm PJICO kỷ niệm 30 năm thành lập (1995-2025). Hành trình 30 năm của PJICO không chỉ là câu chuyện về sự phát triển vượt bậc mà còn là minh chứng cho tinh thần tiên phong, bền bỉ và tầm nhìn dài hạn. Vượt qua các khó khăn, thách thức từ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đầy cạnh tranh, PJICO đã khẳng định vị thế thông qua chiến lược phát triển an toàn, hiệu quả, lấy khách hàng làm trung tâm, ưu tiên quản trị phát triển nguồn nhân lực, tiên phong chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm xã hội. Với nền tảng tài chính vững chắc và định hướng chiến lược rõ ràng, PJICO sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ, mang lại sự bảo vệ bền vững cho hàng triệu khách hàng hiện tại và tương lai./.