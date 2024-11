PNJ được vinh danh 2 giải thưởng quốc tế tại Dragons of Asia 2024

Dragons of Asia là giải thưởng hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông và tiếp thị ở khu vực châu Á được khởi xướng từ năm 2000. Qua hơn hai thập kỷ, giải thưởng này ngày càng uy tín nhờ quy tụ hội đồng giám khảo quốc tế là các chuyên gia giàu kinh nghiệm và tiêu chí bình chọn khắt khe.

Theo ban tổ chức Dragons of Asia, doanh nghiệp được vinh danh hàng năm đều phải sở hữu các chiến dịch tiếp thị sáng tạo, đổi mới và phù hợp với bối cảnh thị trường. Phương thức triển khai các hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp thắng giải đòi hỏi sự kết nối mạnh mẽ với đối tượng khách hàng mục tiêu, qua đó nâng cao nhận diện thương hiệu và đóng góp tích cực vào hiệu quả kinh doanh.

Năm nay, Dragons of Asia có tổng cộng 17 hạng mục. Trong đó, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) trở thành điểm sáng khi là một trong số ít doanh nghiệp lập "cú đúp" giải thưởng Best Event & Experiential Marketing Campaign với chuỗi hoạt động của "Hành trình trang sức xuyên Việt 2023" và Best Brand Trial or Sales Generation Campaign thông qua chiến dịch "Thần Tài 2023".

Chiến thắng tại Dragons of Asia một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của PNJ trong ngành trang sức và bán lẻ lifestyle, đồng thời minh chứng cho chiến lược tiếp thị bán lẻ đúng đắn của công ty khi đặt khách hàng làm trọng tâm để triển khai các hoạt động mới lạ và chạm đúng nhu cầu thị trường.

Theo ban lãnh đạo PNJ, cú đúp giải thưởng này cũng cho thấy sự hiệu quả của việc tiên phong ứng dụng những xu hướng mới nhằm đáp ứng sự thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng trong mỗi giai đoạn, thông qua việc "may đo" các hoạt động tiếp thị bán lẻ cho từng phân khúc, từ đó giúp tối ưu hóa trải nghiệm và tạo dựng sự gắn kết bền chặt giữa PNJ và khách hàng

Điển hình như "Hành trình Trang sức xuyên Việt" được PNJ triển khai hướng đến việc nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng thông qua chuỗi hoạt động thú vị cùng các chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Không dừng lại ở đó, PNJ mong muốn lan tỏa thông điệp ý nghĩa tôn vinh đa sắc vẻ đẹp trong những khoảnh khắc thường nhất, khơi dậy niềm tự hào và tự tin ở mỗi cá nhân. Trải dài từ Bắc chí Nam, hành trình này đã tạo nên những dấu ấn sâu sắc tại từng điểm dừng khi thu hút hàng chục nghìn lượt khách hàng tham gia và tạo nên làm sóng truyền thông mạnh mẽ với hơn 20 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok và mạng xã hội.

Tiếp nối thành công từ Chiến dịch "Hành trình Trang sức xuyên Việt – Rạng rỡ vẻ đẹp đời thường" năm 2023, PNJ tiếp tục làm mới "Hành trình Trang sức xuyên Việt" năm 2024 với thông điệp "Bừng sắc cho đời bừng sáng" và thu hút lượng khách tham gia đông đảo (Ảnh: Thanh Giang)

Bên cạnh đó, chiến dịch "Thần Tài 2023" được giới chuyên môn đánh giá cao với chiến lược tiếp thị bán lẻ tích hợp những giá trị truyền thống cùng thói quen mua sắm hiện đại. Sáng kiến này dựa trên phong tục lâu đời của người Việt về ngày Vía Thần Tài, với mong muốn gửi gắm hy vọng về năm mới thịnh vượng, cát tường. Chiến dịch với phương thức tiếp cận sáng tạo và độc đáo mang đến chuỗi hoạt động hấp dẫn đã thành công thu hút 1 triệu lượt khách tham gia trong thời gian ngắn, đồng thời tạo nên hiệu ứng mua sắm mới lạ cho mỗi khách hàng trong dịp Tết đến Xuân về.

Khách hàng hào hứng tham gia "Thử Thách Lắc Tài Lộc" trong dịp Thần Tài 2023 (Ảnh: Hồng Phương)

Trước đó, nhờ những nổ lực tiên phong và sáng tạo không ngừng trong lĩnh vực bán lẻ, PNJ xuất sắc được vinh danh tại nhiều hạng mục khác trên trường quốc tế như ba lần liên tiếp nhận giải "Best Retail Marketing" tại Marketing Events Awards 2022-2023-2024, hai lần liên tiếp thắng lớn với "Marketing Initiative of the Year" tại Retail Asia Awards 2023-2024, "Best Retail Event" tại Event Marketing Awards 2024, và "Instant Impact/Promotion" tại MMA Smarties 2023.

Thành công của các chiến dịch tiếp thị bán lẻ không chỉ tạo ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng mà còn đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó trở thành động lực cho mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn của PNJ. Các hoạt động đổi mới, khác biệt so với thị trường được ban lãnh đạo kỳ vọng là nhân tố chính để hiện thực hoá mục tiêu doanh thu năm 2024 với 37.147 tỷ đồng và lợi nhuận 2.089 tỷ đồng - mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.

Tính đến hết quý III, công ty đã ghi nhận doanh thu thuần 29.242 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.382 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành khoảng 79% chỉ tiêu doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận. Điểm tích cực là cả hai chỉ tiêu tài chính quan trọng đều trên đà tăng trưởng ấn tượng bất chấp những biến động khó lường của thị trường và tâm lý người tiêu dùng. Cụ thể, doanh thu giai đoạn 9 tháng đầu năm tăng đến 25% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận cao hơn 3,2%.

Với những kết quả tài chính đạt được trong năm, PNJ vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả các chương trình bán hàng và tiếp thị nhằm thu hút khách hàng mới và mở rộng tệp khách hàng trung thành, tạo lực đẩy quan trọng giúp công ty cán mốc kế hoạch trong 3 tháng cuối năm.