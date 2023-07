PV Drilling (PVD) báo lãi cao nhất trong vòng 18 quý, vượt xa kế hoạch lợi nhuận chỉ sau nửa năm

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling – mã PVD) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 với doanh thu thuần đạt 1.413 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn giảm mạnh hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện đáng kể từ 8,2% lên 25,4%. Lợi nhuận gộp đạt 359 tỷ đồng, gấp gần 3 lần quý 2 năm ngoái.

Trong quý 2, lãi liên doanh, liên kết tăng so với cùng kỳ đồng thời ghi nhận khoản lợi nhuận khác 54 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 15 tỷ từ thoả thuận chấp dứt hợp đồng với khách hàng. Các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, PV Drilling lãi ròng 155 tỷ đồng trong quý 2, khả quan hơn so với khoản lỗ 74 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 161 tỷ đồng, tăng mạnh so với quý 2/2022. Đây là khoản lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp này trong vòng 18 quý kể từ đầu năm 2019.

Theo giải trình, quý 2 vừa qua PV Drilling không phát sinh doanh thu giàn quan thuê so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu các dịch vụ liên quan đến khoan cũng giảm do khối lượng công việc giảm. Ngược lại, doanh thu cho thuê giàn khoan tự nâng tăng do cải thiện hiệu suất và đơn giá tăng hơn 30% so với quý 2/2022.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, PV Drilling ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.637 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ giảm mạnh giá vốn, lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh lên mức 207 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với số lỗ 124 tỷ trong nửa đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành vượt xa mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông PV Drilling đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với tổng doanh thu hợp nhất đạt 5.400 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước và lợi nhuận sau thuế hợp nhất kỳ vọng đạt 100 tỷ đồng (trong khi năm trước lỗ 155 tỷ đồng). Công ty mẹ kỳ vọng mang về 120 tỷ đồng.

Cùng với kết quả kinh doanh khởi sắc, cổ phiếu PVD trên thị trường cũng đi lên bền bỉ thời gian qua. Từ đáy hồi giữa tháng 11 năm ngoái, cổ phiếu này đã tăng gấp đôi lên 26.500 đồng/cp, mức cao nhất trong vòng gần 16 tháng.