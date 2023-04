PNJ công bố kết quả kinh doanh quý 1/2023, lợi nhuận đạt 749 tỷ đồng

Trong bối cảnh thị trường với nhiều khó khăn và biến động, cùng với sức mua chung sút giảm mạnh mẽ, PNJ vẫn tiếp tục nỗ lực các hoạt động thúc đẩy doanh thu, sáng tạo các chương trình hiệu quả để tiếp tục mở rộng thị trường. Theo đó, kết thúc quý 1/2023, doanh thu thuần PNJ đạt 9,753 tỷ đồng, giảm nhẹ so với nền cao kỷ lục của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Lợi nhuận sau thuế vẫn duy trì mức tăng trưởng, đạt 749 tỷ đồng (tăng 3.8% so với cùng kỳ), đây cũng được xem là một kỷ lục mới từ trước tới nay.



Lý giải cho các số liệu tài chính trên, PNJ chia sẻ đây là nỗ lực của Ban điều hành và tập thể PNJ trong hành trình F5 – Refresh – Nhấn nút tái tạo, tối ưu hóa tồn kho và thực hiện chiến lược mới về cơ cấu hàng hóa. Cụ thể, mức tăng trưởng của mảng trang sức bán lẻ trong quý 1 duy trì mức tương đương so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào sự thành công của bộ sưu tập mới và triển khai chiến lược marketing và chương trình bán hàng hiệu quả, thu hút thêm nhiều khách hàng mới.

Nguồn: Báo cáo PNJ.

Doanh thu trang sức bán sỉ và vàng 24K giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 do thị trường chung suy giảm.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp trung bình quý 1 năm 2023 đạt 19.4% so với mức 17.4% cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu hàng bán. Tổng chi phí hoạt động quý 1 năm 2023 tăng 13.2% so với cùng kỳ, tỷ lệ Chi phí hoạt động/Lợi nhuận gộp tăng từ mức 46.5% năm 2022 lên mức 49.0% năm 2023 do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phát.

Tính đến cuối tháng 3/2023, hệ thống PNJ có 371 cửa hàng tại 55/63 tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, có 350 CH PNJ Gold, 7 CH PNJ Silver, 3 CH CAO Fine Jewellery, 5 CH Style by PNJ và 3 CH PNJ Watch và 3 CH PNJ Art, mở mới 8 cửa hàng PNJ Gold.

Hoạt động trải nghiệm khách hàng của chiến dịch "Mỹ Quyền không cần khuôn mẫu".

Không dừng lại ở đó, trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, PNJ lan tỏa thông điệp "Mỹ Quyền không cần khuôn mẫu", tôn trọng vẻ đẹp riêng và những giá trị đích thực của người phụ nữ, với hơn 8.300 món quà đặc biệt và nhiều ưu đãi dành riêng cho "một nửa xinh đẹp của thế giới".

Đặc biệt, với chương trình "Thử Thách Lắc Tài Lộc" của PNJ trong dịp Thần Tài đã cán mốc hơn 1 triệu lượt khách hàng tham gia. Đồng nghĩa, khách hàng đã đồng hành cùng với PNJ đóng góp 5 tỷ đồng để trao yêu thương, chăm sóc cho các hoàn cảnh khó khăn. Và cũng chính hoạt động ý nghĩa này đã giúp PNJ được Viện nghiên cứu và phát triển truyền thông – RED Communication vinh danh Giải thưởng "Marketing for Sustainable Development 2022".

Ngoài ra, với mức lợi nhuận sau thuế 2022 đột phá đạt 1,811 tỷ đồng, tăng trưởng vượt bậc 176%. Nhằm ghi nhận nỗ lực và khích lệ người lao động, PNJ cũng vừa công bố việc Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 có điều chỉnh giá phát hành dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022.