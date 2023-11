PRO-ADVICE – Sản phẩm tư vấn ưu việt giải quyết “nỗi đau” chung của NĐT nhỏ lẻ lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường

Để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, lần đầu tiên trên thị trường 1 CTCK đã cho ra mắt PRO-ADVICE, một sản phẩm tư vấn ưu việt có thể giúp khách hàng chủ động thực hiện hoá cơ hội làm giàu.

Phiên giao dịch ngày 26/10 khiến giới đầu tư ngỡ ngàng, khi Vn-Index giảm sốc 46,21 điểm (-4,19%) xuống mốc 1.055,45 điểm. Chưa hết, 2 phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10/2023, thị trường tiếp tục giảm điểm thủng ngưỡng 1.030 xuống chỉ còn 1.028. Đáng chú ý, ngoại trừ một quãng tăng điểm ngắn hạn trong giai đoạn từ ngày 6 đến 13/10, kể từ đầu tháng 9 đến nay, chỉ số Vn-Index luôn trong xu thế lao dốc. Từ vùng đỉnh 1.255 của tháng 9, Vn-Index đã "bay" gần 230 điểm, tương đương ~18% sau chỉ hơn 1 tháng. Mức giảm nhanh chóng mặt này gần như đã xóa sạch mọi thành quả tăng giá của thị trường kể từ đầu năm. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày đầu tiên của tháng 11, TTCK đã lấy lại được 47 điểm kể từ đáy 1.028 của ngày 31/10/2023 trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều NĐT.



Các NĐT cũng không nên quá bi quan, chán nản bởi vì quy luật thị trường luôn có lên – xuống, xen kẽ sẽ là các sóng hồi – chinh là các cơ hội đầu tư, kiếm tiền.

Với sự "khắc nghiệt" của TTCK Việt Nam và theo kinh nghiệm từng trải hơn 23 năm của 1 trong những CTCK đầu tiên trên thị trường, MBS cho rằng ở những giai đoạn khó khăn, khốc liệt thì những NĐT chưa có: trình độ phân tích tốt, tâm lý vững, tuân thủ kỷ luật sẽ rất dễ bị mất tiền, không giữ được tiền do không biết cắt lỗ, do quá ham việc gỡ lỗ, hay do lo sợ thái quá mà không dám chớp lấy cơ hội đầu tư … Thực tế, thời gian vừa qua đã không ít NĐT "khóc ròng" vì kẹt vốn, hoặc mất dần vốn, thậm chí mất sạch vì liên tục "bắt trượt đáy". Hậu quả là khi thị trường tạo đáy thật thì không còn tiền/vốn để mua và cũng không còn niềm tin vào thị trường nữa.

Thực tế hiện nay NĐT nhận được quá tải thông tin phân tích thị trường, khuyến nghị đầu tư nhưng để tồn tại được trên thị trường, NĐT vẫn cần đến những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, các khuyến nghị dẫn dắt để đầu tư hiệu quả, nâng cao khả năng tồn tại trên down-trend và bắt trọn cơ hội khi up-trend xuất hiện.

Nắm bắt được "nỗi đau" chung và cũng là nhu cầu chinh đáng của các NĐT, MBS cho ra mắt tới khách hàng 1 sản phẩm ưu việt lần đầu tiên có mặt trên thị trường với tên gọi PRO-ADVICE.

Pro – Advice sẽ là sản phẩm mang những khuyến nghị một cách kịp thời và tư vấn thực tế nhất trên nền tảng giao dịch số từ những chuyên gia giỏi có nhiều năm kinh nghiệm của MBS đến với NĐT. Rất đơn giản, NĐT có thể:

Lựa chọn một hoặc cùng lúc nhiều chuyên gia có kinh nghiệm hàng đầu tại MBS bằng 1 click.

Đo lường hiệu quả khuyến nghị đầu tư của chuyên gia tại mọi thời điểm.

Nhận được tín hiệu giao dịch khi vào vùng khuyến nghị và các nhận định trực tiếp từ chuyên gia trên nền giao dịch số của MBS.

Đây là những ưu thế độc quyền chỉ có tại PRO-ADVICE tại MBS. Trong thời buổi "người khôn, của khó" như hiện nay, các NĐT cá nhân không nên bỏ qua sản phẩm tư vấn mang đậm chất xám, tính chuyên nghiệp và hàm lượng công nghệ cao của PRO-ADVICE.

Chi tiết về sản phẩm PRO-ADVICE vui lòng xem tại đây.