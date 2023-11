PPAS 2023 chạm đúng nỗi lo của các nhà thuốc tư nhân

Sự kiện do Cộng đồng Marketing Dược Pharmacom và Công ty Tư vấn Chiến lược Pharmaco tổ chức.

Với chủ đề "Chiến lược kinh doanh nhà thuốc vượt khủng hoảng", PPAS 2023 đã tạo nên sân chơi kết nối các chủ nhà thuốc trên toàn quốc, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh sâu, rộng cho các chủ nhà thuốc với các công ty Dược và những đối tác công nghệ để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số hiệu quả, toàn diện, xây dựng mô hình kinh doanh bán lẻ dược phẩm đa kênh, tối ưu lợi nhuận.

Đảm nhận phiên tham luận đầu tiên về chủ đề "Chuyển dịch chiến lược kinh doanh nhà thuốc vượt khủng hoảng", bà Lê Phương Dung, Founder - CEO Học viện MPG, Pharmaco Agency, Siêu thị thuốc MPG, Trưởng Ban Tổ chức PPAS 2023 nhấn mạnh "Hiện nay, các nhà thuốc truyền thống phải đối mặt với nhiều vấn đề như sự cạnh tranh với các chuỗi nhà thuốc lớn, khủng hoảng nhân sự, sự thay đổi thói quen mua hàng của người tiêu dùng từ online sang offline... Do đó, để phát triển bền vững, tăng trưởng doanh thu trong thời kỳ khủng hoảng, các chủ nhà thuốc cũng cần phải có những chiến lược kinh doanh phù hợp, kết nối, hợp tác cùng phát triển. Nhưng khủng hoảng lớn nhất khiến cho nhà thuốc truyền thống khó khăn khi chuyển đổi sang mô hình 4.0 là do họ đang ngại thay đổi chính mình, sau rất nhiều năm bán thuốc theo phương pháp truyền thống, ngại rời khỏi vùng an toàn và có nhiều quan điểm sai lầm như: nghĩ rằng kinh doanh online chỉ là xu thế ngắn hạn, không phù hợp với lĩnh vực Dược, sợ thiếu nhân sự triển khai và đầu tư nhiều tiền mà không hiệu quả. Tuy nhiên, với nguồn lực hạn chế, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển đổi từng bước, đầu tư trước vào những kênh ít tốn kém và phù hợp với năng lực hiện có như Zalo, Facebook, Tik Tok rồi mới đến sàn thương mại điện tử, website"

Ông Lê Anh Khoa, Founder - CEO Hệ thống Nhà thuốc Vivita, Siêu Thị Sống Khoẻ, một trong những diễn giả PPAS năm nay cũng cho rằng: "Các nhà thuốc truyền thống cần phải chuyển đổi bán hàng đa kênh để chủ động tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng ra toàn quốc mà không phải bị động, ngồi chờ khách hàng trong bán kính hẹp đến mua như trước. Điều này cũng giúp nhà thuốc kinh doanh hiệu quả hơn, tăng trưởng doanh thu bền vững. Chúng ta nên tự tin bước ra khỏi vùng an toàn. Thay vi chỉ gói gọn trong hoạt động nhà thuốc truyền thống, chúng ta cần phải nghiên cứu, tìm cách gia tăng doanh số trên các kênh online, cắt giảm những khoản chi không cần thiết, hệ thống hóa, số liệu hóa để quản lý nhà thuốc tốt hơn."

Chia sẻ tại sự kiện Dược sĩ Nguyễn Thanh Tùng – Admin Hội Quầy Thuốc & Nhà Thuốc Việt Nam, CEO Wephar cho biết: "Theo tôi thì chuyển đổi 4.0 cho nhà thuốc là một cơ hội, không phải là khó khăn, đặc biệt là trên Tiktokshop. Tiktok là sàn thương mại điện tử kết hợp giải trí, không mất quá nhiều chi phí như các sàn Shopee, Lazada… lại mang về lượng traffic lớn. Nhiều bạn dược sĩ chưa có nhà thuốc cho đến các nhà thuốc nhỏ, chuỗi nhà thuốc… khi vận hành tốt Tiktokshop có thể đạt doanh số đến 1 - 2 tỷ mỗi tháng. Đây cũng là một giải pháp để cho các nhà thuốc truyền thống tiếp cận với tệp khách hàng trẻ tiềm năng."

Ông Nguyễn Trung Dũng, CEO chuỗi nhà thuốc Phương Chính, trình bày về "Lộ trình chuyển đổi từ nhà thuốc truyền thống lên nhà thuốc công nghệ 4.0" đã khẳng định: "Để tăng trưởng doanh thu bền vững thì chuyển đổi 4.0 là một điều tất yếu với các nhà thuốc. Phương Chính may mắn thành công khi đã quyết liệt áp dụng nhiều giải pháp để chuyển đổi 4.0 từ năm 2019, bao gồm việc tuyển dụng đội ngũ nhân sự trẻ, hiểu biệt công nghệ, mở rộng kinh doanh đa kênh, lựa chọn đối tác uy tín, tạo trải nghiệm mua sắm đa giác quan, triển khai chiến lược Trade Marketing đồng bộ tại các điểm bán…"

Với dàn diễn giả trẻ nhưng nhiều kinh nghiệm phát triển, vận hành thành công các chuỗi nhà thuốc công nghệ 4.0, điễn đàn nhà thuốc tư nhân PPAS đã thu hút được sự quan tâm của nhiều chuỗi nhà thuốc lâu đời, nổi tiếng tại Hà Nội như nhà thuốc Long Tâm, nhà thuốc Phượng, nhà thuốc Minh Thủy, cũng như các công ty Dược sở hữu những chuỗi nhà thuốc lớn ở các tỉnh về tham dự như công ty Vũ Duyên (Ninh Bình), Ngọc Đông (Bắc Giang), Hạ Long (Quảng Ninh).

