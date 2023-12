Prep tiên phong thị trường Edtech khi ứng dụng A.I trong luyện thi TOEIC

Khẳng định chất lượng giáo dục với sản phẩm học TOEIC cùng trí tuệ nhân tạo



Khi bàn về câu chuyện học ngoại ngữ online, vẫn còn rất nhiều học viên mang tâm lý e ngại với trăm ngàn nỗi lo như: Chất lượng bài giảng không sát sườn với kỳ thi, không nhận được sự hỗ trợ cần thiết, bài giảng không có sự cá nhân hoá về trình độ, kiến thức, thiếu môi trường thực hành….

Tất cả những thách thức trên đều là cơ hội để các đơn vị Edtech chứng tỏ chất lượng sản phẩm, đưa ra những giải pháp sáng tạo nâng cao trải nghiệm học ngoại ngữ của học viên. Cái tên nổi bật đã và đang giải quyết được các rào cản trên có thể kể đến Prep - Nền tảng học và luyện thi thông minh, với khóa học TOEIC Listening và Reading vốn đã nổi tiếng bởi chất lượng bài giảng, phương pháp luyện thi TOEIC dạy từ vựng qua ngữ cảnh (context-based learning) cùng lộ trình cá nhân hoá cho người học. Khóa học TOEIC của Prep đã và đang thu hút đông đảo học viên cả nước.

Với mong muốn nâng cao trải nghiệm tự học ngoại ngữ một cách hiệu quả, mang tính ứng dụng cao trong môi trường công sở và đời sống thực tế, Prep đã ra mắt thêm phòng ảo luyện thi 2 kỹ năng Speaking & Writing trong năm nay. Phòng luyện thi ảo được vận hành từ hai công nghệ trí tuệ nhân tạo độc quyền là Accurate Scoring AI và Corrective Feedback AI.

Hai công nghệ này được Prep nghiên cứu với mục tiêu tạo ra một "giáo viên AI" có khả năng chấm chữa và nhận xét chi tiết các lỗi sai về từ vựng, ngữ pháp theo đúng các tiêu chí chấm điểm của bài thi TOEIC, với độ chính xác lên tới 85%.

Về Accurate Scoring, đây là công nghệ có khả năng học sâu từ hàng triệu dữ liệu, sử dụng bộ dữ liệu lớn về ngôn ngữ, kiến thức, xã hội để "hiểu" nội dung và chấm bài Viết/Nói của học viên như một giáo viên giỏi.

Sau khi đánh giá trình độ hiện tại của người học, công nghệ Corrective Feedback AI sẽ nhận xét bài viết và chỉ ra các lỗi sai trong bài, đưa ra hướng sửa cụ thể, nâng cấp bài làm với những từ vựng, collocation nâng cao. Với công nghệ này, bài nói của học viên còn được phân tích phát âm chuẩn IPA, sửa lỗi đến từng âm vị.

Phòng luyện thi ảo TOEIC không chỉ đem đến môi trường luyện tập linh hoạt và tiện lợi mà còn giúp người học làm quen với bài thi TOEIC 4 kỹ năng trên thực tế, tự tin cải thiện khả năng tiếng Anh.

Đây là một nỗ lực không nhỏ của một startup Edtech trong bối cảnh "thừa lý thuyết, thiếu thực hành" của việc ôn học các kỳ thi ngoại ngữ. Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm phòng luyện thi ảo của Prep đã "gây bão" giới học ngoại ngữ nhờ khả năng ôn luyện vượt trội. Phản ứng tích cực của các bạn học viên cùng sự đánh giáo cao từ các chuyên gia Edtech đã giúp Prep khẳng định chất lượng giáo dục uy tín của mình.

PREP đang là đơn vị EDTECH hàng đầu với các giải thưởng danh giá

Với thành công của các sản phẩm công nghệ cốt lõi ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chỉ riêng năm 2023, Prep lập cú "poker" với 4 giải thưởng danh giá từ trong nước đến quốc tế.

Tại sự kiện Edtech Asia 2023 - một trong những sự kiện thường niên lớn nhất về EdTech ở Châu Á Thái Bình Dương, Prep đã nhận được giải thưởng "Ứng dụng sử dụng AI tiên phong và triển vọng nhất trong lĩnh vực Giáo dục".

Trên bảng xếp hạng của Holon IQ - Đơn vị nghiên cứu và phân tích dữ liệu toàn cầu, Prep lọt Top 50 đơn vị Giáo dục Công nghệ tiềm năng nhất Đông Nam Á. Đây là bảng xếp hạng được đánh giá và chấm điểm từ các nhóm chuyên gia, nhà lãnh đạo công nghệ hàng đầu thế giới.

Mới đây nhất vào ngày 30/11/2023, Prep đã nhận liên tiếp 2 giải thưởng SEI Awards do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số tổ chức, lần lượt: "Giải Ảnh hưởng giáo dục của năm" (Impact Awards) và "Giải Sáng kiến giáo dục của năm" (Innovation of the Year).

Đây là một chuỗi các thành tích ấn tượng với một startup chưa đầy 3 năm tuổi, thể hiện tiềm năng của sản phẩm và chất lượng uy tín từ đánh giá của các nhà lãnh đạo công nghệ trong nước đến quốc tế. Hiện tại, Prep đang là đơn vị được đánh giá rất cao trong thị trường Edtech việt bởi khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các sản phẩm TOEIC, IELTS.

Đến nay, Prep đã thu hút hơn 300.000 người dùng trên khắp các tỉnh thành tại Việt Nam. Trong tương lai, công ty đặt mục tiêu mở rộng tập khách hàng lên 500.000 người, đồng thời cung cấp thêm dịch vụ luyện thi các ngôn ngữ khác như tiếng Trung, tiếng Anh giao tiếp và mở rộng ra hơn thị trường quốc tế.