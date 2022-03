PNJ thu về 252 tỷ đồng lợi nhuận trong tháng 2/2022, tăng 18% so với cùng kỳ

CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 2/2022, ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.589 tỷ đồng, tăng 26,5% và LNST đạt 252 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2021.



Như vậy, nếu so với kết quả của tháng 1/2022, doanh thu thuần tăng 3,5% và lãi sau thuế giảm 7%. Lũy kế 2 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PNJ đạt 7.066 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 522 tỷ đồng, lần lượt tăng 41% và 37% so với cùng kỳ năm 2021

Về tăng trưởng doanh thu theo từng kênh, bao gồm:



Thứ nhất, doanh thu bán lẻ: Lũy kế 2 tháng năm 2022, doanh thu mảng này tăng 53,3% so với cùng kỳ. Doanh thu online lũy kế 2 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng trưởng 115%. Theo PNJ các chương trình thúc đẩy bán hàng nhân ngày Thần Tài và dịp Valentine đạt được nhiều thành công rực rỡ với doanh thu tăng trưởng ấn tượng và vượt kế hoạch.

Thứ hai, doanh thu sỉ: Lũy kế 2 tháng tăng 11% so với cùng kỳ.

Thứ ba, doanh thu vàng miếng: Lũy kế 2 tháng năm 2022 tăng trưởng 46,4% so với cùng kỳ.

Theo PNJ, trong bối cảnh giá vàng thế giới vào cuối tháng 2 tăng hơn 2% so với thời điểm cuối năm 2021 và hơn 6% so với cuối tháng 1 do những bất ổn về địa chính trị trên toàn cầu, biên lợi nhuận gộp từng kênh vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định. Biên lợi nhuận gộp trung bình trong tháng 2/2022 đạt 16,7% so với mức 18,2% cùng kỳ 2021, chủ yếu do sự dịch chuyển cơ cấu doanh thu vàng miếng và sự thay đổi cơ cấu dòng hàng của kênh bán lẻ.

Trong 2 tháng, PNJ đã mở 1 cửa hàng PNJ Gold, nâng cấp 1 cửa hàng PNJ Gold và đóng 3 cửa hàng PNJ Silver. Tính đến cuối tháng 2, doanh nghiệp vàng có 340 cửa hàng bao gồm 320 PNJ Gold, 11 PNJ Silver, 3 CAO Fine Jewellery, 2 PNJ Style, 1 PNJ Watch và 3 PNJ Art.

https://cafef.vn/pnj-thu-ve-252-ty-dong-loi-nhuan-trong-thang-2-2022-tang-18-so-voi-cung-ky-20220321172831745.chn