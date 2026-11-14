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Profile "siêu cấp" của cô gái SN 2004 phát biểu tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam

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Cô là người duy nhất được chọn đại diện các thế hệ học sinh - sinh viên phát biểu tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam.

Tối 13/11, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam (1076 - 2026) được tổ chức trọng thể tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), với chủ đề “Tinh hoa đạo học”. 

Đây là dịp nhìn lại hành trình gần một thiên niên kỷ của Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời tôn vinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tinh thần trọng dụng hiền tài của dân tộc. 

Người được lựa chọn gửi gắm tiếng nói của thế hệ học sinh, sinh viên tại sự kiện đặc biệt này là Lê Linh Phương. Trong bài phát biểu, cô bày tỏ niềm tự hào về lịch sử dân tộc, truyền thống hiếu học và tinh thần trọng tri thức, quý trọng nhân tài được các thế hệ cha ông gìn giữ, vun đắp.

Profile "siêu cấp" của cô gái SN 2004 phát biểu tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam- Ảnh 1.

Lê Linh Phương đại diện thế hệ học sinh - sinh viên phát biểu (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, Linh Phương nhấn mạnh việc tiếp nối những giá trị ấy cần bắt đầu từ chính hành động thiết thực của mỗi người trẻ: học tập nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm, trung thực với tri thức, khiêm nhường trước những điều chưa biết, dám đổi mới sáng tạo và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng, đất nước.

Bên cạnh đó, nhan sắc, sự tự tin của Linh Phương khi đại diện thế hệ trẻ phát biểu cũng nhận được nhiều sự khen ngợi, ngưỡng mộ.

Được biết, Linh Phương sinh năm 2004, sở hữu nhiều thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa nổi bật. Cô từng là học sinh chuyên Trường THPT Chuyên Hạ Long. Năm 2022, Phương giành giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn.

Profile "siêu cấp" của cô gái SN 2004 phát biểu tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam- Ảnh 2.

Profile "siêu cấp" của cô gái SN 2004 phát biểu tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam- Ảnh 3.

Lê Linh Phương sở hữu nhiều thành tích nổi bật trong học tập lẫn các hoạt động ngoại khóa (Ảnh: FBNV)

Sau đó, cô theo học chuyên ngành Báo Truyền hình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Linh Phương duy trì thành tích học tập ấn tượng với GPA 3.9/4.0 khi còn là sinh viên năm 3, hai năm liên tiếp đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc. Bên cạnh việc học, cô tích cực tham gia các hoạt động tại trường, từng đảm nhận vai trò Chủ nhiệm CLB MC AMC.

Lê Linh Phương cũng là gương mặt tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hiện tại, Linh Phương xuất hiện nhiều với vai trò MC/BTV trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Theo Hải My

Phụ Nữ Mới

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